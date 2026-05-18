Tijdens een beleggingsadviesbijeenkomst van een family office komen externe beleggingsadviseurs, juridische adviseurs en de familieleden bij elkaar om de allocaties te bespreken, updates van beheerders te horen en de koers voor de portefeuille vast te stellen. Voor iemand die aan het hoofd staat van een single-family office is het coördineren van vijf externe adviseurs plus twee familieleden op één dag een van de meest lastige coördinatietaken in het particuliere vermogensbeheer. De Groepspoll van Doodle ondersteunt tot wel 1.000 deelnemers, en via de Boekingspagina kan elke adviseur zelf een voorbereidend gesprek inplannen, zodat de familiehoofd nooit handmatig achter individuele agenda’s aan hoeft te jagen.

🎯 Waarom het plannen van beleggingsadvies bij family offices vaak misgaat

De eigenaar van een single-family office zit midden in een complex netwerk van relaties. Externe adviseurs hebben zelf ook een drukke klantenlijst, familieleden hebben concurrerende reis- en bestuursverplichtingen, en het verzetten van afspraken komt over als een gebrek aan organisatie bij adviseurs die aan het afwegen zijn of ze prioriteit aan de relatie moeten geven.

Zo ziet het typische scenario eruit: de assistent van de directeur stuurt een voorgestelde datum per e-mail, drie adviseurs reageren binnen een dag, twee laten niets meer van zich horen, één familielid zegt dat het botst met een schoolactiviteit, en ineens is de zaal maar halfvol op de dag van de vergadering van de beleggingsadviescommissie van het family office. Zo’n uitstel is gênant en kan de geloofwaardigheid ondermijnen die de directeur heeft opgebouwd bij toptalent op adviesgebied.

Een bijkomend probleem is de druk op de beoordelingsdag zelf. De voorbereidende gesprekken met de individuele adviseurs duren langer dan gepland, de vergadering van de volledige commissie begint te laat en de buffer tussen de gesprekken verdwijnt als sneeuw voor de zon. Zonder bewust ruimte in te bouwen, stapt de directeur van het single-family office in een cruciaal groepsgesprek zonder dat hij de stukken van de vorige adviseur heeft doorgenomen.

🛠 De aanpak van Doodle voor beleggingsadvies aan family offices

De oplossing bestaat uit twee fasen en sluit direct aan bij twee producten van Doodle.

Fase 1: Boekingspagina voor 1-op-1-voorbereidingsgesprekken met een adviseur. Voordat de volledige commissie bijeenkomt, zet de directeur een Boekingspagina op met beschikbare tijdvakken voor voorbereidende gesprekken van 30 of 45 minuten. Elke externe adviseur krijgt een persoonlijke link en boekt zelf een tijdvak dat hem of haar uitkomt, waardoor de e-mailwisseling helemaal overbodig wordt. De Boekingspagina van Doodle ondersteunt aangepaste intake-vragen, zodat elke adviseur kan aangeven welke portefeuilleposities of dealmemo’s hij of zij tijdens het gesprek wil bespreken. Dankzij de buffertijden die op de Boekingspagina zijn ingesteld, lopen de voorbereidingsgesprekken elkaar niet in de weg, waardoor de agenda van de eigenaar van het single-family office in de dagen voorafgaand aan de volledige adviesbijeenkomst op orde blijft.

Fase 2: Groepspoll voor de vergadering van de volledige adviescommissie. Zodra de opdrachtgever alle 1-op-1-voorbereidingen heeft afgerond en een duidelijker beeld heeft van de agenda, wordt de Groepspoll van Doodle naar alle zeven deelnemers (vijf adviseurs plus twee familieleden) gestuurd met twee of drie mogelijke data. De deelnemers stemmen op wanneer ze beschikbaar zijn, en de opdrachtgever ziet de RSVP-status live en in realtime, zodat er een quorum is bevestigd voordat iemand zijn reis boekt. De Groepspoll van Doodle biedt plaats aan maximaal 1.000 deelnemers, wat betekent dat het beleggingsadvies van het family office kan groeien met mede-investeerders of extra familietakken, zonder dat je naar een andere tool hoeft over te stappen.

Beide producten kunnen worden gekoppeld aan Google Calendar, Microsoft Outlook en Apple Calendar, en vergaderingen kunnen worden geopend in Google Meet, Zoom, Webex of Microsoft Teams, zodat geen enkele adviseur gedwongen wordt om zijn of haar favoriete video-opstelling te veranderen.

⚙️ Operationele details voor de opdrachtgever van het single-family office

Tijdzones. Veel beleggingsadviescommissies van family offices bestaan uit adviseurs die in New York en Londen zitten, en soms ook een beheerder in Singapore. De automatische tijdzone-herkenning van Doodle toont de opties voor elke deelnemer in hun lokale tijd, waardoor het risico op een agendafout wordt verkleind – een fout waardoor een adviseur bijvoorbeeld om 3 uur ’s nachts zou inbellen.

Herinneringen via e-mail. Doodle stuurt herinneringen per e-mail naar alle deelnemers aan de Groepspoll en naar de genodigden op de Boekingspagina's. Voor de eigenaar van een single-family office betekent dit dat hij geen handmatige herinneringen meer hoeft te sturen en dat de vergadering onder de aandacht blijft bij drukbezette adviseurs die meerdere mandaten beheren.

Branding (Premium). Als je als eigenaar van een single-family office het logo en de hoofdkleur van je kantoor op de Boekingspagina's en in de Groepspoll wilt laten zien, kan dat met een Premium-account. Die visuele consistentie straalt professionaliteit uit naar externe adviseurs en benadrukt dat het beleggingsadviesproces van het family office net zo zorgvuldig wordt beheerd als de portefeuille zelf.

Beschrijvingen van AI-vergaderingen (Premium). De AI-functie van Doodle voor het opstellen van vergaderbeschrijvingen maakt een gestructureerd agendaverbouw voor de uitnodiging van het family office voor beleggingsadvies, zodat deelnemers met duidelijke verwachtingen komen in plaats van met een leeg blokje in hun agenda.

Buffertijden. Door buffertijden in te stellen op de Boekingspagina zorg je ervoor dat voorbereidende gesprekken met individuele adviseurs netjes afgerond worden voordat het volgende gesprek begint. Op de dag van het volledige adviesgesprek geldt hetzelfde: de directeur van het single-family office kan overgangstijd inbouwen tussen de commissievergadering en eventuele vervolggesprekken onder vier ogen.

Kant-en-klare sjablonen voor Groepspolls voor beleggingsadvies door family offices

Gebruik een van de onderstaande sjablonen om met één klik een Groepspoll voor dit scenario te starten. De titel en de duur worden automatisch ingevuld via de link. Kopieer de beschrijving van elke kaart en plak die in het beschrijvingsveld op de Doodle-pagina zodra de link is geopend.

Quarterly portfolio review Pre-filled Group Poll, 90 min Start this poll

📋 Kopieer deze beschrijving en plak hem op de Doodle-pagina nadat je op de link hebt geklikt:

Tijdens deze sessie komen de allocatieresultaten van het derde kwartaal, updates van de beheerders en voorgestelde herschikkingen binnen de liquide en illiquide beleggingssegmenten aan bod. Adviseurs moeten zich voorbereiden om het meest recente NAV-overzicht door te nemen en eventuele zorgen over concentraties aan te kaarten. Bevestig alsjeblieft je aanwezigheid, zodat we zeker zijn van een quorum voordat de reis wordt geregeld.

New manager due diligence debrief Pre-filled Group Poll, 60 min Start this poll

📋 Kopieer deze beschrijving en plak hem op de Doodle-pagina nadat je op de link hebt geklikt:

Het beleggingsteam heeft het eerste onderzoek afgerond naar twee potentiële beheerders op het gebied van private credit en global macro. Deze vergadering is bedoeld om de adviescommissie de bevindingen te laten horen, vragen te laten stellen en een aanbeveling voor het mandaat te laten doen. De documenten worden 48 uur van tevoren rondgestuurd.

Annual investment policy statement review Pre-filled Group Poll, 90 min Start this poll

📋 Kopieer deze beschrijving en plak hem op de Doodle-pagina nadat je op de link hebt geklikt:

De commissie zal het beleggingsbeleid, waarin de marges voor de activaspreiding, de liquiditeitsvereisten en de ESG-filters zijn vastgelegd, beoordelen en waar nodig bijwerken. De juridisch adviseur zal eventuele wijzigingen presenteren die nodig zijn voor aanpassingen in de trustovereenkomst. Bevestig je aanwezigheid; voor deze vergadering moeten alle leidinggevenden aanwezig zijn.

Special situation liquidity discussion Pre-filled Group Poll, 60 min Start this poll

📋 Kopieer deze beschrijving en plak hem op de Doodle-pagina nadat je op de link hebt geklikt:

Een kapitaaloproep uit hoofde van een private-equity-toezegging valt samen met een geplande vastgoedaankoop. Tijdens deze sessie wordt de liquiditeit op korte termijn binnen de hele portefeuille beoordeeld en worden twee opnamescenario’s gemodelleerd. Adviseurs moeten voorafgaand aan de vergadering het kasstroomschema doornemen dat in de dataroom is gedeeld.

Vijfjaarlijkse herijking strategische assetallocatie Vooraf ingevulde Groepspoll, 30 min Start deze poll

📋 Kopieer deze beschrijving en plak hem op de Doodle-pagina nadat je op de link hebt geklikt:

Een korte bijeenkomst om afstemming te zoeken over de herziene doelverdeling voor de lange termijn, in de aanloop naar de volledige planningssessie van volgend kwartaal. De directeur van het single-family office zal een conceptkader presenteren waarover de adviseurs hun mening kunnen geven. Dit is een werksessie, geen besluitvormingsbijeenkomst; schriftelijke opmerkingen zijn van tevoren welkom.

✅ Wat Doodle te bieden heeft op het gebied van beleggingsadvies voor family offices

Mogelijkheden Doodle Opmerkingen Groepspoll met live bijhouden van aanmeldingen en quorum 🟩 Maximaal 1.000 deelnemers; ideaal voor een volledige adviescommissie Boekingspagina met aangepaste vragen bij de aanmelding 🟩 Adviseurs noteren de agendapunten als ze hun voorbereidingsgesprek boeken Tussenpozen tussen vergaderingen 🟩 Voorkomt dat voorbereidingsgesprekken op de beoordelingsdag elkaar in de weg zitten Automatische herkenning van tijdzones 🟩 Geeft de tijdvakken weer volgens de lokale tijd van elke adviseur Huisstijl (logo en hoofdkleur) ⚠️ Verkrijgbaar bij Premium Links naar boekingspagina's van verschillende bedrijven 🔜 Op de roadmap voor toekomstige releases

❓ Veelgestelde vragen

V: Kan de eigenaar van een single-family office een Groepspoll sturen naar adviseurs die verschillende agendasystemen gebruiken? A: Ja. De Groepspoll van Doodle werkt samen met Google Calendar, Microsoft Outlook en Apple Calendar. Deelnemers kunnen ook direct via de enquêtelink reageren, zonder van agenda-app te hoeven wisselen. Elke adviseur stemt op de tijdstippen die hem of haar het beste uitkomen, en de directeur ziet alle reacties in één overzicht.

V: Hoe werkt de Boekingspagina voor 1-op-1 voorbereidingsgesprekken met een adviseur, voorafgaand aan het beleggingsadvies van het family office? A: De eigenaar van het single-family office maakt een Boekingspagina aan met beschikbare tijdvakken, stelt een buffertijd in tussen elk gesprek en voegt aangepaste intakevragen toe (bijvoorbeeld: "Over welke portefeuilleposities wil je het hebben?"). Elke adviseur krijgt een link en kiest zelf een tijdvak uit. Er is geen heen-en-weer-gemail nodig en de agenda van de eigenaar wordt automatisch bijgewerkt via de gekoppelde Google Calendar, Microsoft Outlook of Apple Calendar.

V: Via welke videoplatforms maken adviseurs verbinding? A: Doodle kan worden geïntegreerd met Google Meet, Zoom, Webex en Microsoft Teams. De eigenaar van het single-family office kiest het gewenste platform bij het opzetten van de Boekingspagina of Groepspoll, en de link naar de vergadering wordt automatisch in elke bevestiging opgenomen.

V: Stuurt Doodle herinneringen zodat adviseurs de beleggingsadviesbijeenkomst van het family office niet missen? A: Doodle stuurt e-mailherinneringen naar deelnemers aan groepspolls en genodigden op de Boekingspagina. Sms’jes en pushmeldingen zijn momenteel niet beschikbaar, maar e-mailherinneringen zijn voor de meeste werkprocessen van adviseurs voldoende en vereisen geen actie van de eigenaar van het single-family office na de eerste instelling.

👉 Klaar om het beleggingsadvies voor je family office te vereenvoudigen?

Gebruik de bovenstaande sjablonen om je volgende Groepspoll in minder dan twee minuten op te zetten, en koppel er een Boekingspagina aan om van elke adviseur een tijdstip voor een voorbereidend gesprek te verzamelen voordat de volledige commissie bijeenkomt. De directeur van een single-family office die dit tweefasige proces hanteert, hoeft niet meer achter agenda’s aan te jagen, voorkomt vervelende herschikkingen die het kantoor in verlegenheid brengen, en stapt elke investeringsadviesvergadering van het family office binnen nadat hij al met elke adviseur in de zaal heeft gesproken. Probeer het vandaag nog gratis uit.