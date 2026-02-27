Gratis planningstools 2026

Niet alle populaire planningstools bieden een gratis abonnement aan. Bij sommige moet je meteen betalen of krijg je alleen een gratis proefperiode, terwijl je bij andere de belangrijkste planningsfuncties gratis kunt gebruiken, maar dan wel met bepaalde beperkingen. In deze gids lees je welke tools een gratis optie hebben, welke beperkingen er gelden en waarom Doodle zich onderscheidt met flexibele functies zoals onbeperkte Groepspolls.

Om de juiste planningstool te kiezen, moet je weten wie een gratis abonnement aanbiedt en wie alleen een gratis proefperiode of betaalde toegang biedt. Hieronder vind je een uitgebreide vergelijking van populaire planningstools voor 2026, inclusief de beschikbaarheid van gratis abonnementen en de belangrijkste beperkingen — zodat je de juiste tool voor jouw workflow kunt kiezen.

Waarom het belangrijk is dat er een gratis abonnement beschikbaar is

Een gratis abonnement is handig als je:

Begin met plannen zonder kosten vooraf

Testfuncties in de loop van de tijd

Zorg dat je eenvoudige workflows ondersteunt voordat je een upgrade uitvoert

Maar veel tools bieden alleen een proefperiode aan of je moet er meteen voor betalen. Als je weet welke tools in welke categorie vallen, kun je je opzet en budget voor 2026 beter plannen.

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Vergelijking van planningstools: gratis abonnementen en beperkingen

Hulpmiddel Gratis abonnement? Beperkingen van het gratis abonnement Opmerkingen Doodle ✔ heel gul Onbeperkt aantal groepspolls, boekingspagina's, kalendersynchronisatie, herinneringen Square-afspraken ✔ Alleen solo, betalingskosten Gratis voor 1 gebruiker Calendly ✔ Beperkte soorten evenementen Minder automatiseringen in de gratis versie Setmore ✔ Beperkt aantal gebruikers Minder geavanceerde workflows Cal.com ✔ Geavanceerde functies (betaald) Voor sommige functies zijn uitbreidingen nodig YouCanBook.me ✔ Beperkt aantal boekingen Merkvermeldingen en functiebeperkingen SimplyBook.me ✔ Beperkte apps Betaalmuren voor artikelen Xoyondo ✔ Alleen eenvoudige enquêtes Geen volledige boekingspagina's Appointlet ✔ Beperkt aantal gebruikers Eenvoudige automatiseringen CozyCal ✔ Beperkte soorten evenementen Er zijn betaalde upgrades beschikbaar Framadate ✔ Heel eenvoudige enquêtes Geen boekingspagina's HowBout.app ✔ Beperkte aanpassingsmogelijkheden Eenvoudig plannen Jotform (Boekingen) ✔ Op formulieren gebaseerde workflow Geen volledige planner Koalendar ✔ Beperkingen van de functie Geavanceerde functies (betaald) Kozalendar ✔ Beperkingen van de functies Basiskenmerken NeedToMeet.com ✔ Heel simpel Alleen in de vorm van een poll When2meet ✔ Basisroosters Geen boekingslink Wanneer beschikbaar ✔ Eenvoudige enquêtes Geen boekingsfuncties Wanneer zien we elkaar? ✔ Alleen de enquête Geen boekingsfuncties Zcal ✔ Basiskenmerken Heel wat beperkingen Zoho Bookings ✔* Beperkte functies Gratis optie met beperkingen Acuity Scheduling ❌ Alleen proefversie Geen gratis abonnement Chili Piper ❌ Alleen betaald Focus op de onderneming HubSpot-vergaderingen ❌ Alleen in de betaalde CRM-versie Geen losstaand gratis abonnement Microsoft Bookings ❌ Alleen M365-abonnementen Geen losstaand gratis abonnement OnceHub (ScheduleOnce) ❌ Proefversie beschikbaar Geen gratis abonnement SavvyCal ❌ Alleen betaald Geen gratis abonnement TimeTrade ❌ Alleen betaald Geen gratis abonnement

Waarom Doodle zich onderscheidt

Van alle tools die een gratis abonnement aanbieden, valt Doodle op omdat het het volgende ondersteunt:

✔ Onbeperkt aantal groepspolls ✔ Flexibele boekingspagina's ✔ Kalendersynchronisatie en herinneringen ✔ Minder beperkende regels dan bij veel andere opties

Terwijl veel concurrenten bij hun gratis abonnementen beperkingen opleggen aan het soort evenementen, het aantal gebruikers of het aantal boekingen, maakt Doodle zowel individuele planning als groepscoördinatie mogelijk zonder al te strenge beperkingen.

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Veelgestelde vragen

Wat is het verschil tussen een gratis abonnement en een gratis proefperiode?

Met een gratis abonnement kun je het product blijvend gratis gebruiken, maar wel met bepaalde beperkingen. Een gratis proefperiode geeft je tijdelijk toegang voordat je moet betalen.

Zijn gratis planningstools wel genoeg voor zakelijk gebruik?

Voor veel zelfstandigen en kleine teams is dat inderdaad zo. Naarmate de complexiteit toeneemt, kan een upgrade nodig zijn. Weet je niet zeker of je al zo ver bent? Deze 3 momenten waarop je je agendatool ontgroeit laat zien dat er duidelijke tekenen zijn dat een standaardopstelling je team begint te belemmeren.

Waarom bieden sommige tools geen gratis abonnement aan?

Tools voor bedrijven werken vaak met betaalde abonnementen om geavanceerde workflows en integraties mogelijk te maken.

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Kan ik gratis beginnen en later upgraden?

Ja. Bij de meeste tools met een gratis abonnement kun je upgraden als je meer functies nodig hebt.

Begin met Doodle en maak het plannen in 2026 een stuk makkelijker

Als je op zoek bent naar een planningsapp met een flexibel gratis abonnement en krachtige functies voor groepscoördinatie, dan is Doodle een handig startpunt. Je kunt gratis beginnen en upgraden naarmate je behoeften veranderen — zonder van platform te hoeven wisselen.

Begin met Doodle en maak het plannen in 2026 een stuk makkelijker.