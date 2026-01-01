Planera möten smidigt med Doodle-schemaläggaren

Har du någonsin hamnat i en situation där du sitter fast i två virtuella möten samtidigt? Eller har en kollega hoppat över ett möte för att hinna avsluta en uppgift? Det är resultatet av dålig schemaläggning och leder till minskad produktivitet.

Arbetsmöten är viktiga, men de bör inte störa andra viktiga verksamhetsområden. Genom att planera dina möten med hjälp av ett schemaläggningsverktyg kan du undvika sådana missöden och säkerställa full närvaro.

Genom att använda schemaläggningsprogrammet Doodle för att boka möten och tidsbokningar minskar risken för överbokningar och dubbelbokningar. Det gör att man slipper skicka e-post fram och tillbaka för att hitta en tid som passar alla.

Det sparar dessutom tid och hjälper alla inblandade att hålla ordning på sina kalendrar. Doodles programvara för tidsbokning är enkel att använda och har många funktioner och anpassningsbara inställningar, så att du kan meddela viktiga intressenter när du är tillgänglig.

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Boka enskilda möten på ett enkelt sätt

Tänk dig att du är en konsult som vill sluta ett avtal med en viktig kund, men att du måste skicka massor av e-postmeddelanden för att ta reda på när kunden har tid att diskutera villkoren. Det känns väl besvärligt och påträngande, eller hur? Lyckligtvis finns det en enkel lösning. Du kan använda programvara för tidsbokning för att uppmuntra potentiella kunder att ange när de vill prata med dig.

Doodles 1:1 Ett mötesverktyg är till stor hjälp i alla organisationer. Oavsett om du är frilansare, arbetar inom utbildningssektorn eller är företagsledare.

För att komma igång ska du skapa ett Doodle Professional-konto och boka ett möte. Du kan välja specifika tidsluckor i din kalender som visar när du är tillgänglig, så att din mötespartner får olika alternativ att välja mellan.

Det gör att du framstår som mer professionell och välorganiserad, vilket ger ett utmärkt första intryck om du träffar dem för första gången. När de har valt ett tidsfönster skickar Doodle en inbjudan till dem via e-post. Om du aktiverar påminnelser får de ett meddelande när mötet närmar sig, så att de inte missar det.

Din mötespartner behöver inte skapa ett Doodle-konto för att få tillgång till din kalender. Så snart hen klickar på din länk kan hen svara. Genom att använda en schemaläggningsverktyg för evenemang förhindrar dubbelbokningar genom att ta bort eventuella bokningar i det tidsfönster som din mötespartner väljer.

Dela din Booking Page med viktiga intressenter

Genom att skapa en Doodle Booking Page Genom att ange när du är tillgänglig för möten låter du din kalender tala för dig. Använd onlinebokningen för att göra det enklare för kunder och kollegor att se när de kan boka möten med dig.

Det är också enkelt att skapa din Booking Page, och det finns många anpassningsmöjligheter.

Du kan ange vilka tider på dagen som andra kan boka möten med dig, samtidigt som du reserverar vissa tidsintervaller för att undvika att bli störd. Du kan till exempel begränsa dina möten på fredagar till kl. 15.00 för att undvika möten i sista minuten som stör dina helgplaner.

Gå ett steg längre och begränsa antalet möten du kan delta i per dag, så att du inte ägnar större delen av din tid åt möten och därmed försummar den egentliga verksamheten.

Du kan använda ett schemaläggningsverktyg för företag för att dela en länk som visar dina tillgängliga datum i en onlinekalender, så att dina kunder och medarbetare kan välja en lämplig tid för ett möte. Du kan lägga till en påminnelse när du skapar en Booking Page, så att de du ska träffa inte missar sitt möte.

Doodle kan även fungera som ett schemaläggningsverktyg inom utbildningsväsendet. Lärare använder det för att boka möten med sina studenter och ser därmed till att mötet inte hindrar dem från att delta i andra lektioner.

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Samla alla dina produktivitetsverktyg på en och samma plattform

Om du använder flera verktyg i ditt arbete kan du integrera dem i en enda schemaläggningsapp för att ha allt du behöver på en och samma plattform. Det sparar tid och energi och ökar produktiviteten. Om du till exempel lägger till alla dina onlinekalendrar i schemaläggningsverktyget Doodle får du en helhetsbild av alla dina kommande möten, så att du enkelt kan skapa din Booking Page.

Genom att dela den här synkroniserade kalendern säkerställer du att du endast bokas in under de tider då du är tillgänglig. Doodle förhindrar dubbelbokningar, så att du slipper avboka redan inbokade möten. För att lägga till en kalender går du till dina kontoinställningar. Alternativet finns under fliken ”Översikt”.

Doodle kan du även koppla videokonferensplattformar till ditt konto, så att möteslänkar automatiskt läggs till för varje evenemang du skapar. Det här är perfekt för team som arbetar på distans och som måste hålla kontinuerlig kontakt.

Du kan också boka möten direkt från Microsoft Outlook efter att du har kopplat ihop det med ditt Doodle-konto. Det sparar tid och gör arbetsflödet smidigare.