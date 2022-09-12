Door Michael Clarke

We hebben het allemaal wel eens geprobeerd: to-do-lijstjes maken, onszelf verbieden om elke 10 minuten op social media te kijken, of dat verborgen rustige hoekje op kantoor opzoeken dat alleen jij kent.

Hoe effectief deze stappen ook zijn, soms lijkt het onmogelijk om genoeg tijd vrij te maken in je dag om je op je eigenlijke werk te concentreren.

Zelfs als je dag op het eerste gezicht simpel lijkt, kunnen de praktische zaken rond het regelen van vergaderingen, het vinden van het beste moment om te praten en het bepalen wie erbij moet zijn, de overhand krijgen en al je tijd opslokken die je eigenlijk nodig hebt om je te concentreren.

Volgens de Harvard Business Review , besteden medewerkers 28 procent van hun werkdag aan het lezen en beantwoorden van e-mails. Omdat meer dan een kwart van je werktijd opgaat aan dit logistieke gedoe van heen-en-weer-mailen, voelen medewerkers steeds meer de behoefte om hun tijd terug te winnen.

Hoe kun je dan tijd vrijmaken en productiever zijn met Doodle?

Nu de grens tussen werk en privé steeds vaker vervaagt, is het belangrijker dan ooit om tijdens je werkuren productief te zijn. Zo hoef je je werk niet mee naar huis te nemen. Uit een recent onderzoek bleek dat werknemers in Australië doorgaans meer dan zes uur onbetaalde overuren per week in 2021. Dat komt neer op bijna een extra werkdag per week, zonder dat je daarvoor betaald krijgt.

Door gebruik te maken van agendatools waarmee je vergaderingen kunt inplannen, hoef je geen tijd meer te verspillen aan het plannen en kun je productiever aan de slag.

Tijdens de pandemie is het gemiddelde aantal vergaderingen gestegen met 13 procent en werden vaak virtueel gehouden. Door deze trend om vaker bij elkaar te komen, is het cruciaal geworden om je agenda volledig onder controle te hebben.

Gemiddeld, Elke minuut worden er 45 afspraken gemaakt door gebruikers met Doodle over de hele wereld. De belangrijkste reden hiervoor is dat we het regelen van afspraken makkelijker maken en je daardoor tijd besparen.

Door voor Doodle te kiezen, heb je al een grote stap gezet om elke dag tijd te besparen.

Hier zijn een paar simpele stappen die je kunnen helpen om meer tijd vrij te maken als je Doodle gebruikt.

1. Koppel je agenda

Door je agenda te koppelen, kun je profiteren van alle functies die we bij Doodle te bieden hebben. Door je agenda te koppelen bespaar je tijd, want elke vergadering verschijnt automatisch in je agenda zonder dat je daar iets extra’s voor hoeft te doen. Zo krijg je een duidelijk beeld van hoe je week eruitziet en kun je je tijd goed indelen.

Ook met Doodle’s Boekingspagina Je kunt aan de buitenwereld laten zien of je beschikbaar bent of bezet. Je collega’s of vrienden kunnen op basis van die informatie een afspraak met je maken.

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2. Sluit je videoconferentiesoftware aan

Elke keer dat je via Doodle een vergadering organiseert, wordt er een unieke link gegenereerd waarmee je via video kunt deelnemen. Deze link bespaart je de moeite om door e-mails te scrollen op zoek naar vergadergegevens of om te beslissen welke videoconferentiesoftware je moet gebruiken. Je bent altijd maar één klik verwijderd van het begin. Hier is een eenvoudige handleiding om je software voor videoconferenties .

3. Stel terugkerende afspraken in

Je hoeft niet telkens dezelfde gegevens in te voeren voor je dagelijkse of wekelijkse vergaderingen. Met Doodle kun je een vergadering herhalen en wordt deze tijd automatisch in je agenda gezet. Met deze functie kun je maanden vooruit plannen in je agenda en een goed beeld krijgen van je beschikbare tijd.

4. 1-op-1-afspraak

Omdat er in het bedrijfsleven zoveel verschillende softwaretools worden gebruikt, is het soms lastig om te bepalen wat het beste werkt voor een specifieke vergadering.

Doodle 1:1 Dit bespaart je een hoop gedoe, want iedereen kan meedoen aan een 1-op-1-gesprek, of je nu Doodle gebruikt of niet. Je gesprekspartner hoeft zich niet aan te melden bij Doodle om deze functie te gebruiken; stuur hem gewoon een uitnodiging en maak verbinding om te praten.