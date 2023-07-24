Wat is een focusgroep?

Een focusgroep beantwoordt vragen in een begeleide setting. Wat de groep doet en hoe ze de gestelde vragen beantwoorden, kan als leidraad dienen voor toekomstig onderzoek naar klantbeslissingen, producten en diensten.

Focusgroepen zijn ideaal voor marketing, bibliotheekwetenschap, sociale wetenschappen en gebruikersonderzoek. Ze kunnen subtielere maar toch natuurlijke feedback opleveren, in tegenstelling tot gewone interviews. Bovendien zijn ze makkelijker te organiseren dan experimenten of grootschalig onderzoek.

De groep kan worden gevraagd om naar allerlei zaken te kijken, zoals nieuwe producten, updates van functies of meningen over een bepaald onderwerp of probleem. Voor dit onderzoek is een moderator nodig om betrouwbare resultaten te garanderen en vooringenomenheid te verminderen. Vaak is dit iemand van het bedrijf die het onderzoek opzet en is opgeleid om ervoor te zorgen dat de resultaten kloppen.

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Wat is een focusgroepbijeenkomst?

Tijdens de focusgroep stelt de begeleider vragen aan de deelnemers over het project en worden de deelnemers aangemoedigd om eerlijk te antwoorden.

Zo’n bijeenkomst leiden is niet moeilijk, maar de begeleiders moeten ervoor zorgen dat de bijeenkomst bij de doelstellingen blijft en de informatie biedt die het bedrijf nodig heeft.

Begin met het opstellen van een lijst met doelstellingen voor de focusgroep. Die doelstellingen moeten aangeven wat voor soort informatie je tijdens de bijeenkomst wilt delen en verzamelen. Het bedrijf wil bijvoorbeeld misschien weten wat mensen van een nieuw product vinden.

Nadat je de doelstellingen van je focusgroepbijeenkomst hebt vastgesteld, bepaal je wie je wilt uitnodigen. Als je ideeën wilt verzamelen over een nieuw softwareprogramma, moeten de mensen die je uitnodigt de technische terminologie goed begrijpen.

Zorg ervoor dat je een geschikte ruimte hebt voor de focusgroepbijeenkomst. De locatie ligt bij voorkeur bij of vlakbij je bedrijf, maar maak het niet te lastig voor mensen om er te komen. Dat zou deelnemers kunnen ontmoedigen om mee te doen.

Vergeet niet jezelf voor te stellen en uit te leggen wat het doel van de focusgroep is.

Vergeet ten slotte niet om aantekeningen te maken of de vergadering op te nemen. Je kunt geen aanbevelingen doen aan het bedrijf als je je bevindingen niet hebt opgeschreven.

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Hoe plan je een focusgroepbijeenkomst?

Het zal best lastig zijn om een goede steekproef van je doelgroep samen te stellen. Het zal waarschijnlijk onmogelijk zijn, tenzij je het proces automatiseert met een tool zoals Doodle .

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Met Groepspoll Je hoeft alleen maar de tijdsperiode te kiezen waarin je je focusgroep wilt houden en die naar je deelnemers te sturen. Zij geven aan wanneer ze beschikbaar zijn en binnen enkele minuten kun je je sessies vastleggen.

Doodle Professional Daarmee kun je ook je eigen huisstijl toevoegen aan uitnodigingen voor bijeenkomsten – wat superhandig is als je mensen uit het grote publiek uitnodigt. Je kunt er ook advertenties mee verwijderen en herinneringen versturen om ervoor te zorgen dat iedereen komt opdagen.

Als je je vergadering virtueel houdt, kun je je favoriete videoconferentietool toevoegen. De links worden dan automatisch toegevoegd aan de e-mail die je verstuurt zodra er een tijdstip is gekozen.