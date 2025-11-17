Hoe adviseurs hun afspraken met klanten efficiënter kunnen regelen

Als financieel adviseur vertelt je agenda het verhaal van je week. Gesprekken met potentiële klanten, jaaroverzichten, het opstellen van plannen, belastingplanning met een accountant, zelfs familiebijeenkomsten met volwassen kinderen — het hangt allemaal af van een soepele planning. Maar al dat heen-en-weer-gepraat om die afspraken te maken, kost tijd die je beter aan advies zou kunnen besteden.

In deze gids lees je hoe je het plannen van afspraken met klanten eenvoudig, consistent en voorspelbaar kunt maken. Je leert hoe je de juiste soorten afspraken kunt definiëren, je focus-tijd kunt beschermen, het aantal no-shows kunt verminderen en complexe afspraken soepel kunt coördineren. Je ziet ook hoe Doodle je helpt om dit allemaal binnen enkele minuten voor elkaar te krijgen.

De uitdaging waar financiële adviseurs voor staan

Het inplannen van klanten klinkt simpel, totdat het dat niet meer is. Veelvoorkomende valkuilen zijn onder andere:

Eindeloze e-mailconversaties, alleen maar om een tijdstip af te spreken

Verwarring over tijdzones bij externe klanten

Niet opkomen dagen en last-minute afzeggingen

Partners, accountants, advocaten of volwassen kinderen met elkaar afstemmen

Betaalde consulten waarvoor facturering en opvolging nodig zijn

Vereisten op het gebied van naleving met betrekking tot privacy en administratie

Elke hindernis zorgt voor extra rompslomp voor klanten. Het houdt je ook af van planning, onderzoek en het leggen van contacten.

Waarom dit belangrijk is voor financiële adviseurs

Tijd die je kwijt bent aan het plannen van afspraken, is tijd die je niet kunt besteden aan advies geven, nieuwe klanten werven of werk voor klanten voorbereiden. Een soepel boekingsproces laat klanten zien dat je georganiseerd bent, snel reageert en respect hebt voor hun tijd. Dat zorgt al voor minder stress nog voordat de afspraak begint.

Duidelijke planningssystemen helpen ook bij het naleven van regels. Nauwkeurige uitnodigingen, herinneringen en tijdstempels helpen je om vast te leggen wie er aanwezig was, wat er aan bod kwam en wanneer — van onschatbare waarde voor audits en servicebeoordelingen.

Zorg voor duidelijke soorten vergaderingen die aansluiten bij het advieswerk

Geef elke veelvoorkomende interactie een eigen, duidelijk omschreven vergadertype. Zo hoeven klanten niet meer te gissen en kun jij je beter voorbereiden.

Introductiegesprek met een potentiële klant (20–30 minuten) — conditie + volgende stappen

Kennismakingsgesprek (60 minuten) — kennismaking, doelen, risico’s

Presentatie van het plan (60–90 minuten) — uitleg + vragen

Jaarlijkse of driemaandelijkse evaluatie (45–60 minuten) — portefeuille, kasstroom, updates

RMD of uitkeringsplanning (30 minuten) — deadlines en bedragen

Belastingplanning met een CPA (60 minuten) — gecoördineerde beoordeling

Bijeenkomst over het familievermogen (60 minuten) — echtgenoten + volwassen kinderen

Gebruik Doodle-boekingspagina om elk type vergadering in te stellen. Koppel Google Calendar, Outlook Calendar of Apple Calendar, zodat klanten alleen je werkelijke beschikbaarheid zien. Voeg buffers toe voor voorbereiding en aantekeningen. Stel locaties in via Zoom, Google Meet, Microsoft Teams of Cisco Webex om automatisch videolinks toe te voegen.

Als je kosten in rekening brengt voor het beoordelen van behandelplannen of het geven van een second opinion, schakel dan Stripe in Doodle. Vraag bij het boeken om volledige betaling of een aanbetaling — dat vermindert het aantal no-shows en zorgt voor een overzichtelijke facturering.

Voeg duidelijke instructies en documenten toe

Klanten komen beter voorbereid als ze weten wat ze mee moeten nemen. Met Doodle Pro, gebruik door AI gegenereerde beschrijvingen om gebruiksvriendelijke, consistente agenda’s op te stellen.

Voeg links toe naar:

Intakevragenlijsten

Formulieren voor risicoprofielen

Checklists voor documenten (afschriften, belastingaangiften, documenten met betrekking tot de nalatenschap)

Sla deze op binnen elk vergadertype, zodat elke bevestigingsmail de juiste voorbereiding bevat.

Maak een Groepspoll

Stel je agenda zo samen dat de juiste vergaderingen op de juiste momenten in je agenda terechtkomen

Je agenda moet laten zien hoe jij het beste werkt. Een paar regels kunnen voorkomen dat je te veel hooi op je vork neemt.

Geef je tijdsblokken een thema.

Reserveer de ochtenden voor evaluaties en de middagen voor telefoongesprekken met potentiële klanten. Beperk de soorten afspraken tot de juiste tijdvakken op je Boekingspagina.

Voeg buffers toe.

Gebruik de bufferinstellingen van Doodle om 15 minuten voor of na belangrijke vergaderingen in te plannen.

Beperk boekingen voor dezelfde dag.

Plan korte kennismakingsgesprekken op dezelfde dag, maar plan uitgebreidere vergaderingen minstens 24 uur van tevoren.

Beperk het aantal per dag.

Beperk het aantal presentaties van plannen tot twee per dag om scherp te blijven.

Houd rekening met tijdzones.

Doodle detecteert automatisch de tijdzone van je klant en geeft de lokale tijden weer in links en herinneringen.

Gebruik 1:1-uitnodigingen voor belangrijke vergaderingen

Voor presentaties van plannen of gevoelige gesprekken wil je misschien geen openbare boekingslink. Met Doodle 1:1, bied je een zorgvuldig samengestelde lijst met tijdstippen aan. Zodra de klant er een kiest, worden de overige automatisch geblokkeerd.

Maak een Groepspoll

Praktische tips om het aantal no-shows en afspraken die worden verzet te verminderen

Kleine gewoontes zorgen voor grote verbeteringen:

Stuur herinneringen.

Stel Doodle zo in dat er 24 uur en 2 uur van tevoren herinneringen worden verstuurd. Voeg de agenda en de videolink toe.

Controleer de documenten.

Vermeld in je beschrijving van de bijeenkomst wat klanten mee moeten nemen.

Bied de mogelijkheid om zelf een nieuwe afspraak te maken.

Laat klanten hun afspraak via hun bevestigingslink verzetten — geen heen-en-weer-gemail.

Vraag een vergoeding voor bepaalde bijeenkomsten.

Stortingen via Stripe zorgen ervoor dat er minder mensen niet komen opdagen bij premium-sessies.

Deel je link zoveel mogelijk.

Zet je Boekingspagina in je e-mailhandtekening en op je website, zodat potentiële klanten meteen boeken als ze nog enthousiast zijn.

Gebruik groepspolls voor gesprekken met je partner, accountant of advocaat

Het afstemmen van agenda’s tussen meerdere partijen is een van de lastigste aspecten van advieswerk. Doodle-groepspolls Hiermee kun je in één keer meerdere tijdstippen aanbieden. De deelnemers stemmen, jij bevestigt het meest gekozen tijdstip en het evenement wordt bij iedereen in de agenda gezet.

Stel een deadline vast, zodat de groep snel een besluit neemt.

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Vergelijkingstabel: welke Doodle-tool is het meest geschikt voor elk type vergadering?

Soort vergadering Beste tool Waarom Introductiegesprek met een potentiële klant Boekingspagina Snel boeken + buffers + duidelijke grenzen Kennismakingsgesprek Boekingspagina Vragen vooraf + documenten + voorbereiding Presentatie van het plan 1:1 Vastgestelde momenten + beschermde periodes voor geconcentreerd werken Belastingplanning met een CPA Groepspoll Afstemming tussen adviseur + klant + accountant Bijeenkomst over het familievermogen Groepspoll Beheer je partner en volwassen kinderen heel makkelijk Herhalingsweek / workshop Inschrijflijst Meerdere tijdvakken, limieten, automatische herinneringen

Veelgemaakte fouten die je moet vermijden

Vermijd deze valkuilen:

Onbeperkte beschikbaarheid — leidt tot een burn-out

Buffers overslaan — Aaneengesloten vergaderingen gaan ten koste van de kwaliteit

Klanten de mogelijkheid bieden om ‘deep work’ nog dezelfde dag te boeken

De voorbereiding negeren — ontbrekende documenten vertragen alles

Tijdzones handmatig combineren — laat de tools het maar doen

Handmatige herinneringen — je ziet het veel te makkelijk over het hoofd

De namen van de deelnemers bekendmaken — in Doodle Pro kun je de gegevens van deelnemers verbergen om aan de voorschriften te voldoen

Gebruik de juiste tools om het plannen makkelijk te maken

Doodle biedt financiële adviseurs een flexibel systeem dat de complexiteit van de praktijk aankan:

Boekingspagina — verschillende soorten vergaderingen, buffers, limieten, videolinks, aangepaste vragen

1:1 — zorgvuldig geselecteerde opties voor persoonlijke bijeenkomsten

Groepspolls — zorg voor de coördinatie tussen partners, accountants, advocaten of grote groepen

Inschrijflijst — organiseer een evaluatieweek, belastingdagen of workshops

Stripe-betalingen — bij het boeken kosten of aanbetalingen innen

Video-integraties — Zoom, Teams, Meet, Webex

Beschrijvingen van AI-vergaderingen — agenda’s + voorbereidingschecklists

Mogelijkheden voor branding — logo + kleuren (Doodle Pro/Teams)

Herinneringen + deadlines — geautomatiseerd, betrouwbaar

Privacyinstellingen — deelnemers verbergen om aan de regels te voldoen

Zapier-integratie — stuur boekingen naar je CRM

Maak planning een vast onderdeel van je klantenserviceplan

Planning moet net zo verlopen als elk ander herhaalbaar proces.

Breng het klanttraject in kaart — van prospect tot doorlopende evaluatie Regels instellen — doorlooptijden, wie wat kan boeken, wanneer je het in rekening moet brengen Sjablonen maken — Soorten boekingspagina's, 1-op-1-processen, instellingen voor Groepspolls Deel links op een slimme manier — e-mailhandtekeningen, website, welkomstmails Meten + afstellen — houd het percentage no-shows, verplaatsingen en de tijd die nodig is om te boeken bij

Stem de planning af op de groeidoelstellingen

Voor nieuwe klanten: Zet de link naar je kennismakingsgesprek op een plek waar potentiële klanten hem kunnen zien.

Ter herinnering: Gebruik de inschrijflijsten voor de herhalingsweek om je agenda vol te krijgen.

Voor het onderwijs: Organiseer spreekuren of vraag-en-antwoord-sessies met Inschrijflijsten.

Praktijkvoorbeelden uit de advieswereld

Solo RIA regelt het inplannen en voorbereiden van afspraken met potentiële klanten

Maya heeft twee soorten Boekingspagina's gemaakt (kennismakingsgesprek + levering van een plan), buffertijden toegevoegd, Outlook en Zoom gekoppeld en Doodle Pro gebruikt voor agenda’s.

Resultaat: Sneller boeken, minder no-shows, betere voorbereiding.

Maak een Groepspoll

Het team coördineert de jaarlijkse beoordelingen

Drie adviseurs hebben via een Inschrijflijst een beperkt aantal plaatsen aangeboden, verdeeld over drie dagen.

Resultaat: De agenda raakte snel vol; er bleven wel altijd wat reserves over.

Ingewikkelde afspraak met mijn partner + accountant

Een groepspoll met zes tijdopties leidde al snel tot overeenstemming.

Resultaat: Geen lange e-maildiscussies; iedereen was goed voorbereid.

Betaald telefoongesprek voor een second opinion met duidelijke afspraken

Lena gebruikte 1:1 met Stripe en een zorgvuldig samengestelde tijdslijst.

Resultaat: Er zijn serieuze prospects binnengehaald, en de facturering is in orde gebleven.

Belangrijkste punten

Stel duidelijke soorten vergaderingen en regels vast

Bescherm je agenda met tussenruimtes en themavenster

Gebruik herinneringen, voorbereiding en betalingen om het aantal no-shows te verminderen

Gebruik groepspolls en inschrijflijsten voor complexe coördinatie

Laat Doodle de administratie automatiseren, zodat jij je kunt concentreren op het geven van advies

Ga aan de slag met een betere planning

Je hebt geen ingewikkelde tech-stack nodig om je planning te stroomlijnen. Je hebt een eenvoudig systeem nodig dat aansluit bij hoe jij werkt en waarmee klanten zonder gedoe kunnen boeken. Doodle brengt je agenda, vergadertypes, herinneringen en betalingen onder één dak, zodat jij je kunt concentreren op het geven van advies — en niet op het heen-en-weer-gemail.

Klaar om het plannen van afspraken met klanten te vereenvoudigen? Maak binnen enkele minuten je eerste Boekingspagina of 1-op-1-afspraak aan.