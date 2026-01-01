¿Alguna vez se ha visto atrapado en dos reuniones virtuales a la vez? ¿O un compañero de trabajo se ha saltado una cita para terminar una tarea? Ese es el resultado de una mala programación y dará lugar a una reducción de la productividad.

Las reuniones de trabajo son esenciales, pero no deben interferir con otras operaciones cruciales de la empresa. Planificar las reuniones con una herramienta de programación evitará estos contratiempos y garantizará la plena asistencia.

Utilizar el software de planificación Doodle para organizar reuniones y citas reduce los incidentes de overbooking y doble reserva. Elimina la necesidad de enviar correos electrónicos de un lado a otro para seleccionar una hora adecuada para todos.

También ahorra tiempo y ayuda a todos los implicados a mantener su calendario organizado. El software de programación de citas Doodle es fácil de usar y tiene muchas funciones y configuraciones personalizadas para que puedas comunicar tu fecha y hora de disponibilidad a las partes interesadas importantes.

Crear una página de reservas

Organiza reuniones individuales con facilidad

Imagina que eres un consultor que quiere cerrar un trato con un cliente importante, pero tienes que enviar montones de correos electrónicos para averiguar cuándo está libre para discutir los términos. Parece incómodo e intrusivo, ¿verdad? Afortunadamente, hay una solución sencilla. Puede utilizar software de programación de citas para pedir a los posibles clientes que indiquen cuándo quieren hablar con usted.

La herramienta de reuniones 1:1 de Doodle es útil en cualquier organización. Tanto si eres autónomo, como si trabajas en el sector educativo o eres directivo de una empresa.

Para empezar, crea una cuenta Doodle Professional y organiza una reunión. Podrás elegir franjas horarias específicas en tu calendario que indiquen cuándo estás disponible para que tu compañero de reunión tenga opciones.

Esto te hace parecer más profesional y organizado, creando una excelente primera impresión si es la primera vez que te reúnes con ellos. Una vez que elijan una franja horaria, Doodle les enviará una invitación por correo electrónico. Si activas los recordatorios, recibirán una notificación cuando se acerque la hora de la reunión para que no se la pierdan.

Tu compañero de reunión no necesita crear una cuenta en Doodle para acceder a tu calendario. Una vez que hagan clic en tu enlace, podrán responder. El uso de una herramienta de programación de eventos evitará las reservas dobles eliminando cualquier cita en la franja horaria que seleccione tu interlocutor de la reunión.

Crear una página de reservas

Comparte tu página de reservas con las partes interesadas importantes

Al crear una Página de reservas y declarar cuándo estás libre para citas, estás dejando que tu calendario hable por ti. Utiliza el planificador en línea para facilitar que clientes y compañeros de trabajo sepan cuándo pueden concertar citas contigo.

Crear una página de reservas

Configurar tu Página de Reservas también es fácil y hay muchas opciones de personalización.

Puedes especificar las horas del día en las que la gente puede quedar contigo y bloquear algunas franjas horarias para evitar molestias. Por ejemplo, puedes limitar las reuniones de los viernes a las 15.00 para evitar reuniones de última hora que alteren tus planes del fin de semana.

Ve un paso más allá y limita el número de reuniones que puedes celebrar al día, para no pasar la mayor parte del tiempo en reuniones y descuidar las operaciones principales de tu empresa.

Puedes utilizar una herramienta de programación para empresas para compartir un enlace que muestre tus fechas de disponibilidad en un calendario en línea, de modo que tus clientes y empleados puedan elegir una hora adecuada para una cita. Puedes incluir un recordatorio al crear una página de reservas para que las personas con las que te reúnes no pierdan su cita.

Doodle también puede servir como herramienta de programación para la educación. Las facultades lo utilizan para concertar reuniones con sus estudiantes, asegurándose de que la cita no les impida asistir a otras clases.

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Integre todas sus herramientas de productividad en una sola plataforma

Si utilizas varias herramientas para trabajar, puedes integrarlas en una aplicación de programación para tener todo lo que necesitas en una sola plataforma. Esto ahorra tiempo y energía y aumenta la productividad. Por ejemplo, si añades todos tus calendarios online a la herramienta de programación Doodle, obtendrás una visión global de todas tus próximas citas para que puedas configurar fácilmente tu página de reservas.

Si compartes este calendario sincronizado, te asegurarás de que sólo se te reserva para las franjas horarias disponibles. Doodle evitará las reservas dobles, para que no tengas que cancelar ninguna cita programada. Para añadir un calendario, ve a la configuración de tu cuenta. La opción se encuentra en la pestaña "Visión general".

Doodle también te permite conectar plataformas de videoconferencia a tu cuenta, por lo que añade automáticamente enlaces de reunión a cada evento que crees. Esto es perfecto para equipos remotos que deben estar constantemente en contacto.

También puedes programar reuniones directamente desde Microsoft Outlook después de integrarlo con tu cuenta de Doodle. Esto te ahorra tiempo y facilita el flujo de trabajo.