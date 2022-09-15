Wat kun je allemaal doen in 60 seconden?

Door Michael Clarke

Je hebt vanaf nu 60 seconden. De klok loopt. Hoe ga je die tijd gebruiken? Klaar. Af. Start!

Zet misschien een kopje koffie, stuur je moeder een berichtje, eet een appel, lees dit artikel snel helemaal tot het einde door of maak je bed op.

Zelfs sommige van die dingen zou je nauwelijks binnen een minuut kunnen proppen. In plaats daarvan kun je daar gewoon lekker zitten en genieten van deze tijd die rustig voorbijglijdt.

Maar kom op, laten we onze tijd niet verspillen!

Hoe lang hebben we nog? Ongeveer 42 seconden, oké, blijf even bij me.

Dus, waarom neem je deze tijd niet even om na te denken over hoe je productiever zou kunnen worden in je leven?

Van op het werk dingen uitstellen Van het vergeten van dat etentje met je vrienden vanavond, dat je een maand geleden al had gepland, tot het feit dat we allemaal wel eens even onze eigen planning uit het oog verliezen.

Bij Doodle zijn we specialisten op het gebied van ontmoetingen. We helpen al sinds 2007 regelen we overal ter wereld interviews, verjaardagsfeestjes en colleges aan de universiteit . Elke 60 seconden wordt er via Doodle een van de 45 afspraken geregeld, dus we weten hoe we elkaar het beste kunnen ontmoeten.

Oké, goed. Hoe lang nog? Ahhhh, nog maar 21 seconden!

We willen je helpen om de eerste stap te zetten om de planner, de organisator en de coördinator van je groep te worden.

Of het nu gaat om je volgende werkvergadering, genoeg spelers bij elkaar krijgen voor de voetbalwedstrijd op zaterdag of je volgende reis naar het buitenland: we willen dat Doodle dé tool is die je daarbij helpt plan alles .

10, 9, 8…

Oké, wacht, wacht, wacht! Stop!

Laten we de klok opnieuw starten. Je hebt 60 seconden. Oké, dit is het plan. Doodle is gratis en het duurt minder dan 60 seconden om je aan te melden. Dat is alles.

Hoe krijg je Doodle gratis?

In minder dan een minuut kun je gratis een Doodle aanmaken en er toegang toe krijgen. We vragen je geen creditcardgegevens om een nieuw account aan te maken; we hebben alleen je e-mailadres nodig om het proces te starten.

Zodra je je account hebt aangemaakt, kun je Doodle meteen gebruiken om je plannen in te plannen. Vanaf onbeperkt Groepspolls om toegang te krijgen tot De boekingspagina van Doodle , met een gratis Doodle-account wordt het plannen zo makkelijk mogelijk.

Hier zijn vijf simpele stappen om er meteen mee aan de slag te gaan.

Volg de onderstaande stappen om aan de slag te gaan en je Gratis Doodle-account

Ga naar Doodle.com en klik rechtsboven in het scherm op ‘Aanmelden’, of klik op ‘Probeer het gratis’.

Vul je e-mailadres in en klik op ‘Account aanmaken’. Vul je naam in, maak een wachtwoord aan en je account wordt meteen geactiveerd.

Je kunt je agenda nu of later koppelen, maar we raden je aan om dat nu al te doen, zodat je meteen met Doodle afspraken kunt plannen.

Voordat je afspraken gaat plannen met Doodle, open je je accountinstellingen via je nieuwe Doodle-dashboard. Stel daar je tijdzone in en koppel je agenda als je dat nog niet hebt gedaan toen je je account aanmaakte.

Je bent klaar om Doodle te gaan gebruiken

Naast een gratis Doodle-account zijn er een aantal abonnementsfuncties waarmee je je evenementen en vergaderingen efficiënter kunt plannen.