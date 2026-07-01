Hur man effektiviserar tidsbokningen för kunder för rådgivare

Som finansiell rådgivare speglar din kalender hur din vecka ser ut. Samtal med potentiella kunder, årliga genomgångar, överlämnande av planer, skatteplanering tillsammans med en auktoriserad revisor och till och med familjemöten med vuxna barn – allt detta kräver en smidig schemaläggning. Men det fram- och tillbaka som krävs för att boka dessa möten tar tid som du istället kunde ägna åt rådgivning.

Den här guiden visar hur du kan göra schemaläggningen för kundmöten enkel, konsekvent och förutsägbar. Du får lära dig hur du definierar rätt mötestyper, skyddar din koncentrations tid, minskar antalet uteblivna möten och samordnar komplexa möten utan problem. Du får också se hur Doodle hjälper dig att göra allt detta på bara några minuter.

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Den utmaning som finansiella rådgivare står inför

Att planera kundbesök låter enkelt – tills det inte är det längre. Vanliga utmaningar är bland annat:

Oändliga e-posttrådar bara för att hitta en tid

Förväxlingar av tidszoner hos fjärrklienter

Uteblivna besökare och avbokningar i sista minuten

Samordning mellan makar, revisorer, advokater eller vuxna barn

Betalda konsultationer som kräver fakturering och uppföljning

Krav på efterlevnad avseende integritet och dokumenthantering

Varje hinder innebär extra besvär för kunderna. Det tar också tid från planering, research och kundkontakter.

Varför detta är viktigt för finansiella rådgivare

Tid som går åt till schemaläggning är tid som inte ägnas åt rådgivning, kundvärvning eller förberedelser inför kunduppdrag. En smidig bokningsprocess visar kunderna att du är välorganiserad, lyhörd och tar hänsyn till deras tid. Det minskar stressen redan innan mötet ens har börjat.

Tydliga schemaläggningssystem underlättar också efterlevnaden av regler. Korrekta inbjudningar, påminnelser och tidsstämplar hjälper dig att dokumentera vilka som deltog, vilka ämnen som behandlades och när – vilket är ovärderligt vid revisioner och tjänsteutvärderingar.

Skapa tydliga möteskategorier som passar rådgivningsarbetet

Tilldela varje vanlig interaktion en egen, tydligt definierad mötestyp. Detta undanröjer osäkerheten för kunderna och hjälper dig att förbereda dig.

Inledande samtal med en potentiell kund (20–30 minuter) — träning + nästa steg

Inledande möte (60 minuter) — inledande samtal, mål, risker

Presentation av planen (60–90 minuter) — genomgång + frågor

Årlig eller kvartalsvis översyn (45–60 minuter) — portfölj, kassaflöde, uppdateringar

RMD eller utdelningsplanering (30 minuter) — tidsfrister och belopp

Skatteplanering med auktoriserad revisor (60 minuter) — samordnad granskning

Möte om familjeförmögenhet (60 minuter) — makar och vuxna barn

Användning Booking Page för Doodle för att skapa varje mötes typ. Anslut Google Kalender, Outlook Kalender eller Apple Kalender så att kunderna endast ser din faktiska tillgänglighet. Lägg till buffertar för förberedelser och anteckningar. Ange mötesplatser med Zoom, Google Meet, Microsoft Teams eller Cisco Webex för att automatiskt lägga till videolänkar.

Om du tar betalt för granskning av behandlingsplaner eller andra utlåtanden, aktivera Stripe i Doodle. Begär full betalning eller en handpenning vid bokningen – det minskar antalet uteblivna besök och gör faktureringen smidig.

Lägg till tydliga instruktioner och dokument

Kunderna kommer bättre förberedda när de vet vad de ska ta med sig. Med Doodle Pro, använd AI-genererade beskrivningar för att skapa användarvänliga och enhetliga dagordningar.

Lägg till länkar till:

Intagsenkäter

Formulär för riskprofil

Checklistor för dokument (kontoutdrag, skattedeklarationer, dokument rörande dödsbo)

Spara dessa under respektive mötestyp så att varje bekräftelsemejl innehåller rätt förberedelser.

Planera din kalender så att de rätta mötena hamnar på rätt platser

Din kalender bör spegla hur du arbetar bäst. Några regler kan hjälpa dig att undvika överbelastning.

Sätt ett tema på dina tidsblock.

Reservera förmiddagarna för genomgångar och eftermiddagarna för samtal med potentiella kunder. Begränsa mötes typerna till de rätta tidsfönstren på din Booking Page.

Lägg till buffertar.

Använd Doodles inställningar för tidsmarginaler för att lämna 15 minuter före eller efter tidskrävande möten.

Begränsa bokningar för samma dag.

Planera in korta introduktionssamtal samma dag, men se till att det går minst 24 timmar mellan mer ingående möten.

Begränsa det dagliga antalet.

Begränsa antalet planpresentationer till två per dag för att hålla dig på tårna.

Ta hänsyn till tidszoner.

Doodle identifierar automatiskt din kunds tidszon och visar lokal tid i länkar och påminnelser.

Använd 1:1-inbjudningar till möten av stor betydelse

Vid planpresentationer eller känsliga samtal kanske du inte vill använda en offentlig bokningslänk. Med Doodle 1:1, erbjuder du en sammanställd lista med tider. När kunden väljer en tid spärras de övriga automatiskt.

Praktiska tips för att minska antalet uteblivna besök och ombokningar

Små vanor leder till stora förbättringar:

Skicka påminnelser.

Ställ in Doodle så att påminnelser skickas 24 timmar och 2 timmar före mötet. Bifoga dagordning och videolänk.

Bekräfta dokumenten.

Ange i mötesbeskrivningen vad kunderna bör ta med sig.

Erbjud möjligheten att själv ändra bokningen.

Låt kunderna boka om via sin bekräftelselänk – utan att behöva skicka mejl fram och tillbaka.

Kräva betalning för vissa möten.

Insättningar via Stripe minskar antalet uteblivna deltagare vid premiumsessioner.

Sprid din länk så mycket som möjligt.

Lägg in din Booking Page i din e-postsignatur och på din webbplats så att potentiella kunder bokar medan intresset är som störst.

Använd Group Poll vid möten med din partner, revisor eller advokat

Att samordna flera parter är en av de svåraste delarna av rådgivningsarbetet. Group Polls in Doodle group gör att du kan lägga fram flera tidsalternativ samtidigt. Deltagarna röstar, du bekräftar det mest populära alternativet och evenemanget läggs in i allas kalendrar.

Bestäm en tidsfrist så att gruppen fattar ett snabbt beslut.

Jämförelsetabell: vilket Doodle-verktyg passar bäst för olika typer av möten

Mötestyp Det bästa verktyget Varför Inledande samtal med en potentiell kund Booking Page Snabb bokning + buffertar + tydliga gränser Inledande möte Booking Page Förberedande frågor + dokument + förberedelser Presentation av planen 1:1 Planerade tider + avsatta perioder för koncentrerat arbete Skatteplanering med auktoriserad revisor Group Poll Samordna rådgivare + kund + auktoriserad revisor Möte om familjeförmögenhet Group Poll Hantera makar och vuxna barn på ett enkelt sätt Repetitionsvecka / workshop Sign-up Sheet Flera tidsluckor, begränsningar, automatiska påminnelser

Vanliga misstag som man bör undvika

Undvik följande fallgropar:

Erbjuder obegränsad tillgänglighet — leder till utbrändhet

Hoppa över buffertar — Möten som avlöser varandra en efter en försämrar kvaliteten

Att låta kunderna boka ”deep work” samma dag

Att strunta i förberedelserna — saknade dokument fördröjer allt

Manuell sammanställning av tidszoner — låt verktygen sköta det

Manuella påminnelser — det är alldeles för lätt att missa

Offentliggörande av deltagarnas namn — i Doodle Pro kan du dölja deltagaruppgifterna av regelefterlevnadsskäl

Använd rätt verktyg för att förenkla schemaläggningen

Doodle erbjuder finansiella rådgivare ett flexibelt system som hanterar verklighetens komplexitet:

Booking Page — olika typer av möten, buffertar, begränsningar, videolänkar, anpassade frågor

1:1 — noggrant utvalda alternativ för möten med personlig kontakt

Group Poll — samordna makar, revisorer, advokater eller stora grupper

Sign-up Sheet — anordna granskningsveckor, skattedagar eller workshoppar

Betalningar via Stripe — ta ut avgifter eller depositioner vid bokningen

Videointegrationer — Zoom, Teams, Meet, Webex

Beskrivningar av AI-möten — dagordningar + förberedelselistor

Alternativ för varumärkesprofilering — logotyp + färger (Doodle Pro/Teams)

Påminnelser + tidsfrister — automatiserad, pålitlig

Sekretessinställningar — dölja deltagare av regelefterlevnadsskäl

Zapier-integration — skicka bokningar till ditt CRM-system

Gör schemaläggningen till en del av din kundserviceplan

Schemaläggningen bör fungera precis som vilken annan återkommande process som helst.

Kartlägg kundresan — från prospekt till löpande granskning Fastställa regler — leveranstider, vem som kan boka vad, när avgiften ska debiteras Skapa mallar — Olika typer av Booking Pages, 1:1-flöden, inställningar för Group Poll Dela länkar på ett strategiskt sätt — e-postsignaturer, webbplats, välkomstmejl Mäta + justera — följa upp andelen uteblivna besök, ombokningar och bokningstid

Anpassa schemaläggningen efter tillväxtmålen

För nya kunder: Placera länken till ditt introduktionssamtal där potentiella kunder ser den.

För att behålla: Använd Sign-up Sheets för repetitionsveckan för att fylla din kalender.

För utbildning: Anordna mottagningstider eller frågestunder med Sign-up Sheets.

Exempel från verkligheten inom rådgivningsbranschen

Solo RIA förbättrar bokningen och förberedelserna inför kundmöten

Maya skapade två typer av Booking Pages (introduktionssamtal + planleverans), lade till buffertar, kopplade ihop Outlook och Zoom samt använde Doodle Pro för dagordningar.

Resultat: Snabbare bokning, färre uteblivna besök, bättre förberedelser.

Teamet samordnar de årliga utvärderingarna

Tre rådgivare använde en Sign-up Sheet för att erbjuda ett begränsat antal platser under tre dagar.

Resultat: Kalendern fylldes snabbt; de fasta buffertarna bibehölls.

Komplext möte med maken/makan + revisor

A Group Poll med sex olika tidsalternativ ledde till att man snabbt kom överens.

Resultat: Inga långa e-posttrådar; alla kom väl förberedda.

Betald telefonsamtal för en andra åsikt med tydliga förväntningar

Lena använde 1:1 med Stripe och en noggrant utvald tidslista.

Resultat: Allvarliga prospekt bokades, faktureringen förblev felfri.

Viktiga slutsatser

Fastställ tydliga mötesformer och regler

Skydda din kalender med buffertar och temafönster

Använd påminnelser, förberedelser och betalningar för att minska antalet uteblivna besök

Använd Group Poll och Sign-up Sheet för komplex samordning

Låt Doodle sköta administrationen så att du kan fokusera på rådgivning

Kom igång med bättre schemaläggning

Du behöver inte en komplicerad tekniklösning för att effektivisera schemaläggningen. Du behöver ett enkelt system som passar ditt arbetssätt och gör det smidigt för kunderna att boka. Doodle samordnar din kalender, mötes typer, påminnelser och betalningar så att du kan fokusera på rådgivningen – istället för att skicka meddelanden fram och tillbaka i inkorgen.

Är du redo att förenkla bokningen för dina kunder? Skapa din första Booking Page eller ett 1:1-möte på bara några minuter.