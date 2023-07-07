Wat is een planningsbijeenkomst?

Een planningsbijeenkomst is een kans om met een groep mensen bij elkaar te komen en plannen voor een aankomend project te bespreken.

Op je werk kan dat bijvoorbeeld zijn: je voorbereiden op het volgende kwartaal of beslissen wat de volgende stappen zijn voor een taak. Privé kan het gaan om het regelen van een weekendje weg met vrienden of het nadenken over je bruiloft. Plannen maken komt in allerlei vormen voor en vaak doen we het zonder er zelfs maar bij na te denken.

Door iets goed door te nemen, kun je de reikwijdte, de doelstellingen en de planning van wat je hoopt te bereiken goed bespreken. Planningsvergaderingen kunnen als startpunt dienen – een kans om iedereen mee te krijgen met het idee, de doelen en de planning.

Zelfs als het doel van je planningsbijeenkomsten duidelijk is, kunnen de deelnemers een idee krijgen van de richting en eventuele cruciale details, zodat ze weten wat er van hen verwacht wordt om het project tot een succes te maken.

Maak een Groepspoll

Hoe plan je een planningsbijeenkomst?

De eerste stap is om uit te zoeken wat je van plan bent. Houd je doel in gedachten en werk dan van daaruit terug. Stel jezelf vragen, bekijk hoe groot de taken zijn en bepaal wat belangrijk is en wat niet.

Bedenk vervolgens wie je nodig hebt voor welke taken. Als je bijvoorbeeld van plan bent een website te laten bouwen, heb je wellicht een tekstschrijver, ontwerper en ontwikkelaar nodig. In deze fase moet je ook nadenken over welke middelen je nodig hebt. Heb je die al, of moet je ze nog regelen?

Nu komen we bij de vergadering zelf. Breng de mensen bij elkaar die je nodig hebt en bespreek wat je wilt bereiken en hoe je denkt dat dat gaat gebeuren. Vraag ook om feedback om er zeker van te zijn dat het duidelijk is wat je van ze vraagt, en als dat niet zo is, bedenk dan hoe je dat in toekomstige sessies beter kunt aanpakken.

Neem na de vergadering regelmatig contact op met je team en zorg ervoor dat ze zich aan het plan houden en geen extra ondersteuning of middelen nodig hebben.

Maak een Groepspoll

Hoe plan je je planningssessie in?

Plannen is al moeilijk genoeg, het inplannen van een sessie zou het niet nog moeilijker moeten maken. Daarom Doodle kan helpen.

Maak een Groepspoll

Met Groepspoll Het is makkelijk om een groep mensen bij elkaar te krijgen. Kies een paar tijdstippen waarop je beschikbaar bent en stuur die door naar de mensen die je nodig hebt. Zij bepalen zelf wat voor hen uitkomt en binnen een paar minuten heb je een afspraaktijd.

Doodle Professional Hiermee kun je je eigen huisstijl toevoegen aan uitnodigingen voor vergaderingen (ideaal voor het plannen met klanten), advertenties uitschakelen en herinneringen versturen tijdens je vergadering. Bovendien kun je onbeperkt Boekingspagina's - een handige manier om grip te krijgen op je agenda.

Maak je geen zorgen als je online afspreekt: met Doodle kun je je favoriete videoconferentietool toevoegen en de links daarvoor worden automatisch aan alle uitnodigingen toegevoegd die je verstuurt.

Met Doodle kun je snel en makkelijk een planningsgesprek regelen. Geen heen-en-weer-gemail, geen stress meer, gewoon meer vrije tijd zodat je je op belangrijkere dingen kunt concentreren. Probeer het vandaag nog gratis uit.