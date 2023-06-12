Stap één: Voeg een planningsblok toe

Als je je pagina aan het opbouwen bent, klik je op ‘Blok toevoegen’ en daarna op ‘Planning’.

Open de blok-editor door op het potloodje te klikken en selecteer vervolgens via het dropdown-menu de kalender die je wilt koppelen.

Klik op ‘Toepassen’.

Hierdoor kunnen mensen nu rechtstreeks via je website een afspraak bij je maken.

Stap twee: Een link naar je pagina delen

Als je je agenda makkelijk met anderen wilt delen, kun je een link in e-mails of sms’jes zetten, zodat mensen een afspraak kunnen boeken.

Maak een Doodle

Klik in het gedeelte ‘Directe links en insluiten’ op ‘Directe link’.

Gebruik het uitklapmenu om te kiezen voor welke agenda of planner je een link wilt.

Kopieer de link en je kunt hem nu delen met wie je maar wilt.

Stap drie: Categorieën voor afspraaktypen aanmaken

Als je je verschillende soorten vergaderingen wilt ordenen, kun je categorieën aanmaken zodat je ze makkelijker terugvindt.

Maak een Doodle

Klik in het dashboard van je website op ‘Afspraaktypes’. Scroll naar beneden naar een afspraaktype en klik vervolgens op ‘Bewerken’.

Klik onder ‘Categorie’ op ‘Een nieuwe categorie aanmaken’. Bedenk een naam en klik vervolgens op ‘Opslaan’.

Klik op ‘Afspraaktype bijwerken’.

Als je op zoek bent naar een eenvoudige, maar krachtige planningssoftware Als je zo makkelijk binnen een paar minuten een afspraak met iemand kunt maken, waarom zou je Doodle dan niet eens proberen? Hiermee kun je snel en helemaal gratis afspraken met wie dan ook plannen.

Maak vandaag nog je eerste vergadering aan.