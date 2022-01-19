Doodle voegt de kracht van Webex toe

Als jouw werkdag net zo is als die van ons, dan zijn vergaderingen op afstand al snel net zo vanzelfsprekend geworden als de hond uitlaten of de afwas doen. Sterker nog, een enquête door Miro uit onderzoek bleek dat 73 procent van de werknemers in zeven dagen minstens vier vergaderingen op afstand had.

Het is makkelijk om te zeggen dat dit allemaal door COVID komt, en tot op zekere hoogte klopt dat ook. Volgens Statista , vóór de pandemie werkte zo’n 17 procent van de mensen vijf dagen per week thuis. Na COVID is dat gestegen naar 44 procent. Aan de andere kant waren veel bedrijven al op weg naar een hybride of volledig thuiswerkmodel. De afgelopen jaren hebben een proces dat al aan de gang was juist versneld.

Met de lancering van onze nieuwste integratie voor videoconferenties, Webex, maken we het nog makkelijker om je vergaderingen op afstand te vereenvoudigen en te automatiseren.

Wat is Webex?

Webex is een videoconferentieplatform van Cisco . Het wordt elke maand door miljoenen mensen gebruikt voor groepsvergaderingen op afstand, sollicitatiegesprekken, één-op-één-gesprekken en nog veel meer.

Wat Webex zo bijzonder maakt, is dat het gebruikers een betere videoconferentie-ervaring biedt door AI te gebruiken voor functies als gebarenherkenning, automatische transcripties en aangepaste lay-outs.

Het biedt ook andere functies, zoals berichten versturen en de mogelijkheid om andere veelgebruikte kantoortoepassingen te integreren.

Waarom zou je Doodle met Webex koppelen?

Met Webex bieden we nu meer tools voor videoconferenties aan dan ooit tevoren.

Door je Doodle- en Webex-accounts aan elkaar te koppelen, kun je automatisch Webex-links toevoegen aan je vergaderuitnodigingen en Boekingspagina's. Dit betekent dat je met slechts een paar klikken een afspraak kunt maken met anderen. Dit is een geweldige kans om je productiviteit te verhogen: je besteedt minder tijd aan het regelen van afspraken en meer aan het voeren van een goede vergadering.

Werken op afstand is een blijvertje

We weten dat werken op afstand en hybride werken ook lang nadat COVID voorbij is, gewoon zullen blijven bestaan. Door Doodle te koppelen aan ’s werelds populairste tools voor videoconferenties, zorgen we ervoor dat het samen plannen van afspraken nooit lastig hoeft te zijn.

Door direct in de uitnodiging links naar je vergadering op te nemen, kun je het risico op no-shows bij je vergaderingen verkleinen.

Denk er eens over na: je stuurt je Doodle-uitnodiging en voegt een link voor een videoconferentie toe als locatie. Als mensen die ontvangen, zetten ze die meestal in hun agenda, dus als de vergadering dichterbij komt, hoeven ze alleen maar hun agenda te openen en op de link te klikken.

Als er minder drempels zijn, is de kans groter dat je de deelnemers krijgt die je wilt. Bovendien maakt Webex dit nog makkelijker doordat je het gewoon in je browser kunt starten – je hebt geen extra apps nodig.

Bovendien gaat het niet alleen om de voordelen die videoconferenties voor bedrijven kunnen bieden. Met de opkomst van bedrijven die uitsluitend op afstand werken, krijgen HR-teams te maken met een hele reeks nieuwe problemen – zoals het isolement of de eenzaamheid van medewerkers.

Volgens een onderzoek van GigaOm Research lijkt 87 procent van de medewerkers op afstand zich meer verbonden te voelen met hun team als ze gebruikmaken van videoconferenties. Als videoconferenties ervoor kunnen zorgen dat teams op afstand zich meer verbonden en betrokken voelen, is het volkomen logisch dat video- en planningstechnologie beter samenwerken om dit mogelijk te maken.

Als je meer wilt weten over wat de Webex-integratie van Doodle voor je kan betekenen, hebben we hier wat meer informatie hier.