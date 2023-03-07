Een van de functies waar het meest om gevraagd werd, is eindelijk beschikbaar: deadlines halen.

Ben je het zat om je genodigden steeds weer te moeten herinneren aan de voorgestelde tijden in je vergaderuitnodiging? Of erger nog: tot het laatste moment te moeten wachten tot ze een keuze maken, terwijl je al die vergaderingen die je moet inplannen al lang had kunnen afhandelen?

Geen tijdverspilling meer! Met onze nieuwste functie hebben we alles voor je geregeld.

Nu kun je een vergaderuitnodiging met een deadline maken, zodat iedereen op tijd meedoet en je niet op het laatste moment nog haastig alle antwoorden hoeft bij elkaar te sporen. Stel gewoon de timer in om een beetje een gevoel van urgentie te creëren. Iedereen ziet het aftelbericht op de tafel en weet dat ze snel moeten reageren, anders wordt er misschien geen rekening gehouden met hun keuze!

Zo werkt het

In stap 3 bij het aanmaken van je vergaderuitnodiging (zie hieronder) kun je de deadline voor deelname toevoegen. De voorgestelde deadline ligt een paar dagen vóór je eerste voorgestelde datum/tijdstip, maar je kunt de kalender gebruiken om deze naar eigen wens aan te passen. Als je wilt dat iedereen binnen een dag of twee een keuze maakt voor het beste tijdstip, kun je de deadline vervroegen en ervoor zorgen dat iedereen snel een tijdstip kiest. We sturen je een e-mail om je eraan te herinneren wanneer je deadline verstrijkt, zodat je de definitieve datum voor je vergadering kunt kiezen en iedereen hiervan op de hoogte kunt stellen.

Deadlines zijn de beste manier om snel de beschikbaarheid van iedereen te achterhalen, zodat je je vergaderingen kunt inplannen en je kunt concentreren op het werk dat er echt toe doet.

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