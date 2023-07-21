Wat is een maandelijkse bijeenkomst?

Tijdens maandelijkse vergaderingen kun je allerlei onderwerpen bespreken, zoals de voortgang, het bijsturen van je hele team om betere resultaten te behalen en nog veel meer. Deze vergaderingen zijn een geweldige manier om informatie en ideeën door je bedrijf te laten stromen.

Hier kun je een plek creëren waar je teamleden zich gehoord voelen, feiten en cijfers kunt delen en plannen kunt maken voor de toekomst. Maandelijkse vergaderingen kunnen ervoor zorgen dat elk teamlid zich energiek en gemotiveerd voelt en trots is op wat er de afgelopen maand is bereikt.

Maar het hoeft niet altijd om werk te gaan. Regelmatig afspreken met je vrienden en familie is een geweldige manier om even te kijken hoe het met ze gaat en om ook je eigen mentale gezondheid een boost te geven.

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Hoe plan je je vergadering?

Begin met na te denken over het doel van de bijeenkomst en stel een lijst met rollen op. Zo zorg je voor duidelijkheid en een algemene structuur voor de geplande bijeenkomst. Je kunt ook rollen toewijzen aan de deelnemers om het proces soepeler te laten verlopen. Stel een agenda op om aan te houden, zodat je bij de belangrijkste onderwerpen blijft.

Zodra iedereen er is, bepaal je wie de vergadering gaat leiden als jij dat niet doet. Zorg ervoor dat diegene de agenda bij de hand heeft, houd je eraan en geef iedereen de kans om aan het woord te komen. Het is belangrijk om alle stemmen in de zaal te horen. En als er onderwerpen zijn waar iemand anders de leiding neemt – bijvoorbeeld het afdelingshoofd dat meer verstand van het onderwerp heeft – zorg er dan voor dat de voorzitter hiervan op de hoogte is.

Soms kan het handig zijn om te beginnen met een ijsbreker of iets anders waardoor iedereen zich op zijn gemak voelt. Zelfs als je maar een paar minuten de tijd neemt om even bij te praten met collega’s, kunnen mensen zich al meer op hun gemak voelen om iets in te brengen – vooral bij een grote vergadering.

Zorg ervoor dat de agenda op prioriteit is ingedeeld, zodat er niets belangrijks over het hoofd wordt gezien. Begin bovenaan en werk zo de lijst af. Als iets te lang lijkt te gaan duren, stel dan voor om het naar een vervolgvergadering te verplaatsen, waar het uitgebreider kan worden besproken.

Als de vergadering ten einde loopt, noteer dan eventuele vervolgstappen of actiepunten en spreek af om deze met de betrokkenen te bespreken.

Vraag na afloop van de vergadering om feedback, zodat je de opzet van je maandelijkse vergaderingen steeds verder kunt verbeteren en er het maximale uit kunt halen.

Je kunt ook even de tijd nemen om de laatste ontwikkelingen te bespreken, zoals de richting die je opgaat (het is het beste om positief te beginnen – we zijn blij dat we tot nu toe al zoveel hebben bereikt, maar er is nog meer te doen).

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Hoe plan je een maandelijkse vergadering in?

Of het nu om werk of vrije tijd gaat, het is geen sinecure om mensen eens per maand bij elkaar te krijgen voor een bijeenkomst. Daarom heb je Doodle .

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Onze Groepspoll Met deze tool weet je binnen enkele minuten wanneer mensen tijd hebben. Kies gewoon een aantal tijdstippen en stuur die naar je gasten. Zij kiezen dan wat hen het beste uitkomt en jij hebt meteen een tijdstip om af te spreken.

Doodle Professional Hiermee til je je planning naar een hoger niveau. Voeg je eigen huisstijl toe aan uitnodigingen voor vergaderingen, verwijder advertenties en stel deadlines in waarbinnen mensen moeten reageren. Bovendien kun je onbeperkt Boekingspagina's - een handige manier om grip te krijgen op je agenda.

Als je virtueel vergadert, voeg dan je favoriete videoconferentietool toe en Doodle voegt automatisch de links toe aan alle uitnodigingen die je verstuurt.