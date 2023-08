Planifier des réunions en toute transparence avec le planificateur Doodle

Vous êtes-vous déjà retrouvé coincé dans deux réunions virtuelles à la fois ? Ou un collègue de travail qui saute un rendez-vous pour terminer une tâche ? C'est le résultat d'une mauvaise planification et cela entraîne une baisse de la productivité.

Les réunions de travail sont essentielles, mais elles ne doivent pas interférer avec d'autres activités cruciales de l'entreprise. En planifiant vos réunions à l'aide d'un outil de planification, vous éviterez ces mésaventures et garantirez une participation totale.

L'utilisation du logiciel de planification Doodle pour organiser des réunions et des rendez-vous réduit les incidents de surréservation et de double réservation. Il n'est plus nécessaire d'envoyer des courriers électroniques pour choisir une heure qui convienne à tout le monde.

Il permet également de gagner du temps et d'aider toutes les personnes concernées à organiser leur calendrier. Le logiciel de prise de rendez-vous Doodle est facile à utiliser et dispose de nombreuses fonctionnalités et de paramètres personnalisés qui vous permettent de communiquer votre date et votre heure de disponibilité aux parties prenantes importantes.

Essayez gratuitemen Pas besoin de carte de crédit

Fixez facilement des réunions individuelles

Imaginez que vous soyez un consultant souhaitant conclure une affaire avec un client de premier ordre, mais que vous deviez envoyer des tas d'e-mails pour savoir quand il est libre pour discuter des termes de l'affaire. Cela semble peu pratique et intrusif, n'est-ce pas ? Heureusement, il existe une solution simple. Vous pouvez utiliser un logiciel de planification des rendez-vous pour demander à vos clients potentiels de vous indiquer quand ils souhaitent s'entretenir avec vous.

L'outil de réunion 1:1 de Doodle est utile à toute organisation. Que vous soyez indépendant, dans le secteur de l'éducation ou chef d'entreprise.

Pour commencer, créez un compte Doodle Professional et organisez une réunion. Vous pourrez choisir des plages horaires spécifiques sur votre calendrier qui indiquent quand vous êtes disponible afin que votre interlocuteur ait des options.

Vous apparaissez ainsi plus professionnel et organisé, ce qui donne une excellente première impression si vous rencontrez votre interlocuteur pour la première fois. Une fois que votre interlocuteur a choisi un créneau horaire, Doodle lui envoie une invitation par e-mail. Si vous activez les rappels, ils seront informés de la proximité de la réunion afin de ne pas la manquer.

Votre interlocuteur n'a pas besoin de créer un compte Doodle pour accéder à votre calendrier. Une fois qu'il aura cliqué sur votre lien, il pourra répondre. L'utilisation d'un outil de planification d'événements permet d'éviter les doubles réservations en supprimant tout rendez-vous dans le créneau horaire choisi par votre interlocuteur.

Partagez votre page de réservation avec les parties prenantes importantes

En créant une Doodle page de réservation et en indiquant quand vous êtes libre pour des rendez-vous, vous laissez votre calendrier parler pour vous. Utilisez le planificateur en ligne pour que vos clients et collègues sachent plus facilement quand prendre rendez-vous avec vous.

La mise en place de votre page de réservation est également facile et il existe de nombreuses options de personnalisation.

Vous pouvez spécifier les heures de la journée auxquelles les gens peuvent vous rencontrer tout en bloquant certains créneaux horaires pour éviter les dérangements. Par exemple, vous pouvez limiter vos rendez-vous du vendredi à 15 heures afin d'éviter que des réunions de dernière minute ne viennent perturber vos projets du week-end.

Allez plus loin en limitant le nombre de réunions que vous pouvez prendre par jour, afin de ne pas passer la majeure partie de votre temps en réunions et de ne pas négliger les activités essentielles de votre entreprise.

Vous pouvez utiliser un outil de planification pour les entreprises afin de partager un lien affichant vos dates de disponibilité sur un calendrier en ligne, de sorte que vos clients et employés puissent choisir un moment opportun pour un rendez-vous. Vous pouvez inclure un rappel lors de la création d'une page de réservation afin que les personnes que vous rencontrez ne manquent pas leur rendez-vous.

Doodle peut également servir d'outil de planification dans le domaine de l'éducation. Les facultés l'utilisent pour organiser des réunions avec leurs étudiants, en veillant à ce que le rendez-vous ne les empêche pas d'assister à d'autres cours.

Essayez gratuitemen Pas besoin de carte de crédit

Intégrez tous vos outils de productivité dans une seule plateforme

Si vous utilisez plusieurs outils pour travailler, vous pouvez les intégrer dans une application de planification afin d'obtenir tout ce dont vous avez besoin sur une seule plateforme. Cela permet d'économiser du temps et de l'énergie et d'augmenter la productivité. Par exemple, l'ajout de tous vos calendriers en ligne à l'outil de planification Doodle vous donne une vue d'ensemble de tous vos rendez-vous à venir, ce qui vous permet de configurer facilement votre page de réservation.

En partageant ce calendrier synchronisé, vous vous assurez de n'être réservé que pour les plages horaires disponibles. Doodle évitera les doubles réservations, de sorte que vous n'aurez pas à annuler un rendez-vous programmé. Pour ajouter un calendrier, accédez aux paramètres de votre compte. L'option se trouve sous l'onglet "Vue d'ensemble".

Doodle vous permet également de connecter des plateformes de vidéoconférence à votre compte, de sorte qu'il ajoute automatiquement des liens de réunion à chaque événement que vous créez. C'est une solution idéale pour les équipes distantes qui doivent rester en contact en permanence.

Vous pouvez également planifier des réunions directement à partir de Microsoft Outlook après l'avoir intégré à votre compte Doodle. Cela vous permet de gagner du temps et de fluidifier votre flux de travail.