Wat is een uitvoerend comité?

Een uitvoerend comité is een groep gekozen leiders die fungeert als stuurgroep voor het bestuur. Ze fungeren niet alleen als schakel tussen het bestuur en het dagelijks management van een bedrijf, maar kunnen ook namens het bestuur beslissingen nemen en aanbevelingen doen voor kwesties waarmee de organisatie te maken heeft.

In hun rol als contactpersoon houdt het uitvoerend comité toezicht op het beleid van de raad van bestuur en zorgt het ervoor dat het bedrijf zich houdt aan de regels voor goed bestuur.

Het bestaat vaak uit leidinggevenden op hoog niveau (mensen op C-niveau en afdelingshoofden), maar er kunnen ook mensen bij zitten die door de raad van bestuur worden benoemd. Bij sommige organisaties worden er zelfs verkiezingen gehouden voor bepaalde functies.

De commissie stelt de prioriteiten voor de opkomende kwesties die aan de raad moeten worden voorgelegd, stelt de planning of agenda voor de raadsvergaderingen vast en kan in noodsituaties in de plaats van de raad optreden als de raadsleden niet meteen beschikbaar zijn.

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Wat is een vergadering van het dagelijks bestuur?

Hier komt het dagelijks bestuur bij elkaar om de actuele bedrijfskwesties te bespreken. Omdat het een kleinere groep is, kunnen ze vaker bijeenkomen dan de raad van bestuur, zodat ze ervoor kunnen zorgen dat de bedrijfsdoelen op koers blijven.

Meestal worden deze vergaderingen voorgezeten door de CEO, die ze wekelijks of maandelijks kan inplannen. Het is belangrijk om al deze vergaderingen op een positieve manier te beginnen om het managementteam te motiveren.

Vervolgens moet elk lid van de commissie belangrijke updates of feedback geven over projecten die onder zijn of haar verantwoordelijkheid vallen, en eventuele knelpunten aanstippen. Bij deze vergaderingen gaat het niet per se om de details van hoe dingen precies worden aangepakt, maar om even een stapje terug te doen om te zorgen dat alles op schema blijft of waar nodig wordt bijgestuurd.

Het is ook belangrijk om tijdens deze vergaderingen kwesties aan de orde te stellen die klanten of medewerkers aangaan. Hoe goed je bedrijf presteert, hangt af van degenen die je product kopen en degenen die voor je werken, dus zorg ervoor dat je altijd aandacht besteedt aan hun zorgen.

Een goede manier om dit te doen is door regelmatig via enquêtes te peilen hoe het bij beide groepen gaat. De resultaten kun je dan tijdens de vergadering van het dagelijks bestuur bespreken en een actieplan opstellen om eventuele problemen aan te pakken.

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Hoe plan je een vergadering van het uitvoerend comité?

Een uitvoerend comité betekent, zoals de naam al zegt, dat je een heleboel drukbezette leiders bij elkaar moet zien te krijgen. Dat is geen sinecure als hun agenda’s waarschijnlijk al vol staan met vergaderingen. Dit is waar Doodle kan helpen.

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Onze Groepspoll Met deze tool kun je een aantal tijdstippen voorstellen aan de mensen die je bij de vergadering wilt hebben. Zij kiezen dan welke tijdstippen hen het beste uitkomen en binnen enkele minuten is de afspraak geregeld.

Doodle Professional Daarmee kun je ook je eigen huisstijl toevoegen aan uitnodigingen voor vergaderingen – wat superhandig is op hoog niveau, als er belanghebbenden en investeerders bij betrokken zijn. Je kunt er advertenties mee uitschakelen en deadlines en herinneringen instellen.

Als je je vergadering virtueel houdt, kun je je favoriete videoconferentietool toevoegen. De links worden dan automatisch toegevoegd aan de e-mail die je verstuurt zodra er een tijdstip is gekozen.