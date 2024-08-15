Hoe deel je een Outlook-agenda met iemand?

Je Outlook-agenda delen is een geweldige manier om iedereen op de hoogte te houden, of je nu vergaderingen plant, met collega’s afstemt of evenementen organiseert. Zo kunnen anderen zien wanneer je beschikbaar bent, waardoor het makkelijker wordt om afspraken te maken zonder dat je heen en weer hoeft te mailen.

Hier volgt een stapsgewijze handleiding over hoe je je Outlook-agenda met iemand kunt delen.

Volg deze stappen om een Outlook-agenda te delen

Open Outlook en klik op het kalenderpictogram linksonder in het Outlook-venster om naar de kalenderweergave te gaan.

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Kies de kalender die je vanuit het linkerpaneel wilt delen. Als je meerdere agenda’s hebt, kies dan alleen degene die je wilt delen.

Klik op 'Agenda delen', in de werkbalk bovenaan. Hierdoor wordt een nieuw venster geopend waarin je de instellingen voor delen kunt aanpassen.

Vul het e-mailadres van de ontvanger in in het veld ‘Aan’. Je kunt je agenda delen met iedereen binnen of buiten je organisatie.

Kies het machtigingsniveau van de ontvanger. Je kunt kiezen uit ‘Mag zien wanneer ik bezet ben’, ‘Mag titels en locaties zien’, ‘Mag alle details zien’ of ‘Mag bewerken’. Kies de optie die het beste bij je past.

Klik op 'Verzenden' om je agenda te delen. De ontvanger krijgt een uitnodiging per e-mail met een link om je agenda te bekijken of te beheren, afhankelijk van de rechten die je hebt toegekend.

Maak een Groepspoll

Ga een stapje verder door Outlook te koppelen aan Doodle

Een nog makkelijkere manier om snel mensen bij elkaar te brengen, is door je Outlook-agenda te koppelen aan Doodle. Deze handige planningstool maakt het makkelijker en sneller om het beste tijdstip voor vergaderingen te vinden.

In tegenstelling tot alleen Outlook kun je met Doodle enquêtes maken, beschikbare tijdvakken naar meerdere deelnemers sturen en hen de beste tijden laten kiezen. Dankzij de planningsfuncties van Doodle hoef je je geen zorgen meer te maken over het afstemmen van agenda’s.

Bovendien werkt Doodle je Outlook-agenda automatisch bij zodra er een afspraak is geboekt, zodat je je beschikbaarheid niet handmatig hoeft aan te passen. Dankzij deze naadloze integratie blijf je goed georganiseerd en verloopt je planningsproces zo efficiënt mogelijk.