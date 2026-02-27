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Plannen
Leestijd: 3 minuten27 feb, 2026

Gratis planningstools 2026

Limara Schellenberg
Limara Schellenberg

Bijgewerkt: 23 sep 2026

A top view of a person working on their laptop.

Niet alle populaire planningstools bieden een gratis abonnement aan. Bij sommige moet je meteen betalen of krijg je alleen een gratis proefperiode, terwijl je bij andere de belangrijkste planningsfuncties gratis kunt gebruiken, maar dan wel met bepaalde beperkingen. In deze gids lees je welke tools een gratis optie hebben, welke beperkingen er gelden en waarom Doodle zich onderscheidt met flexibele functies zoals onbeperkte Groepspolls.

Om de juiste planningstool te kiezen, moet je weten wie een gratis abonnement aanbiedt en wie alleen een gratis proefperiode of betaalde toegang biedt. Hieronder vind je een uitgebreide vergelijking van populaire planningstools voor 2026, inclusief de beschikbaarheid van gratis abonnementen en de belangrijkste beperkingen — zodat je de juiste tool voor jouw workflow kunt kiezen.

Waarom het belangrijk is dat er een gratis abonnement beschikbaar is

Een gratis abonnement is handig als je:

  • Begin met plannen zonder kosten vooraf

  • Testfuncties in de loop van de tijd

  • Zorg dat je eenvoudige workflows ondersteunt voordat je een upgrade uitvoert

Maar veel tools bieden alleen een proefperiode aan of je moet er meteen voor betalen. Als je weet welke tools in welke categorie vallen, kun je je opzet en budget voor 2026 beter plannen.

Vergelijking van planningstools: gratis abonnementen en beperkingen

Hulpmiddel

Gratis abonnement?

Beperkingen van het gratis abonnement

Opmerkingen

Doodle

heel gul

Onbeperkt aantal groepspolls, boekingspagina's, kalendersynchronisatie, herinneringen

Square-afspraken

Alleen solo, betalingskosten

Gratis voor 1 gebruiker

Calendly

Beperkte soorten evenementen

Minder automatiseringen in de gratis versie

Setmore

Beperkt aantal gebruikers

Minder geavanceerde workflows

Cal.com

Geavanceerde functies (betaald)

Voor sommige functies zijn uitbreidingen nodig

YouCanBook.me

Beperkt aantal boekingen

Merkvermeldingen en functiebeperkingen

SimplyBook.me

Beperkte apps

Betaalmuren voor artikelen

Xoyondo

Alleen eenvoudige enquêtes

Geen volledige boekingspagina's

Appointlet

Beperkt aantal gebruikers

Eenvoudige automatiseringen

CozyCal

Beperkte soorten evenementen

Er zijn betaalde upgrades beschikbaar

Framadate

Heel eenvoudige enquêtes

Geen boekingspagina's

HowBout.app

Beperkte aanpassingsmogelijkheden

Eenvoudig plannen

Jotform (Boekingen)

Op formulieren gebaseerde workflow

Geen volledige planner

Koalendar

Beperkingen van de functie

Geavanceerde functies (betaald)

Kozalendar

Beperkingen van de functies

Basiskenmerken

NeedToMeet.com

Heel simpel

Alleen in de vorm van een poll

When2meet

Basisroosters

Geen boekingslink

Wanneer beschikbaar

Eenvoudige enquêtes

Geen boekingsfuncties

Wanneer zien we elkaar?

Alleen de enquête

Geen boekingsfuncties

Zcal

Basiskenmerken

Heel wat beperkingen

Zoho Bookings

✔*

Beperkte functies

Gratis optie met beperkingen

Acuity Scheduling

Alleen proefversie

Geen gratis abonnement

Chili Piper

Alleen betaald

Focus op de onderneming

HubSpot-vergaderingen

Alleen in de betaalde CRM-versie

Geen losstaand gratis abonnement

Microsoft Bookings

Alleen M365-abonnementen

Geen losstaand gratis abonnement

OnceHub (ScheduleOnce)

Proefversie beschikbaar

Geen gratis abonnement

SavvyCal

Alleen betaald

Geen gratis abonnement

TimeTrade

Alleen betaald

Geen gratis abonnement

Waarom Doodle zich onderscheidt

Van alle tools die een gratis abonnement aanbieden, valt Doodle op omdat het het volgende ondersteunt:

✔ Onbeperkt aantal groepspolls ✔ Flexibele boekingspagina's ✔ Kalendersynchronisatie en herinneringen ✔ Minder beperkende regels dan bij veel andere opties

Terwijl veel concurrenten bij hun gratis abonnementen beperkingen opleggen aan het soort evenementen, het aantal gebruikers of het aantal boekingen, maakt Doodle zowel individuele planning als groepscoördinatie mogelijk zonder al te strenge beperkingen.

Veelgestelde vragen

Wat is het verschil tussen een gratis abonnement en een gratis proefperiode?

Met een gratis abonnement kun je het product blijvend gratis gebruiken, maar wel met bepaalde beperkingen. Een gratis proefperiode geeft je tijdelijk toegang voordat je moet betalen.

Zijn gratis planningstools wel genoeg voor zakelijk gebruik?

Voor veel zelfstandigen en kleine teams is dat inderdaad zo. Naarmate de complexiteit toeneemt, kan een upgrade nodig zijn. Weet je niet zeker of je al zo ver bent? Deze 3 momenten waarop je je agendatool ontgroeit laat zien dat er duidelijke tekenen zijn dat een standaardopstelling je team begint te belemmeren.

Waarom bieden sommige tools geen gratis abonnement aan?

Tools voor bedrijven werken vaak met betaalde abonnementen om geavanceerde workflows en integraties mogelijk te maken.

Kan ik gratis beginnen en later upgraden?

Ja. Bij de meeste tools met een gratis abonnement kun je upgraden als je meer functies nodig hebt.

Begin met Doodle en maak het plannen in 2026 een stuk makkelijker

Als je op zoek bent naar een planningsapp met een flexibel gratis abonnement en krachtige functies voor groepscoördinatie, dan is Doodle een handig startpunt. Je kunt gratis beginnen en upgraden naarmate je behoeften veranderen — zonder van platform te hoeven wisselen.

Begin met Doodle en maak het plannen in 2026 een stuk makkelijker.

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