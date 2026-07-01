Hur man effektiviserar tidsbokningen för kunder för rådgivare
Updated: 1 juli 2026
Som finansiell rådgivare speglar din kalender hur din vecka ser ut. Samtal med potentiella kunder, årliga genomgångar, överlämnande av planer, skatteplanering tillsammans med en auktoriserad revisor och till och med familjemöten med vuxna barn – allt detta kräver en smidig schemaläggning. Men det fram- och tillbaka som krävs för att boka dessa möten tar tid som du istället kunde ägna åt rådgivning.
Den här guiden visar hur du kan göra schemaläggningen för kundmöten enkel, konsekvent och förutsägbar. Du får lära dig hur du definierar rätt mötestyper, skyddar din koncentrations tid, minskar antalet uteblivna möten och samordnar komplexa möten utan problem. Du får också se hur Doodle hjälper dig att göra allt detta på bara några minuter.
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Den utmaning som finansiella rådgivare står inför
Att planera kundbesök låter enkelt – tills det inte är det längre. Vanliga utmaningar är bland annat:
Oändliga e-posttrådar bara för att hitta en tid
Förväxlingar av tidszoner hos fjärrklienter
Uteblivna besökare och avbokningar i sista minuten
Samordning mellan makar, revisorer, advokater eller vuxna barn
Betalda konsultationer som kräver fakturering och uppföljning
Krav på efterlevnad avseende integritet och dokumenthantering
Varje hinder innebär extra besvär för kunderna. Det tar också tid från planering, research och kundkontakter.
Varför detta är viktigt för finansiella rådgivare
Tid som går åt till schemaläggning är tid som inte ägnas åt rådgivning, kundvärvning eller förberedelser inför kunduppdrag. En smidig bokningsprocess visar kunderna att du är välorganiserad, lyhörd och tar hänsyn till deras tid. Det minskar stressen redan innan mötet ens har börjat.
Tydliga schemaläggningssystem underlättar också efterlevnaden av regler. Korrekta inbjudningar, påminnelser och tidsstämplar hjälper dig att dokumentera vilka som deltog, vilka ämnen som behandlades och när – vilket är ovärderligt vid revisioner och tjänsteutvärderingar.
Skapa tydliga möteskategorier som passar rådgivningsarbetet
Tilldela varje vanlig interaktion en egen, tydligt definierad mötestyp. Detta undanröjer osäkerheten för kunderna och hjälper dig att förbereda dig.
Inledande samtal med en potentiell kund (20–30 minuter) — träning + nästa steg
Inledande möte (60 minuter) — inledande samtal, mål, risker
Presentation av planen (60–90 minuter) — genomgång + frågor
Årlig eller kvartalsvis översyn (45–60 minuter) — portfölj, kassaflöde, uppdateringar
RMD eller utdelningsplanering (30 minuter) — tidsfrister och belopp
Skatteplanering med auktoriserad revisor (60 minuter) — samordnad granskning
Möte om familjeförmögenhet (60 minuter) — makar och vuxna barn
Användning Booking Page för Doodle för att skapa varje mötes typ. Anslut Google Kalender, Outlook Kalender eller Apple Kalender så att kunderna endast ser din faktiska tillgänglighet. Lägg till buffertar för förberedelser och anteckningar. Ange mötesplatser med Zoom, Google Meet, Microsoft Teams eller Cisco Webex för att automatiskt lägga till videolänkar.
Om du tar betalt för granskning av behandlingsplaner eller andra utlåtanden, aktivera Stripe i Doodle. Begär full betalning eller en handpenning vid bokningen – det minskar antalet uteblivna besök och gör faktureringen smidig.
Lägg till tydliga instruktioner och dokument
Kunderna kommer bättre förberedda när de vet vad de ska ta med sig. Med Doodle Pro, använd AI-genererade beskrivningar för att skapa användarvänliga och enhetliga dagordningar.
Lägg till länkar till:
Intagsenkäter
Formulär för riskprofil
Checklistor för dokument (kontoutdrag, skattedeklarationer, dokument rörande dödsbo)
Spara dessa under respektive mötestyp så att varje bekräftelsemejl innehåller rätt förberedelser.
Planera din kalender så att de rätta mötena hamnar på rätt platser
Din kalender bör spegla hur du arbetar bäst. Några regler kan hjälpa dig att undvika överbelastning.
Sätt ett tema på dina tidsblock.
Reservera förmiddagarna för genomgångar och eftermiddagarna för samtal med potentiella kunder. Begränsa mötes typerna till de rätta tidsfönstren på din Booking Page.
Lägg till buffertar.
Använd Doodles inställningar för tidsmarginaler för att lämna 15 minuter före eller efter tidskrävande möten.
Begränsa bokningar för samma dag.
Planera in korta introduktionssamtal samma dag, men se till att det går minst 24 timmar mellan mer ingående möten.
Begränsa det dagliga antalet.
Begränsa antalet planpresentationer till två per dag för att hålla dig på tårna.
Ta hänsyn till tidszoner.
Doodle identifierar automatiskt din kunds tidszon och visar lokal tid i länkar och påminnelser.
Använd 1:1-inbjudningar till möten av stor betydelse
Vid planpresentationer eller känsliga samtal kanske du inte vill använda en offentlig bokningslänk. Med Doodle 1:1, erbjuder du en sammanställd lista med tider. När kunden väljer en tid spärras de övriga automatiskt.
Praktiska tips för att minska antalet uteblivna besök och ombokningar
Små vanor leder till stora förbättringar:
Skicka påminnelser.
Ställ in Doodle så att påminnelser skickas 24 timmar och 2 timmar före mötet. Bifoga dagordning och videolänk.
Bekräfta dokumenten.
Ange i mötesbeskrivningen vad kunderna bör ta med sig.
Erbjud möjligheten att själv ändra bokningen.
Låt kunderna boka om via sin bekräftelselänk – utan att behöva skicka mejl fram och tillbaka.
Kräva betalning för vissa möten.
Insättningar via Stripe minskar antalet uteblivna deltagare vid premiumsessioner.
Sprid din länk så mycket som möjligt.
Lägg in din Booking Page i din e-postsignatur och på din webbplats så att potentiella kunder bokar medan intresset är som störst.
Använd Group Poll vid möten med din partner, revisor eller advokat
Att samordna flera parter är en av de svåraste delarna av rådgivningsarbetet. Group Polls in Doodle group gör att du kan lägga fram flera tidsalternativ samtidigt. Deltagarna röstar, du bekräftar det mest populära alternativet och evenemanget läggs in i allas kalendrar.
Bestäm en tidsfrist så att gruppen fattar ett snabbt beslut.
Jämförelsetabell: vilket Doodle-verktyg passar bäst för olika typer av möten
Mötestyp
Det bästa verktyget
Varför
Inledande samtal med en potentiell kund
Booking Page
Snabb bokning + buffertar + tydliga gränser
Inledande möte
Booking Page
Förberedande frågor + dokument + förberedelser
Presentation av planen
1:1
Planerade tider + avsatta perioder för koncentrerat arbete
Skatteplanering med auktoriserad revisor
Group Poll
Samordna rådgivare + kund + auktoriserad revisor
Möte om familjeförmögenhet
Group Poll
Hantera makar och vuxna barn på ett enkelt sätt
Repetitionsvecka / workshop
Sign-up Sheet
Flera tidsluckor, begränsningar, automatiska påminnelser
Vanliga misstag som man bör undvika
Undvik följande fallgropar:
Erbjuder obegränsad tillgänglighet — leder till utbrändhet
Hoppa över buffertar — Möten som avlöser varandra en efter en försämrar kvaliteten
Att låta kunderna boka ”deep work” samma dag
Att strunta i förberedelserna — saknade dokument fördröjer allt
Manuell sammanställning av tidszoner — låt verktygen sköta det
Manuella påminnelser — det är alldeles för lätt att missa
Offentliggörande av deltagarnas namn — i Doodle Pro kan du dölja deltagaruppgifterna av regelefterlevnadsskäl
Använd rätt verktyg för att förenkla schemaläggningen
Doodle erbjuder finansiella rådgivare ett flexibelt system som hanterar verklighetens komplexitet:
Booking Page — olika typer av möten, buffertar, begränsningar, videolänkar, anpassade frågor
1:1 — noggrant utvalda alternativ för möten med personlig kontakt
Group Poll — samordna makar, revisorer, advokater eller stora grupper
Sign-up Sheet — anordna granskningsveckor, skattedagar eller workshoppar
Betalningar via Stripe — ta ut avgifter eller depositioner vid bokningen
Videointegrationer — Zoom, Teams, Meet, Webex
Beskrivningar av AI-möten — dagordningar + förberedelselistor
Alternativ för varumärkesprofilering — logotyp + färger (Doodle Pro/Teams)
Påminnelser + tidsfrister — automatiserad, pålitlig
Sekretessinställningar — dölja deltagare av regelefterlevnadsskäl
Zapier-integration — skicka bokningar till ditt CRM-system
Gör schemaläggningen till en del av din kundserviceplan
Schemaläggningen bör fungera precis som vilken annan återkommande process som helst.
Kartlägg kundresan — från prospekt till löpande granskning
Fastställa regler — leveranstider, vem som kan boka vad, när avgiften ska debiteras
Skapa mallar — Olika typer av Booking Pages, 1:1-flöden, inställningar för Group Poll
Dela länkar på ett strategiskt sätt — e-postsignaturer, webbplats, välkomstmejl
Mäta + justera — följa upp andelen uteblivna besök, ombokningar och bokningstid
Anpassa schemaläggningen efter tillväxtmålen
För nya kunder: Placera länken till ditt introduktionssamtal där potentiella kunder ser den.
För att behålla: Använd Sign-up Sheets för repetitionsveckan för att fylla din kalender.
För utbildning: Anordna mottagningstider eller frågestunder med Sign-up Sheets.
Exempel från verkligheten inom rådgivningsbranschen
Solo RIA förbättrar bokningen och förberedelserna inför kundmöten
Maya skapade två typer av Booking Pages (introduktionssamtal + planleverans), lade till buffertar, kopplade ihop Outlook och Zoom samt använde Doodle Pro för dagordningar.
Resultat: Snabbare bokning, färre uteblivna besök, bättre förberedelser.
Teamet samordnar de årliga utvärderingarna
Tre rådgivare använde en Sign-up Sheet för att erbjuda ett begränsat antal platser under tre dagar.
Resultat: Kalendern fylldes snabbt; de fasta buffertarna bibehölls.
Komplext möte med maken/makan + revisor
A Group Poll med sex olika tidsalternativ ledde till att man snabbt kom överens.
Resultat: Inga långa e-posttrådar; alla kom väl förberedda.
Betald telefonsamtal för en andra åsikt med tydliga förväntningar
Lena använde 1:1 med Stripe och en noggrant utvald tidslista.
Resultat: Allvarliga prospekt bokades, faktureringen förblev felfri.
Viktiga slutsatser
Fastställ tydliga mötesformer och regler
Skydda din kalender med buffertar och temafönster
Använd påminnelser, förberedelser och betalningar för att minska antalet uteblivna besök
Använd Group Poll och Sign-up Sheet för komplex samordning
Låt Doodle sköta administrationen så att du kan fokusera på rådgivning
Kom igång med bättre schemaläggning
Du behöver inte en komplicerad tekniklösning för att effektivisera schemaläggningen. Du behöver ett enkelt system som passar ditt arbetssätt och gör det smidigt för kunderna att boka. Doodle samordnar din kalender, mötes typer, påminnelser och betalningar så att du kan fokusera på rådgivningen – istället för att skicka meddelanden fram och tillbaka i inkorgen.
Är du redo att förenkla bokningen för dina kunder? Skapa din första Booking Page eller ett 1:1-möte på bara några minuter.
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