Organiseer volgeboekte lessen met Inschrijflijsten en betalingen via Stripe
Bijgewerkt: 23 sep 2026
Als je wellnesscoach bent, weet je dat het moeilijkste aan het geven van groepslessen niet het lesgeven is, maar het vullen van de zaal zonder achter betalingen aan te moeten jagen, deelnemerslijsten bij te houden of instructies steeds opnieuw te moeten herhalen. Je wilt volle lessen, een duidelijk overzicht van de aanwezigheid en betalingen die gewoon soepel verlopen.
In deze handleiding lees je hoe je Doodle-inschrijflijsten kunt gebruiken om de aanwezigheid in je lessen bij te houden en hoe je met Doodle-boekingspagina's of 1:1 via Stripe betalingen kunt innen. Je vermindert het aantal no-shows, stelt een maximum aantal plaatsen in, automatiseert herinneringen en krijgt vooraf betaald – zonder extra administratie.
Aan het eind weet je precies hoe je je volgende reeks lessen organiseert, je contacten uitnodigt en alle plekken vult – heel makkelijk en professioneel.
De uitdaging waar wellnesscoaches voor staan
Elke week moet je het volgende allemaal combineren:
Ochtendyogasessies
Ademhalingsoefeningen tijdens de lunchpauze
Een uitdaging of workshop van meerdere weken
Cliënten voor individuele begeleiding
En daar komt nog bij dat je antwoordt:
“Is er nog plek?”
“Kan ik later betalen?”
“Waar was die Zoom-link ook alweer?”
“Kan ik mijn boeking verplaatsen?”
Dit alles kost je tijd, energie en inkomen. Zonder een systeem blijven er plekken open – en zit je vast in de administratie in plaats van dat je kunt coachen.
Waarom dit belangrijk is voor je bedrijf
Groepslessen zijn je meest schaalbare aanbod. Een volle les betekent meer omzet, meer impact en minder werk per persoon. Maar als het betalen, de herinneringen en de aanwezigheid niet soepel verlopen, raak je je vaart kwijt.
De juiste opzet zorgt voor vertrouwen, zorgt ervoor dat mensen vaker terugkomen en houdt je hoofd vrij. Eenvoudige aanmeldingen, duidelijke regels en automatische herinneringen helpen je klanten – en geven jou weer tijd terug.
Plan lessen die vol raken
Een geweldige leservaring begint met een slimme planning. Zo zorg je ervoor dat het een succes wordt.
Bepaal één duidelijk resultaat
Ontspan in 30 minuten
Beginnersvriendelijke yoga voor strakke heupen
Slaap vannacht beter met begeleide ademhaling
Kies je formaat
Eenmalig langskomen
Een reeks van 4–8 weken
Wekelijkse les waarvoor je je op elk moment kunt aanmelden
Zitplaatslimieten instellen
In persoon: houd rekening met de grootte van de ruimte
Online: zorg voor kwalitatief goed onderwijs
Kies slimme momenten
Vroege ochtenden voor ouders
Lunch voor bedrijfsteams
Avonden om na het werk weer op te laden
Gebruik de Doodle-inschrijflijsten
Maak één sessie of een hele reeks
Voeg tijdvakken en maximale bezetting per zaal toe
Voeg videolinks of het adres van de studio toe
Vertel eens wat over de les, hoe je je erop kunt voorbereiden en wat je mee moet nemen
Gebruik Stripe in combinatie met Doodle-boekingspagina's en 1:1 om al voor de les betaald te worden
Hoewel Stripe niet rechtstreeks in Inschrijflijsten is geïntegreerd, kun je Doodle Boekingspagina's of 1:1 gebruiken om veilig betalingen te innen – en vervolgens klanten doorverwijzen naar je Inschrijflijst. Zo koppel je de tools soepel aan elkaar:
Optie 1: Eerst betalen, dan een zitplaats reserveren
Maak een Doodle-boekingspagina aan met Stripe ingeschakeld
Bied lespakketten of betaling per les aan
Stuur na betaling de Inschrijflijst mee in de bevestigings- of vervolgmail
Klanten betalen eerst en kiezen daarna hun data
Het meest geschikt voor: Loyaliteitskaarten en lespakketten
Optie 2: Eerst aanmelden, daarna betalen
Maak een Doodle-inschrijflijst met een maximum aantal plaatsen
Zet in de beschrijving een link naar je Boekingspagina voor de betaling
Stel een deadline en een betalingstermijn vast
Gebruik herinneringen om contact op te nemen met mensen die zich hebben aangemeld maar nog niet hebben betaald
Het meest geschikt voor: Spontane bezoekers of vaste klanten
Optie 3: Betaalde extra's aanbieden met 1:1
Gebruik een Inschrijflijst voor de hoofdsessie
Deel een 1:1 Doodle-link voor privé-check-ins of beoordelingen
Klanten kiezen een tijdstip en betalen automatisch via Stripe
Het meest geschikt voor: Upsells of persoonlijke ondersteuning
Tips voor een soepel betalingsproces
Vermeld de prijzen duidelijk bovenaan je Inschrijflijst
Gebruik eenvoudige productnamen (bijv. Enkelvoudige les, 4-lessenkaart)
Vermeld de betalingstermijnen in de beschrijving
Gebruik de deadlines op de Inschrijflijsten om de sessies voor de les af te sluiten
Stuur automatische herinneringen als er nog niet betaald is
Slim plannen voor drukke coaches
Je agenda is de ruggengraat van je coaching. Zo zorgt Doodle ervoor dat hij overzichtelijk en klaar voor je klanten blijft:
Koppel je agenda
Google, Outlook of Apple synchroniseren
Doodle blokkeert bestaande afspraken
Zorg voor wat speling tussen de lessen
Stel slimme sessietijden in
Probeer eens sessies van 45–50 minuten als pauze
Verspreid de tijden met 15 minuten om overlapping te voorkomen
Voor de online-sessie: begin om :05, zodat degenen die wat later instappen ook mee kunnen doen
Videolinks automatisch toevoegen
Doodle ondersteunt Zoom, Google Meet, Teams en nog veel meer
Klanten krijgen aanmeldlinks in de bevestigingsmail en herinneringen
Automatische herinneringen versturen
24 uur + 2 uur voor elke sessie
Voeg checklists voor de voorbereiding en regels voor late annuleringen toe
Stel even een korte vraag om te kijken hoe het gaat (bijv. „Heb je ergens pijn?“)
Stel duidelijke grenzen
Voeg annulerings- en terugbetalingsregels toe aan je Inschrijflijst
Gebruik deadlines om aanmeldingen 2–24 uur voor aanvang te sluiten
Bied gerust een inhaalsessie aan als je dat wilt – gebruik daarvoor gewoon een andere Inschrijflijst
Veelgemaakte fouten die je moet vermijden
Geen limiet op het aantal zitplaatsen: Beperk het aantal deelnemers altijd – ook bij online lessen – om de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen
Betaling na de les: Gebruik Stripe via de Doodle-boekingspagina's of één-op-één. Vooraf betalen = hogere opkomst
Verwarrende instructies: Zorg dat je goed weet wat je mee moet nemen, waar je heen moet en hoe je online mee kunt doen
Verwarring over tijdzones: Doodle past zich automatisch aan de tijdzones aan op basis van de agenda van de klant
Overvolle inschrijflijsten: Probeer niet een heel kwartaal in één lijst te proppen. Gebruik maandbladen om je beter te kunnen concentreren
Geen privacy-instellingen: Gebruik Doodle Pro om namen te verbergen als je publiek waarde hecht aan discretie
Doodle-tools waarmee je elke stoel bezet krijgt
Inschrijflijsten
Stel limieten voor het aantal plaatsen en deadlines vast
Voeg videolinks of locaties toe
Herinneringen automatisch versturen
Nodig maximaal 1000 mensen uit
De namen van deelnemers verbergen (alleen in de Pro-versie)
Boekingspagina's met Stripe
Zorg dat je de betaling hebt ontvangen voordat je boekt
Bied gratis adviesgesprekken of betaalde lessen aan
Synchroniseer met je agenda
Gebruik voor klaspakketten of lidmaatschappen
1-op-1-sessies met Stripe
Bied privé-extra’s of vervolgbehandelingen aan
Stel vaste tijdvakken in
Je krijgt betaald zodra er geboekt wordt
Groepspolls
Vraag je publiek om het beste tijdstip te kiezen
Nodig makkelijk grote groepen uit
Maak je volgende Inschrijflijst op basis van de winnende plek
Integraties
Agenda’s koppelen + vergaderen (Zoom, Teams, enz.)
Gebruik Zapier om e-mails aan je lijst toe te voegen
Geef je ervaring een eigen draai met je logo en kleuren op Doodle Pro
Voorbeelden uit de praktijk
Yogaserie is binnen 5 dagen uitverkocht
Maya maakt een Inschrijflijst voor een yogareeks van 6 weken (12 plaatsen per sessie). Ze verkoopt leskaarten via haar Boekingspagina met Stripe. In de bevestigingsmails staat de link naar de Inschrijflijst. Alle plaatsen raken vol zonder dat er herinneringen nodig zijn.
De wellness-lunch voor bedrijven is binnen 48 uur volgeboekt
Devin gebruikt een groepspoll om het beste tijdstip te kiezen. Vervolgens maakt hij een maandelijks Inschrijflijst aan met 30 plaatsen en een Zoom-link. Hij nodigt 300 mensen uit via Doodle. De cursus zit snel vol – en de klant schrijft zich weer in.
Hybride workshop met betaalde beoordelingen
Nina organiseert een groepsworkshop via Inschrijflijsten en biedt daarna individuele stressprofielen aan via Doodle 1:1 met Stripe. De helft van de groep boekt deze extra optie. Dit zorgt voor meer omzet en een grotere impact.
Groep met inhaaldagen
Owen maakt een Inschrijflijst voor een voedingsgroep van 4 weken – en nog een apart formulier voor inhaalsessies. Als iemand een sessie mist, kan hij of zij een nieuwe tijd boeken. Handig voor de klanten, en geen extra werk voor hem.
Wachtlijst met een trucje
Priya voegt een ‘plek’ op de wachtlijst zonder vast aantal plaatsen toe aan de Inschrijflijst voor haar pilatesles. Klanten klikken erop en voegen hun naam toe. Als iemand afzegt, schuift ze de eerste persoon op de lijst handmatig naar voren. Simpel en effectief.
Prijzen en voorwaarden die tot conversies leiden
Houd het bij eenvoudige prijzen
Eén les
4-pack (kleine korting)
Prijs voor de hele serie
Bied vroegboekkortingen aan
Korting voor de deadline
Starttarief voor je eerste groep
Stel duidelijke regels op
Definitieve verkoop, maar overdrachten zijn mogelijk als er ruimte is
Eén make-up per serie
Als je binnen 24 uur niet komt opdagen, raak je je plek kwijt
Voeg deze regels toe aan je Inschrijflijst en je herinneringen, zodat iedereen weet wat er van hem of haar verwacht wordt.
Promoot je lessen zonder dat je een burn-out krijgt
Stuur je lijst per e-mail
Duidelijke onderwerpregel + link naar de Inschrijflijst
Stuur voor de les nog even een herinnering
Gebruik sociale media
Deel Reels, tips en een kijkje achter de schermen
Gebruik je merkkleuren en een duidelijke oproep tot actie
Vraag je partners om een shout-out
Bied een gastpas aan bij lokale sportscholen, fitnesscentra of collega’s
Moedig doorverwijzingen aan
Beloon vrienden die een gast meenemen
Opmerkingen bij de inschrijflijst
Wees consequent
Bied het elke week op dezelfde dag en hetzelfde tijdstip aan
Gebruik de terugkerende afspraken van Doodle om vooruit te plannen
Tips voor een soepele levering
Herinneringen voor de voorbereiding
Wat moet je meenemen, waar moet je heen, hoe zorg je dat je er helemaal klaar voor bent?
Zorg dat je tijd vrij blijft
Gebruik agenda-buffers om even tot rust te komen en op adem te komen
Meldingen dempen zodra de les begint
Houd je aan het schema
Begin en eindig op tijd
Sluit af met een vraag-en-antwoordronde van 5 minuten of een oproep tot actie
Volgende stappen voorstellen
Deel je Boekingspagina voor betaalde 1-op-1-sessies of consulten
Vermeld de volgende serie en voeg de link naar de Inschrijflijst toe
Belangrijkste punten
Gebruik Doodle-inschrijflijsten om sessies en het aantal beschikbare plaatsen te beheren
Inspecteer de betaling vooraf via Doodle-boekingspagina's of 1-op-1 via Stripe
Verminder het aantal mensen die niet komen opdagen met automatische herinneringen en duidelijke deadlines
Koppel je agenda om alles op orde te houden
Verhoog je inkomsten met upsells, abonnementen en een privacygericht beleid
Ga aan de slag met een betere planning
Je kunt uitverkochte lessen geven zonder al dat administratieve gedoe. Maak je volgende Inschrijflijst aan, koppel Stripe via je Boekingspagina en gebruik herinneringen om je klanten betrokken te houden. Voeg je eigen huisstijl toe, zodat elke interactie een professionele indruk maakt.
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