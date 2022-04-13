De geschiedenis van Doodle

Het begin

Doodle is in 2007 opgericht door Michael Näf en Paul E. Sevinç, twee studenten van de ETH Zürich. Ze wilden een slimmere manier bedenken om af te spreken met mensen – een manier waarbij je niet eindeloos heen en weer hoeft te mailen. Deze oorspronkelijke visie vormde de basis voor de missie van het platform: om het plannen voor mensen makkelijker te maken.

Oprichting en vroege groei

In 2008 werd Doodle in Zwitserland opgericht als Doodle AG en haalde het zijn eerste financieringsronde binnen. In 2009 lanceerde het bedrijf zijn eerste premiumdienst en introduceerde het voor het eerst agenda-integraties. Dit maakte de weg vrij voor agendaweergaven in de app tegen 2010.

Uitbreiding en nieuw leiderschap

In 2011 had Doodle de grens van 10 miljoen gebruikers overschreden en richtte het zich op wereldwijde uitbreiding, waarbij het zijn desktop- en mobiele platforms vernieuwde. In datzelfde jaar lanceerde het MeetMe (Snelle agenda), een persoonlijk planningsprofiel. TX Group, dat toen nog Tamedia heette, nam ook een minderheidsbelang.

Het bedrijf bleef groeien met de lancering van zijn Android-app in 2013, waarmee de optimalisatie voor smartphones en tablets compleet was. In 2014 bereikte het maandelijkse gebruikersaantal van Doodle de 20 miljoen, en ondersteunde het meer talen dan ooit tevoren. Het oprichtersteam droeg de leiding over aan Michael Brecht, die CEO werd, terwijl Tamedia een meerderheidsbelang in het bedrijf verwierf.

Het professionele tijdperk en virtuele samenwerking

Eind 2018 lanceerde Doodle 1-op-1-gesprekken. In 2019 werden belangrijke tools gelanceerd, zoals Groepspolls en de Boekingspagina (oorspronkelijk heette het de Boekingskalender)—later opnieuw ontworpen en hernoemd Boekingspagina in 2021. Renato Profico werd dat jaar de nieuwe CEO. Doodle breidde zich ook uit naar de VS en opende kantoren in New York en Atlanta, naast de bestaande vestigingen in Berlijn, Belgrado en Zürich.

De COVID-19-pandemie in 2020 heeft de manier van werken wereldwijd ingrijpend veranderd. Doodle heeft Zoom snel geïntegreerd, waardoor gebruikers virtueel of in persoon contact kunnen maken, en heeft aangepaste vragen op de Boekingspagina, zodat mensen zich beter kunnen voorbereiden op vergaderingen op afstand.

In 2021, Integratie met Microsoft Teams meer mogelijkheden voor virtuele samenwerking. In datzelfde jaar werd de Boekingspagina, waardoor het plannen van afspraken een stuk soepeler verloopt. Ondertussen is Doodle begonnen met een rebranding, waarbij ze een vriendelijkere, volwassener toon en een vernieuwde visuele identiteit hebben geïntroduceerd.

Herlancering van de website en merkboodschap

Begin 2022 bracht Cisco Webex-integratie, waarmee de ondersteuning voor de belangrijkste videoplatforms compleet is. Op 28 maart 2022 lanceerde Doodle zijn nieuwe website in vijf talen en onthulde daarbij de slogan “Het begint met ‘wanneer’.” Dit gaf de kernwaarde van Doodle goed weer: Er gebeuren geweldige dingen als we samenkomen – en het begint met ‘wanneer’. Met een fris ontwerp waarin eenvoud en menselijkheid centraal staan, heeft deze mijlpaal de rol van Doodle als betrouwbaar platform voor afspraken nog eens onderstreept.

Verdere uitbreiding en nieuwe functies (2023–2025)

Tussen 2023 en 2025 heeft Doodle zijn professionele focus verder uitgebouwd met nieuwe functies en integraties die zijn ontworpen om het plannen nog makkelijker te maken. Stripe-integratie zorgde ervoor dat professionals betalingen innen rechtstreeks via Doodle’s Boekingspagina. Inschrijflijst maakte het makkelijk om evenementen, lessen en vrijwilligersactiviteiten af te stemmen op de capaciteit van de sessies, met aangepaste vragen en het bijhouden van inschrijvingen. Tools voor deelnemersbeheer gaf de organisatoren de flexibiliteit om deelnemers handmatig toe te voegen of te verwijderen en de capaciteit makkelijker te beheren.

In oktober 2024 heeft Doodle zijn raad van bestuur uitgebreid met SaaS- en groeispecialisten Katharina Pfaffhauser en Cris Grossmann. Deze updates hebben de positie van Doodle als het favoriete professionele planningsplatform versterkt – waardoor mensen hun tijd effectiever kunnen indelen voor werk, studie en privé.

De nieuwe Doodle (2025–nu)

Nu aan het markeren 18 jaar Sinds de oprichting heeft Doodle, onder leiding van CEO Christian Fielitz, gaat een nieuw tijdperk in waarin de nadruk ligt op een tijdregie die mensen en hun behoeften centraal stelt – met meer dan 30 miljoen maandelijkse gebruikers wereldwijd.

De reis van Doodle is nog maar net begonnen. Vanaf 2025 en daarna wil het bedrijf nieuwe functies introduceren, de gebruikerservaring verbeteren en mensen helpen hun tijd terug te winnen – zodat elke vergadering, les of ontmoeting meer impact heeft. In de kern gelooft Doodle dat tijd niet alleen draait om efficiëntie, maar ook om ruimte te creëren voor wat er echt toe doet: focus, creativiteit, verbinding en rust. Deze visie is de leidraad voor het bedrijf terwijl het zich blijft ontwikkelen.