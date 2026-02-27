Gratis planningstools 2026
Bijgewerkt: 23 sep 2026
Niet alle populaire planningstools bieden een gratis abonnement aan. Bij sommige moet je meteen betalen of krijg je alleen een gratis proefperiode, terwijl je bij andere de belangrijkste planningsfuncties gratis kunt gebruiken, maar dan wel met bepaalde beperkingen. In deze gids lees je welke tools een gratis optie hebben, welke beperkingen er gelden en waarom Doodle zich onderscheidt met flexibele functies zoals onbeperkte Groepspolls.
Om de juiste planningstool te kiezen, moet je weten wie een gratis abonnement aanbiedt en wie alleen een gratis proefperiode of betaalde toegang biedt. Hieronder vind je een uitgebreide vergelijking van populaire planningstools voor 2026, inclusief de beschikbaarheid van gratis abonnementen en de belangrijkste beperkingen — zodat je de juiste tool voor jouw workflow kunt kiezen.
Waarom het belangrijk is dat er een gratis abonnement beschikbaar is
Een gratis abonnement is handig als je:
Begin met plannen zonder kosten vooraf
Testfuncties in de loop van de tijd
Zorg dat je eenvoudige workflows ondersteunt voordat je een upgrade uitvoert
Maar veel tools bieden alleen een proefperiode aan of je moet er meteen voor betalen. Als je weet welke tools in welke categorie vallen, kun je je opzet en budget voor 2026 beter plannen.
Vergelijking van planningstools: gratis abonnementen en beperkingen
Hulpmiddel
Gratis abonnement?
Beperkingen van het gratis abonnement
Opmerkingen
Doodle
✔
heel gul
Onbeperkt aantal groepspolls, boekingspagina's, kalendersynchronisatie, herinneringen
Square-afspraken
✔
Alleen solo, betalingskosten
Gratis voor 1 gebruiker
Calendly
✔
Beperkte soorten evenementen
Minder automatiseringen in de gratis versie
Setmore
✔
Beperkt aantal gebruikers
Minder geavanceerde workflows
Cal.com
✔
Geavanceerde functies (betaald)
Voor sommige functies zijn uitbreidingen nodig
YouCanBook.me
✔
Beperkt aantal boekingen
Merkvermeldingen en functiebeperkingen
SimplyBook.me
✔
Beperkte apps
Betaalmuren voor artikelen
Xoyondo
✔
Alleen eenvoudige enquêtes
Geen volledige boekingspagina's
Appointlet
✔
Beperkt aantal gebruikers
Eenvoudige automatiseringen
CozyCal
✔
Beperkte soorten evenementen
Er zijn betaalde upgrades beschikbaar
Framadate
✔
Heel eenvoudige enquêtes
Geen boekingspagina's
HowBout.app
✔
Beperkte aanpassingsmogelijkheden
Eenvoudig plannen
Jotform (Boekingen)
✔
Op formulieren gebaseerde workflow
Geen volledige planner
Koalendar
✔
Beperkingen van de functie
Geavanceerde functies (betaald)
Kozalendar
✔
Beperkingen van de functies
Basiskenmerken
NeedToMeet.com
✔
Heel simpel
Alleen in de vorm van een poll
When2meet
✔
Basisroosters
Geen boekingslink
Wanneer beschikbaar
✔
Eenvoudige enquêtes
Geen boekingsfuncties
Wanneer zien we elkaar?
✔
Alleen de enquête
Geen boekingsfuncties
Zcal
✔
Basiskenmerken
Heel wat beperkingen
Zoho Bookings
✔*
Beperkte functies
Gratis optie met beperkingen
Acuity Scheduling
❌
Alleen proefversie
Geen gratis abonnement
Chili Piper
❌
Alleen betaald
Focus op de onderneming
HubSpot-vergaderingen
❌
Alleen in de betaalde CRM-versie
Geen losstaand gratis abonnement
Microsoft Bookings
❌
Alleen M365-abonnementen
Geen losstaand gratis abonnement
OnceHub (ScheduleOnce)
❌
Proefversie beschikbaar
Geen gratis abonnement
SavvyCal
❌
Alleen betaald
Geen gratis abonnement
TimeTrade
❌
Alleen betaald
Geen gratis abonnement
Waarom Doodle zich onderscheidt
Van alle tools die een gratis abonnement aanbieden, valt Doodle op omdat het het volgende ondersteunt:
✔ Onbeperkt aantal groepspolls ✔ Flexibele boekingspagina's ✔ Kalendersynchronisatie en herinneringen ✔ Minder beperkende regels dan bij veel andere opties
Terwijl veel concurrenten bij hun gratis abonnementen beperkingen opleggen aan het soort evenementen, het aantal gebruikers of het aantal boekingen, maakt Doodle zowel individuele planning als groepscoördinatie mogelijk zonder al te strenge beperkingen.
Veelgestelde vragen
Wat is het verschil tussen een gratis abonnement en een gratis proefperiode?
Met een gratis abonnement kun je het product blijvend gratis gebruiken, maar wel met bepaalde beperkingen. Een gratis proefperiode geeft je tijdelijk toegang voordat je moet betalen.
Zijn gratis planningstools wel genoeg voor zakelijk gebruik?
Voor veel zelfstandigen en kleine teams is dat inderdaad zo. Naarmate de complexiteit toeneemt, kan een upgrade nodig zijn. Weet je niet zeker of je al zo ver bent? Deze 3 momenten waarop je je agendatool ontgroeit laat zien dat er duidelijke tekenen zijn dat een standaardopstelling je team begint te belemmeren.
Waarom bieden sommige tools geen gratis abonnement aan?
Tools voor bedrijven werken vaak met betaalde abonnementen om geavanceerde workflows en integraties mogelijk te maken.
Kan ik gratis beginnen en later upgraden?
Ja. Bij de meeste tools met een gratis abonnement kun je upgraden als je meer functies nodig hebt.
Begin met Doodle en maak het plannen in 2026 een stuk makkelijker
Als je op zoek bent naar een planningsapp met een flexibel gratis abonnement en krachtige functies voor groepscoördinatie, dan is Doodle een handig startpunt. Je kunt gratis beginnen en upgraden naarmate je behoeften veranderen — zonder van platform te hoeven wisselen.
Begin met Doodle en maak het plannen in 2026 een stuk makkelijker.
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