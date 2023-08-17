Hoe plan je een vergadering in Zoom?

Een vergadering in Zoom plannen is heel simpel en zorgt ervoor dat je virtueel contact kunt houden met collega’s, klanten en vrienden.

Volg deze stappen om je Zoom-vergadering en deel het met de deelnemers:

Log in bij Zoom

Als je nog geen Zoom-account hebt, kun je je gratis aanmelden. Zodra je bent ingelogd, kom je op je Zoom-dashboard terecht.

Maak een afspraak

Klik op de knop ‘Een vergadering plannen’. Je wordt dan doorgestuurd naar een pagina waar je de instellingen voor je vergadering kunt aanpassen.

Probeer Doodle

Vul het onderwerp, de beschrijving, de datum en het tijdstip van de vergadering in. Je kunt ook aangeven of de vergadering een terugkerende afspraak is en een wachtwoord instellen voor extra veiligheid.

Als je een kalenderapp gebruikt zoals Google Calendar Of in Outlook: je kunt je Zoom-vergaderingen daarmee synchroniseren, zodat je ze makkelijk kunt beheren.

Bepaal of je wilt dat de video en audio van de deelnemers standaard aan staan wanneer ze aan de vergadering deelnemen.

Geavanceerde opties

Hier kun je functies inschakelen, zoals wachtkamers, deelnemers toestaan om al vóór de gastheer in te loggen en nog veel meer.

Probeer Doodle

Nadat je je vergadering hebt aangemaakt, krijg je de mogelijkheid om de e-mailadressen van deelnemers toe te voegen. Je kunt ook de link naar de uitnodiging kopiëren om deze op een andere manier te delen.

Zodra je alle gegevens hebt ingevuld, klik je op ‘Opslaan’ als je de vergadering voor later wilt inplannen, of op ‘Opslaan en nog een toevoegen’ als je meerdere vergaderingen aanmaakt.

Als je ervoor hebt gekozen om de e-mailadressen van de deelnemers toe te voegen, krijgen ze een uitnodiging per e-mail met de details van de vergadering en de link om deel te nemen.

Zoom biedt verschillende functies om je vergaderingen boeiend en interactief te maken, zoals scherm delen, breakout-ruimtes en virtuele achtergronden.

Of het nu gaat om een zakelijke bijeenkomst, een online les of een virtueel gezellig samenzijn: Zoom biedt een gebruiksvriendelijk platform om moeiteloos met anderen in contact te komen.