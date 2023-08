Verwalten Sie Ihr Verfügbarkeitsdatum mit Doodle

Mit der richtigen Terminplanung und dem richtigen Zeitmanagement behalten Sie den Überblick über Besprechungen und Gruppengespräche und verhindern, dass die Arbeit Ihrem Privatleben in die Quere kommt.

Doodle verfügt über Funktionen zur Verwaltung von Verfügbarkeitsterminen, die Ihnen eine bessere Kontrolle über Ihre Zeit- und Arbeitsplanung ermöglichen. Sie können Kunden, Mitarbeitern und anderen wichtigen Personen Zugang zu Ihrem Online-Kalender gewähren, damit diese ein Datum und eine Uhrzeit für ein Treffen mit Ihnen auswählen können.

Ob Sie Manager in einem grossen Unternehmen oder selbständiger Unternehmer sind, Doodle hilft Ihnen bei der Verwaltung Ihrer Termine. Unser Terminplanungs-Tool ist für Fachleute in fast jedem Arbeitsumfeld wertvoll. Seine Einfachheit und Benutzerfreundlichkeit machen es zur ersten Wahl für Fachleute, die alle ihre Termine auf einer Plattform planen und einsehen wollen.

Erzielen Sie ein effizientes Zeitmanagement

Doodle bringt die Terminplanung und Verfügbarkeit auf eine neue Ebene, indem es Ihnen erlaubt, die genauen Daten und Zeiten anzugeben, zu denen Sie frei sind. Das erspart Ihnen das Hin- und Herschicken von E-Mails an die Personen, mit denen Sie sich treffen möchten. Senden Sie ihnen einfach den Link zu Ihrer Buchungsseite, damit sie Ihre verfügbaren Termine sehen und den passenden Termin auswählen können. Dieses effiziente Zeitmanagement steigert die Produktivität, da Sie weniger Zeit mit der Planung von Terminen und mehr Zeit mit Ihrer Arbeit verbringen.

Arbeit ist wichtig, aber Sie sollten auch einen gesunden Lebensstil pflegen. Die Doodle-Tools zur Zeitsperre verhindern, dass andere Personen Termine vereinbaren, wenn Sie gerade Mittagspause machen, Zeit für die Familie haben oder abschalten wollen. Sie können bestimmte Tageszeiten blockieren, wenn Sie Ihre Buchungsseite erstellen. Mit Doodle können Sie auch die Anzahl der Termine begrenzen, die an einem Tag gebucht werden können. So verhindern Sie, dass Sie sich überfordert fühlen oder ausbrennen.

Synchronisieren Sie Ihre Kalender, um keinen Termin zu verpassen

Mit der Doodle-Kalendersynchronisation können Sie verschiedene Kalender aus unterschiedlichen Anwendungen in Ihr Doodle-Konto integrieren. Mit dieser Funktion können Sie Ihre anstehenden Termine in verschiedenen Kalendern an einem Ort anzeigen lassen, um Überbuchungen zu vermeiden.

Die Synchronisation Ihrer Kalender ist einfach und kann mit der benutzerfreundlichen Doodle-Oberfläche in wenigen Minuten durchgeführt werden. Melden Sie sich noch heute bei Doodle an, um Ihren Terminkalender besser im Griff zu haben.

Um Ihre Kalender auf anderen Plattformen mit Doodle zu verbinden, loggen Sie sich in Ihr Konto ein und klicken Sie auf Ihre Einstellungen. Klicken Sie auf der Registerkarte Übersicht auf "Verbundene Kalender". Fügen Sie dann das Kalenderkonto Ihrer Wahl hinzu. Mit den gleichen Schritten können Sie die Verbindung zu allen Kalendern jederzeit wieder trennen.

Verwalten Sie Ihren Zeitplan mit einem benutzerfreundlichen Tool

Mit Doodle ist es einfach, Ihre anstehenden Aktivitäten zu planen. Die Software ist benutzerfreundlich und verfügt über zahlreiche Funktionen. Sie müssen nicht technisch versiert sein, um mit Doodle Ihre Verfügbarkeit festzulegen. Das Layout von Doodle ist gut gestaltet und die Registerkarten sind leicht zu finden. Die Optionen, die Sie beim Einrichten Ihrer Buchungsseite sehen, sind selbsterklärend und flexibel. Es gibt auch viele Optionen zur Feinabstimmung der Zeitfenster, die Sie für Meetings zur Verfügung stellen möchten.

Doodle kann von jedem Ort aus genutzt werden, sofern eine Internetverbindung besteht. Das macht Doodle zu einem idealen Planungsinstrument für Teams, die über verschiedene Zeitzonen hinweg arbeiten.

Vereinfachen Sie die Planung von Besprechungen und Verfügbarkeitsbenachrichtigungen

Doodle eignet sich sowohl für Gruppen- als auch für Einzelgespräche. Gruppentreffen sind schwierig zu organisieren, da die Teilnehmer unterschiedliche Zeitpläne haben. Doodle hat jedoch eine Lösung dafür: Gruppenumfragen. Durch das Erstellen und Versenden von Gruppenumfragen mit Besprechungsdetails können alle Teilnehmer mit der Zeit antworten, zu der sie verfügbar sind. Dies hilft dem Ersteller der Umfrage, eine Zeit zu finden, die für alle passt.

Sie können Doodle 1:1-Meeting Links erstellen und diese an die Personen senden, mit denen Sie einen Termin vereinbaren möchten. Während der Erstellung des Meetings zeigt Doodle automatisch Ihre bereits geplanten Meetings im Kalender an, um Doppelbuchungen zu vermeiden. Dann können Sie verschiedene Zeitfenster als Optionen für die Besprechung festlegen. Sie können auch die Dauer des Meetings auf eine beliebige voreingestellte Option anpassen oder eine eigene Dauer erstellen.

Fügen Sie einen Besprechungsort hinzu oder wählen Sie eine Videokonferenzplattform, wenn es sich um einen virtuellen Termin handelt. Sobald der Empfänger das Datum und die Uhrzeit des Termins bestätigt hat, erhält er einen Link, über den er an der virtuellen Besprechung teilnehmen kann.

Diese Zeitmanagement-Funktionen sind für Berufstätige in jeder Branche von Vorteil. Doodle kann ihnen helfen, ihre Kalender zu organisieren, ihre Verfügbarkeitsdaten zu verwalten und Personen davon abzuhalten, Termine zu bestimmten Zeiten mit ihnen zu vereinbaren.