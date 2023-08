Har du nogensinde siddet fast i to virtuelle møder på én gang? Eller har du haft en arbejdskollega, der har sprunget en aftale over for at afslutte en opgave? Det er resultatet af dårlig planlægning og vil føre til nedsat produktivitet.

Arbejdsmøder er vigtige, men de bør ikke forstyrre andre vigtige forretningsaktiviteter. Hvis du planlægger dine møder med et planlægningsværktøj, kan du forhindre disse uheld og sikre fuld tilstedeværelse.

Ved at bruge Doodle-planlægningssoftware til at oprette møder og aftaler reduceres overbooking og dobbeltbooking af hændelser. Det eliminerer behovet for at sende e-mails frem og tilbage for at vælge et tidspunkt, der passer til alle.

Det sparer også tid og hjælper alle involverede med at holde deres kalender organiseret. Doodle software til planlægning af aftaler er let at bruge og har mange funktioner og brugerdefinerede indstillinger, så du kan kommunikere din dato og dit tilgængelighedstidspunkt til vigtige interessenter.

Fix enkeltmøder med lethed

Forestil dig, at du er en konsulent, der ønsker at lukke en aftale med en førsteklasses kunde, men du skal sende masser af e-mails for at finde ud af, hvornår de er ledige til at drøfte vilkårene. Det virker besværligt og påtrængende, ikke sandt? Heldigvis er der en enkel løsning. Du kan bruge appointment scheduling software til at bede potentielle kunder om at angive, hvornår de ønsker at tale med dig.

Doodles 1:1 mødeværktøj er nyttigt i enhver organisation. Uanset om du er freelancer, i uddannelsessektoren eller virksomhedsleder.

For at komme i gang skal du oprette en Doodle Professional-konto og oprette et møde. Du vil kunne vælge specifikke tidsrum i din kalender, der angiver, hvornår du er tilgængelig, så din mødepartner har valgmuligheder.

Dette får dig til at fremstå mere professionel og organiseret, hvilket giver et fremragende førstehåndsindtryk, hvis du møder dem for første gang. Når de vælger et tidsrum, sender Doodle dem en invitation via e-mail. Hvis du aktiverer påmindelser, får de besked, når mødet er tæt på, så de ikke går glip af det.

Din mødepartner behøver ikke at oprette en Doodle-konto for at få adgang til din kalender. Når de klikker på dit link, kan de svare, når de klikker på dit link. Ved at bruge et planlægningsværktøj til begivenheder undgås dobbeltbookinger ved at fjerne enhver aftale i det tidsrum, som din mødepartner vælger.

Del din bookingside med vigtige interessenter

Ved at oprette en Doodle Booking Page og oplyse, hvornår du er ledig til aftaler, lader du din kalender tale for dig. Brug onlineplanlæggeren til at gøre det lettere for kunder og kolleger at vide, hvornår de kan aftale aftaler med dig.

Det er også nemt at opsætte din bookingside, og der er mange tilpasningsmuligheder.

Du kan angive de tidspunkter på dagen, hvor folk kan mødes med dig, samtidig med at du blokerer nogle tidsrum for at undgå forstyrrelser. Du kan f.eks. begrænse dine møder om fredagen til kl. 15.00 for at undgå møder i sidste øjeblik, der forstyrrer dine weekendplaner.

Gå et skridt videre og begræns antallet af møder, du kan tage pr. dag, så du ikke bruger det meste af din tid på møder, mens du forsømmer kerneforretningsaktiviteterne.

Du kan bruge et planlægningsværktøj til virksomheder til at dele et link, der viser dine tilgængelighedsdatoer i en onlinekalender, så dine kunder og medarbejdere kan vælge et passende tidspunkt for en aftale. Du kan inkludere en påmindelse, når du opretter en bookingside, så de personer, du skal mødes med, ikke går glip af deres aftale.

Doodle kan også fungere som et planlægningsværktøj til uddannelse. Fakulteter bruger det til at arrangere møder med deres studerende og sikrer, at aftalen ikke forhindrer dem i at deltage i andre timer.

Integrer alle dine produktivitetsværktøjer i én platform

Hvis du bruger flere værktøjer til dit arbejde, kan du integrere dem i én planlægningsapp for at få alt det, du har brug for, på én platform. Det sparer tid og energi og øger produktiviteten. Hvis du f.eks. tilføjer alle dine onlinekalendere til Doodle-planlægningsværktøjet, får du et helhedsbillede af alle dine kommende aftaler, så du nemt kan oprette din bookingside.

Hvis du deler denne synkroniserede kalender, sikrer du, at du kun bliver booket til dine tilgængelige tidsrum. Doodle forhindrer dobbeltbookinger, så du ikke behøver at aflyse en planlagt aftale. For at tilføje en kalender skal du navigere til dine kontoindstillinger. Muligheden findes under fanen "Oversigt".

Doodle giver dig også mulighed for at forbinde videokonferenceplatforme med din konto, så den automatisk tilføjer mødeforbindelser til alle de begivenheder, du opretter. Dette er perfekt til fjernteams, der konstant skal være i kontakt med hinanden.

Du kan også planlægge møder direkte fra Microsoft Outlook, efter at du har integreret det med din Doodle-konto. Det sparer dig tid og giver dig en mere smidig arbejdsgang.