Haben Sie schon einmal in zwei virtuellen Meetings gleichzeitig festgesessen? Oder hat ein Arbeitskollege einen Termin sausen lassen, um eine Aufgabe zu erledigen? Das ist das Ergebnis einer schlechten Zeitplanung und führt zu einer geringeren Produktivität.

Arbeitstreffen sind wichtig, sollten aber andere wichtige Geschäftsabläufe nicht beeinträchtigen. Wenn Sie Ihre Besprechungen mit einem Terminplanungs-Tool planen, können Sie solche Pannen vermeiden und sicherstellen, dass alle Teilnehmer anwesend sind.

Die Verwendung der Doodle Planungssoftware für die Planung von Besprechungen und Terminen reduziert Überbuchungen und Doppelbuchungen. Es entfällt die Notwendigkeit, E-Mails hin und her zu schicken, um einen für alle geeigneten Termin zu finden.

Das spart Zeit und hilft allen Beteiligten, ihren Kalender zu organisieren. Die Doodle-Terminplanungssoftware ist einfach zu bedienen und verfügt über zahlreiche Funktionen und benutzerdefinierte Einstellungen, mit denen Sie wichtigen Beteiligten Ihr Verfügbarkeitsdatum und Ihre Uhrzeit mitteilen können.

Kostenlos testen Keine Kreditkarte erforderlich

Fixieren Sie Einzelgespräche mit Leichtigkeit

Stellen Sie sich vor, Sie sind ein Berater, der ein Geschäft mit einem erstklassigen Kunden abschließen möchte, aber Sie müssen eine Menge E-Mails verschicken, um herauszufinden, wann der Kunde Zeit hat, um die Bedingungen zu besprechen. Klingt lästig und aufdringlich, oder? Zum Glück gibt es eine einfache Lösung. Sie können Terminplanungssoftware verwenden, um potenzielle Kunden aufzufordern, anzugeben, wann sie mit Ihnen sprechen möchten.

Das 1:1-Tool von Doodle ist in jedem Unternehmen hilfreich. Ganz gleich, ob Sie Freiberufler, im Bildungssektor oder ein Unternehmensleiter sind.

Um loszulegen, erstellen Sie ein Doodle Professional-Konto und richten Sie ein Meeting ein. Sie können in Ihrem Kalender bestimmte Zeitfenster auswählen, die angeben, wann Sie verfügbar sind, damit Ihr Gesprächspartner Optionen hat.

Dadurch wirken Sie professioneller und organisierter und machen einen hervorragenden ersten Eindruck, wenn Sie sich zum ersten Mal mit Ihrem Gegenüber treffen. Sobald Ihr Gesprächspartner ein Zeitfenster ausgewählt hat, schickt Doodle ihm eine Einladung per E-Mail. Wenn Sie die Erinnerungsfunktion aktivieren, werden sie benachrichtigt, wenn das Treffen kurz bevorsteht, damit sie es nicht verpassen.

Ihr Gesprächspartner muss kein Doodle-Konto erstellen, um auf Ihren Kalender zuzugreifen. Sobald er auf Ihren Link klickt, kann er antworten. Durch die Verwendung eines Terminplanungswerkzeugs für Veranstaltungen werden Doppelbuchungen vermieden, indem alle Termine in dem von Ihrem Gesprächspartner ausgewählten Zeitfenster entfernt werden.

Teilen Sie Ihre Buchungsseite mit wichtigen Interessengruppen

Indem Sie eine Doodle-Buchungsseite erstellen und angeben, wann Sie für Termine frei sind, lassen Sie Ihren Kalender für sich sprechen. Nutzen Sie den Online-Terminplaner, damit Kunden und Mitarbeiter leichter wissen, wann sie Termine mit Ihnen vereinbaren können.

Das Einrichten Ihrer Buchungsseite ist ebenfalls einfach und es gibt viele Anpassungsmöglichkeiten.

Sie können die Tageszeiten festlegen, zu denen man sich mit Ihnen treffen kann, und gleichzeitig einige Zeitfenster blockieren, um Störungen zu vermeiden. So können Sie zum Beispiel Ihre Freitagstermine auf 15.00 Uhr beschränken, um Last-Minute-Termine zu vermeiden, die Ihre Wochenendpläne durchkreuzen würden.

Gehen Sie noch einen Schritt weiter und begrenzen Sie die Anzahl der Besprechungen pro Tag, damit Sie nicht die meiste Zeit in Besprechungen verbringen und dabei Ihre Kerntätigkeit vernachlässigen.

Sie können ein Terminplanungstool für Unternehmen verwenden, um einen Link mit Ihren Verfügbarkeitsdaten in einem Online-Kalender zu veröffentlichen, damit Ihre Kunden und Mitarbeiter einen geeigneten Zeitpunkt für einen Termin wählen können. Sie können bei der Erstellung einer Buchungsseite eine Erinnerung einfügen, damit die Personen, die Sie treffen, ihren Termin nicht verpassen.

Doodle kann auch als Terminplanungswerkzeug im Bildungsbereich eingesetzt werden. Fakultäten nutzen es, um Treffen mit ihren Studenten zu vereinbaren und sicherzustellen, dass der Termin sie nicht davon abhält, andere Kurse zu besuchen.

Kostenlos testen Keine Kreditkarte erforderlich

Integrieren Sie alle Ihre Produktivitätstools in eine Plattform

Wenn Sie mehrere Tools für die Arbeit verwenden, können Sie diese in eine Planungs-App integrieren, um alles, was Sie brauchen, auf einer Plattform zu haben. Das spart Zeit und Energie und erhöht die Produktivität. Wenn Sie zum Beispiel alle Ihre Online-Kalender in das Doodle-Planungstool integrieren, erhalten Sie eine ganzheitliche Übersicht über alle anstehenden Termine und können Ihre Buchungsseite einfach einrichten.

Die gemeinsame Nutzung dieses synchronisierten Kalenders stellt sicher, dass Sie nur für Ihre verfügbaren Zeitfenster gebucht werden. Doodle verhindert doppelte Buchungen, so dass Sie keinen geplanten Termin absagen müssen. Um einen Kalender hinzuzufügen, navigieren Sie zu Ihren Kontoeinstellungen. Die Option befindet sich unter dem Reiter "Übersicht".

Doodle bietet Ihnen auch die Möglichkeit, Videokonferenzplattformen mit Ihrem Konto zu verknüpfen, so dass jedes von Ihnen erstellte Ereignis automatisch mit einem Meeting-Link versehen wird. Dies ist ideal für Teams, die ständig in Kontakt sein müssen.

Sie können Meetings auch direkt von Microsoft Outlook aus planen, nachdem Sie es mit Ihrem Doodle-Konto verknüpft haben. Das spart Zeit und sorgt für einen reibungsloseren Arbeitsablauf.