Doodle शेड्यूलर के साथ सहजता से बैठकें योजना बनाएँ

क्या आपने कभी खुद को एक ही समय में दो वर्चुअल मीटिंग्स में फंसा हुआ पाया है? या क्या आपके किसी सहकर्मी ने कोई काम पूरा करने के लिए अपॉइंटमेंट छोड़ दिया है? यह खराब शेड्यूलिंग का नतीजा है और इससे उत्पादकता में कमी आएगी।

कार्य बैठकें आवश्यक हैं, लेकिन उन्हें अन्य महत्वपूर्ण व्यावसायिक कार्यों में बाधा नहीं डालनी चाहिए। एक शेड्यूलिंग टूल के साथ अपनी बैठकों की योजना बनाने से ये गड़बड़ियाँ टाली जा सकती हैं और पूरी उपस्थिति सुनिश्चित की जा सकती है।

Doodle शेड्यूलिंग सॉफ़्टवेयर का उपयोग मीटिंग्स और अपॉइंटमेंट्स निर्धारित करने के लिए ओवरबुकिंग और डबल-बुकिंग की घटनाओं को कम करता है। यह सभी के लिए उपयुक्त समय चुनने के लिए ईमेल आदान-प्रदान करने की आवश्यकता को समाप्त कर देता है।

यह समय भी बचाता है और इसमें शामिल सभी लोगों को अपना कैलेंडर व्यवस्थित रखने में मदद करता है। Doodle अपॉइंटमेंट शेड्यूलिंग सॉफ़्टवेयर उपयोग में आसान है और इसमें कई सुविधाएँ और कस्टम सेटिंग्स हैं, जिससे आप महत्वपूर्ण हितधारकों को अपनी उपलब्धता की तारीख और समय बता सकते हैं।

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एक-एक करके मिलने की व्यवस्था आसानी से करें

कल्पना कीजिए कि आप एक कंसल्टेंट हैं और एक Premium क्लाइंट के साथ सौदा बंद करना चाहते हैं, लेकिन आपको यह जानने के लिए ढेरों ईमेल भेजनी पड़ती हैं कि वे शर्तों पर चर्चा करने के लिए कब फ्री हैं। यह असुविधाजनक और हस्तक्षेपकारी लगता है, है ना? सौभाग्य से, इसका एक सरल समाधान है। आप का उपयोग कर सकते हैं अपॉइंटमेंट शेड्यूलिंग सॉफ़्टवेयर संभावित ग्राहकों को यह बताने के लिए प्रेरित करना कि वे आपसे कब बात करना चाहते हैं।

Doodle का 1:1 मीटिंग टूल किसी भी संगठन में सहायक होता है। चाहे आप फ्रीलांसर हों, शिक्षा क्षेत्र में हों या कंपनी के प्रबंधक हों।

शुरू करने के लिए, एक Doodle Professional खाता बनाएँ और एक मीटिंग सेट करें। आप अपने कैलेंडर पर विशिष्ट समय स्लॉट चुन सकेंगे जो यह दर्शाते हैं कि आप कब उपलब्ध हैं, ताकि आपके मीटिंग पार्टनर के पास विकल्प हों।

यह आपको अधिक पेशेवर और व्यवस्थित दिखाता है, जिससे पहली बार मिलते समय एक उत्कृष्ट पहली छाप बनती है। एक बार जब वे कोई समय स्लॉट चुन लेते हैं, तो Doodle उन्हें ईमेल के माध्यम से निमंत्रण भेजेगा। यदि आप रिमाइंडर सक्षम करते हैं, तो उन्हें मीटिंग नज़दीक आने पर सूचित कर दिया जाएगा ताकि वे इसे मिस न करें।

आपके मीटिंग पार्टनर को आपके कैलेंडर तक पहुँचने के लिए Doodle खाता बनाने की आवश्यकता नहीं है। एक बार जब वे आपके लिंक पर क्लिक करेंगे, तो वे प्रतिक्रिया दे सकेंगे। का उपयोग करके कार्यक्रमों के लिए अनुसूचक उपकरण आपके मीटिंग पार्टनर द्वारा चुने गए समय स्लॉट में किसी भी अपॉइंटमेंट को हटाकर दोहरी बुकिंग से बचा जाएगा।

अपने बुकिंग पेज को महत्वपूर्ण हितधारकों के साथ साझा करें

एक Doodle बनाकर बुकिंग पेज और जब आप अपॉइंटमेंट्स के लिए उपलब्ध होते हैं, तो यह घोषित करके आप अपने कैलेंडर को अपनी ओर से बोलने दे रहे हैं। ग्राहकों और सहकर्मियों के लिए यह जानना आसान बनाने के लिए ऑनलाइन शेड्यूलर का उपयोग करें कि वे आपके साथ अपॉइंटमेंट्स कब तय कर सकते हैं।

अपना बुकिंग पेज सेटअप करना भी आसान है और इसमें कई कस्टमाइज़ेशन विकल्प हैं।

आप दिन के उन समयों को निर्दिष्ट कर सकते हैं जब लोग आपसे मिल सकते हैं, साथ ही व्यवधान से बचने के लिए कुछ समय स्लॉट ब्लॉक कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, आप शुक्रवार की मीटिंग्स को दोपहर 3:00 बजे तक सीमित कर सकते हैं ताकि आखिरी समय की मीटिंग्स आपकी सप्ताहांत की योजनाओं में बाधा न डालें।

प्रतिदिन होने वाली बैठकों की संख्या सीमित करने के लिए एक कदम और आगे बढ़ें, ताकि आप मुख्य व्यावसायिक कार्यों की उपेक्षा करते हुए अपना अधिकांश समय बैठकों में न बिताएं।

आप व्यवसायों के लिए एक शेड्यूलिंग टूल का उपयोग कर सकते हैं, जो आपकी उपलब्धता की तारीखें दिखाने वाला लिंक एक ऑनलाइन कैलेंडर पर साझा करता है, ताकि आपके ग्राहक और कर्मचारी अपॉइंटमेंट के लिए उपयुक्त समय चुन सकें। आप बुकिंग पेज बनाते समय एक रिमाइंडर भी शामिल कर सकते हैं, ताकि जिन लोगों से आप मिल रहे हैं वे अपनी अपॉइंटमेंट न भूलें।

Doodle शिक्षा के लिए एक अनुसूचीकरण उपकरण के रूप में भी काम कर सकता है। संकाय इसका उपयोग अपने छात्रों के साथ बैठकें निर्धारित करने के लिए करते हैं, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह नियुक्ति उन्हें अन्य कक्षाओं में भाग लेने से न रोके।

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अपने सभी उत्पादकता उपकरणों को एक ही प्लेटफ़ॉर्म में एकीकृत करें।

यदि आप काम के लिए कई उपकरणों का उपयोग करते हैं, तो आप उन्हें एक ही शेड्यूलिंग ऐप में एकीकृत कर सकते हैं ताकि आपको सब कुछ एक ही प्लेटफ़ॉर्म पर मिल सके। इससे समय और ऊर्जा की बचत होती है और उत्पादकता बढ़ती है। उदाहरण के लिए, अपने सभी ऑनलाइन कैलेंडर को Doodle शेड्यूलिंग टूल में जोड़ने से आपको अपनी सभी आगामी अपॉइंटमेंट्स का समग्र दृश्य मिलता है, जिससे आप आसानी से अपना बुकिंग पेज सेट कर सकते हैं।

इस सिंक्रोनाइज़्ड कैलेंडर को साझा करने से यह सुनिश्चित होगा कि आप केवल अपनी उपलब्ध समय-स्लॉट्स में ही बुक किए जाएँ। Doodle दोहरी बुकिंग को रोक देगा, ताकि आपको किसी भी निर्धारित अपॉइंटमेंट को रद्द न करना पड़े। कैलेंडर जोड़ने के लिए अपनी खाता सेटिंग्स में जाएँ। यह विकल्प "Overview" टैब के अंतर्गत स्थित है।

Doodle आपको अपने खाते से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफ़ॉर्म को भी जोड़ने की सुविधा देता है, जिससे यह आपके द्वारा बनाए गए प्रत्येक इवेंट में स्वचालित रूप से मीटिंग लिंक जोड़ देता है। यह उन दूरस्थ टीमों के लिए एकदम उपयुक्त है जिन्हें लगातार संपर्क में रहना होता है।

आप अपने Doodle खाते को Microsoft Outlook के साथ एकीकृत करने के बाद सीधे Microsoft Outlook से ही बैठकें निर्धारित कर सकते हैं। इससे आपका समय बचता है और कार्यप्रवाह सुगम होता है।