Gérez votre date de disponibilité avec Doodle

Grâce à une bonne planification des événements et à une bonne gestion du temps, vous pouvez suivre les réunions et les conversations de groupe et éviter que le travail n'empiète sur votre vie privée.

Doodle dispose de fonctions de gestion des dates de disponibilité qui vous permettent de mieux contrôler votre temps et vos horaires de travail. Vous pouvez permettre à vos clients, employés et autres personnes importantes d'accéder à votre calendrier en ligne et de choisir la date et l'heure qui leur conviennent pour vous rencontrer.

Que vous soyez directeur d'une grande entreprise ou entrepreneur indépendant, Doodle peut vous aider à gérer vos dates de disponibilité. Notre outil de planification est précieux pour les professionnels dans presque tous les contextes de travail. Sa simplicité et sa convivialité en font un choix de premier ordre pour les professionnels qui souhaitent planifier et consulter tous leurs rendez-vous sur une seule plateforme.

Gérez efficacement votre temps

Doodle permet d'aller plus loin dans la planification et la disponibilité en vous permettant de spécifier les dates et heures exactes auxquelles vous êtes libre. Cela vous évite d'envoyer des e-mails à toutes les personnes que vous devez rencontrer. Il vous suffit de leur envoyer le lien de votre page de réservation pour qu'ils voient vos dates disponibles et choisissent celle qui leur convient. Cette gestion efficace du temps augmente la productivité car vous passez moins de temps à planifier des réunions et plus de temps à travailler.

Le travail est important, mais vous devez également maintenir un mode de vie sain. Les outils de blocage de Doodle empêchent les gens de fixer des rendez-vous lorsque vous êtes en train de prendre une pause déjeuner, de passer du temps en famille ou de vous reposer. Vous pouvez bloquer certains moments de la journée lorsque vous créez votre Page de réservation. Doodle vous permet également de limiter le nombre de rendez-vous que les gens peuvent prendre avec vous dans une journée. Vous évitez ainsi de vous sentir débordé ou de vous épuiser.

Synchronisez vos calendriers pour ne jamais manquer un rendez-vous

La synchronisation des calendriers de Doodle vous permet d'intégrer différents calendriers provenant de diverses applications à votre compte Doodle. Cette fonction permet de visualiser en un seul endroit les événements à venir programmés dans différents calendriers afin d'éviter le surbooking.

Synchroniser vos calendriers est facile et vous pouvez le faire en quelques minutes grâce à l'interface conviviale de Doodle. Inscrivez-vous à Doodle dès aujourd'hui pour mieux contrôler votre emploi du temps.

Pour connecter vos calendriers sur d'autres plateformes à Doodle, connectez-vous à votre compte et cliquez sur vos paramètres. A partir de là, localisez et cliquez sur "Calendriers connectés" dans l'onglet Vue d'ensemble. Ajoutez ensuite le compte de calendrier de votre choix. Suivez les mêmes étapes pour déconnecter n'importe lequel de vos calendriers à tout moment.

Gérez votre emploi du temps à l'aide d'un outil convivial

Programmer vos activités à venir avec Doodle est facile. Le logiciel est convivial et possède de nombreuses fonctionnalités. Vous n'avez pas besoin d'être un expert en technologie pour l'utiliser et définir vos disponibilités. La présentation de Doodle est bien conçue et les onglets sont faciles à trouver. Les options que vous voyez lors de la configuration de votre page de réservation sont explicites et flexibles. Il existe également de nombreuses options pour affiner les créneaux horaires que vous souhaitez mettre à disposition pour des réunions.

Les utilisateurs peuvent accéder à Doodle depuis n'importe quel endroit s'ils disposent d'une connexion internet. Cela en fait un outil de planification idéal pour les équipes qui travaillent à distance et sur différents fuseaux horaires.

Simplifier la planification des réunions et les notifications de disponibilité

Doodle permet d'organiser aussi bien des réunions de groupe que des réunions individuelles. Les réunions de groupe sont difficiles à organiser car les personnes ont des emplois du temps différents. Cependant, Doodle a une solution pour cela, les Sondages de groupe. En créant et en envoyant des sondages de groupe avec les détails de la réunion, tous les participants peuvent répondre en indiquant l'heure à laquelle ils seront disponibles. Cela permet à l'auteur du sondage de trouver une heure qui convienne à tout le monde.

Vous pouvez créer des liens Réunion Doodle 1:1 et les envoyer à la personne avec laquelle vous souhaitez prendre rendez-vous. Lors de la création de la réunion, Doodle affichera automatiquement les réunions déjà programmées sur le calendrier afin d'éviter les doubles réservations. Ensuite, vous pouvez définir différents créneaux horaires comme options pour la réunion. Vous pouvez également ajuster la durée de la réunion à n'importe quelle option prédéfinie ou créer une durée personnalisée.

N'hésitez pas à ajouter un lieu de réunion ou à sélectionner une plateforme de vidéoconférence si le rendez-vous est virtuel. Une fois que le destinataire a confirmé la date et l'heure du rendez-vous, il reçoit un lien lui permettant de participer à la réunion virtuelle.

Ces fonctions de gestion du temps peuvent être utiles aux professionnels de tous les secteurs d'activité. Doodle peut les aider à organiser leurs calendriers, à gérer leurs dates de disponibilité et à empêcher les personnes de fixer des rendez-vous avec eux à des heures précises.