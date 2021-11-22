De American Psychological Association definieert ‘persoonlijkheid’ als “individuele verschillen in kenmerkende patronen van denken, voelen en gedragen.” Het staat vast dat onze persoonlijkheid vaak bepaalt hoe we situaties in het leven initiëren, erop reageren en erop inspelen. Hoewel niets in steen gebeiteld is, zoeken we allemaal manieren om te sturen hoe onze eigenheid tot uiting komt in professionele en sociale situaties. Dit geldt bijvoorbeeld tijdens je werk, vergaderingen, evenementen en de tijd die je doorbrengt met vrienden en familie.

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Inzicht in de ‘A’-persoonlijkheid

Een populair model om persoonlijkheden te beoordelen deelt ze grofweg in vier typen in: ‘A’, ‘B’, ‘C’ en ‘D’. Het gedrag van type ‘A’ was voor het eerst onderzocht door de cardiologen Ray Rosenman en Meyer Friedman in de jaren vijftig. Met hun onderzoek wilden ze een verband aantonen tussen type ‘A’, hartziekten en bloeddruk. Hun werk is sindsdien opgenomen in een breder begrip van gedragsreacties.

De stereotypen rond type ‘A’-mensen hebben te maken met doelgerichtheid, competitiviteit en, heel belangrijk, een sterk besef van de waarde van hun tijd. Afspraken, of het nu met vrienden of collega’s is, moeten precies worden ingepland, tijdschema’s moeten strikt worden nageleefd en succes is essentieel. Over het algemeen heerst er een behoefte aan controle over de uitkomsten, en dat gaat gepaard met een bijbehorend niveau van stress.

Mensen van type ‘A’ krijgen vaak lof voor hun gedrevenheid en toewijding aan het eindresultaat, maar krijgen soms wel feedback over hoe ze die energie omzetten in communicatie en samenwerking met anderen. Die wrijving kan vooral sterk voelbaar zijn als je probeert afspraken te maken met belanghebbenden. Het plannen van afspraken met een groot aantal deelnemers, zelfs als het gewoon vrienden zijn waarmee je afspreekt, kan voor iedereen lastig zijn, ongeacht je persoonlijkheidstype. Volgens Doodle’s Stand van zaken bij de vergaderingen Volgens het rapport noemt 37 procent van de professionals onnodige vergaderingen als de grootste kostenpost voor hun organisatie. Dit betekent dat er al een negatieve bijsmaak aan vergaderen kleeft. Het vergt veel afstemming en flexibiliteit van iedereen om het eens te worden over het wanneer, waar en hoe.

Als je jezelf als een type ‘A’-persoon beschouwt, zijn hier een paar dingen die je in gedachten kunt houden om moeiteloos vergaderingen te plannen, inclusief de datum, het tijdstip, de agenda en andere details:

1. Leef je in in andere persoonlijkheidstypes

Tot 49% van de conflicten op de werkplek kan worden toegeschreven aan persoonlijkheidsconflicten. Voordat je je verdiept in samenwerkingsstrategieën, is het belangrijk om te begrijpen hoe de ander in elkaar zit en welk persoonlijkheidstype hij of zij heeft. Hier volgt een overzicht van enkele veelvoorkomende kenmerken die aan verschillende persoonlijkheidstypes worden toegeschreven.

Type ‘B’ Creatief, enthousiast, ontspannen en extravert

Type ‘C’ Logisch, oog voor detail en goed voorbereid

Type ‘D’ Voorzichtig, niet zo van verandering en taakgericht

Hoewel er natuurlijk meer nuances zijn in individuele persoonlijkheden, geven deze brede categorieën je een globaal idee van wat je kunt verwachten als je met verschillende mensen te maken hebt. Mensen van type ‘B’ hechten bijvoorbeeld misschien niet zo veel waarde aan precieze afspraaktijden als jij, maar dat betekent niet dat ze minder toegewijd zijn om goed werk te leveren. Hetzelfde geldt als je probeert wat meer flexibiliteit te krijgen in je omgang met mensen van type ‘D’ en je daarbij weerstand ondervindt. Door je even te verplaatsen in hoe anderen denken, kun je vaak de schijnbare vijandigheid in hun reacties neutraliseren.

2. Gebruik een vergaderplanner

Let goed op hoe je de vergadertijd en de details regelt. De manier waarop je het aanpakt, bepaalt vaak de sfeer van de vergadering zelf, en het laatste wat je wilt, is dat mensen emotionele bagage van vóór de vergadering meenemen naar de vergadering. Gebruik het juiste technologieplatform om de sessie in te plannen. Doodle’s vergaderplanner , maakt het plannen bijvoorbeeld bijna belachelijk efficiënt, met bijeenkomsten die worden gepland in notulen, ongeacht hoeveel mensen erbij betrokken zijn.

3. Ruimte maken voor democratie

Het is belangrijk dat je deelnemers het gevoel hebben dat er naar hun mening wordt geluisterd. Iedereen heeft te maken met professionele en persoonlijke beperkingen en heeft daarom voorkeuren wat betreft het tijdstip, de locatie en de agenda van de vergadering. Gebruik een transparante manier om afspraken te plannen, waarbij rekening wordt gehouden met verschillende meningen en iedereen op één lijn blijft. Bijvoorbeeld Doodle’s enquêtefunctie Hiermee kun je samen met je uitnodiging voor de vergadering een gepersonaliseerde enquête versturen, zodat mensen kunnen stemmen op hun favoriete tijdstippen en de eindresultaten voor iedereen zichtbaar zijn. Zo kun je samen met de anderen zien wat de consensus is, waardoor het makkelijker wordt om je daar bij aan te sluiten.

4. Zorg voor vriendelijke follow-ups

Als type A-persoon merk je misschien wel eens dat je ongeduldig bent en graag snel vooruitgang en een oplossing wilt zien. Dit kan doorklinken in je communicatie met je potentiële deelnemers en ervoor zorgen dat ze niet meteen willen toezeggen. Ja, herinneringen voor vergaderingen zijn essentieel voor succesvolle bijeenkomsten, maar het is belangrijk om bij het versturen ervan op je toon en woordkeuze te letten. Je kunt ook de functie voor automatische herinneringen Gebruik Doodle en bespaar jezelf het gedoe van het tot in de puntjes regelen van elke vergadering. Onpersoonlijke, automatische herinneringen zijn een goede manier om niet als een betweter over te komen wanneer je afspraken maakt met vrienden, familie en goede kennissen.

5. Zorg ervoor dat iedereen op één lijn zit

Zodra je het eens bent geworden over het tijdstip van de vergadering en deze is ingepland, is het een goed idee om deze in je agenda te zetten, zodat je je beschikbaarheid daarop kunt afstemmen. Doodle’s Boekingspagina Met deze functie kun je elke online agenda naar keuze aan je account toevoegen, zodat jij en de andere deelnemers je andere verplichtingen zonder stress kunnen nakomen.

Enquêtes aangeven dat middenkadermanagers tot 35 procent en het topmanagement tot 50 procent van hun tijd in besloten vergaderingen doorbrengen. Het combineren van zoveel verplichtingen kan het geduld van werkelijk iedereen op de proef stellen. Voeg daar nog eens persoonlijkheidsverschillen aan toe en je snapt precies waarom vergaderingen zo’n slechte reputatie hebben. Bewustzijn en de juiste aanpak zijn cruciaal om het goed aan te pakken.