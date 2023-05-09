In de hectiek van de hedendaagse zakenwereld is effectief personeelsplanning is een hoeksteen van het succes geworden.

Zoals de slimme ondernemer Richard Branson ooit zei: "Tijd is het nieuwe geld." Het is onmiskenbaar dat een goed georganiseerd personeelsrooster een grote invloed heeft op de productiviteit en efficiëntie. En daarom gaan we dieper in op een rechtstreekse vergelijking tussen twee populaire roostertools: Doodle en Easy Shifts.

In de drukke zakenwereld, waar tijd geld is en organisatie cruciaal is, is een effectieve personeelsplanning een essentieel onderdeel van succes.

Zoals een wijze ondernemer ooit zei: „De manier om voorop te blijven lopen, is door verstandig met je middelen om te gaan.“ In dit spel waarin veel op het spel staat, kan de keuze voor het juiste hulpmiddel de balans in jouw voordeel doen doorslaan.

We gaan een gedetailleerde vergelijking maken tussen twee populaire planningsoplossingen: Doodle en Easy Shifts. Ben je klaar voor een epische strijd, of in ieder geval zo episch als planningssoftware maar kan zijn?

Zet je schrap, want we gaan de strijd aan met deze personeelsplanning.

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Maak kennis met Doodle

Als het gaat om personeelsplanning, is het kiezen van de juiste tool cruciaal voor bedrijven, leidinggevenden, freelancers en ondernemers.

Nu er steeds meer van onze tijd wordt gevraagd, is de behoefte aan efficiënte en gebruiksvriendelijke oplossingen voor het plannen van afspraken belangrijker dan ooit geworden. En daar komt Doodle om de hoek kijken.

Doodle, opgericht in Zürich, Zwitserland, in 2007, is een van ’s werelds populairste planningstools . Met Groepspoll kunnen managers met slechts een paar klikken efficiënt de dienstroosters van hun personeel regelen.

Door enquêtes te maken, deelnemers uit te nodigen en te synchroniseren met populaire agenda-apps, zoals Google Calendar , Doodle maakt een einde aan het gedoe van handmatige afstemming. Tel daar realtime updates en automatische afsprakenplanning bij op, en het is geen wonder dat Doodle zo populair is onder professionals.

Maar daar blijft het niet bij. Met Boekingspagina's en 1:1 wordt het regelen van afspraken en het automatiseren van roosters een fluitje van een cent.

Gebruikers geven aan dat ze tot wel 45 minuten per week besparen in vergelijking met traditionele manieren om afspraken te plannen. Bovendien krijg je bij een Doodle Professional Team-abonnement toegang tot de Admin Console, waarmee managers de prestaties van het team kunnen volgen, de frequentie van vergaderingen kunnen analyseren en uitgebreide rapporten kunnen genereren.

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Wat is Easy Shifts?

Easy Shifts is nog een tool voor personeelsplanning waarmee je de roosters van je medewerkers kunt beheren en automatiseren.

Easy Shifts biedt een hele reeks functies die je leven, nou ja, makkelijker maken. We hebben het over de beschikbaarheid van diensten, waardoor je het gebruikelijke ‘Zeehondspel’ met roosters voorgoed vaarwel kunt zeggen.

Het heeft ook nog een aantal andere functies, zoals het ruilen van diensten, voor als iemand op het laatste moment iets anders te doen heeft. Je medewerkers kunnen diensten sneller ruilen dan je met je vingers kunt knippen.

Net als Doodle heeft Easy Shifts analysetools waarmee je de prestaties van je medewerkers in de gaten kunt houden. Daarnaast kun je zaken als stiptheid bijhouden en zien hoe goed je team het doet.

Dankzij apps als Doodle en Easy Shifts heb je alle benodigde info direct binnen handbereik. En wie wil er in deze jachtige tijd nou geen tijd besparen op administratieve klusjes, zodat je je kunt concentreren op de dingen die er echt toe doen?

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Welk gereedschap is het beste voor mij?

Laten we het eerst eens hebben over het gebruiksgemak.

Doodle is gespecialiseerd in het maken en delen van online enquêtes met slechts een paar klikken. Zelfs de drukste ondernemer weet de eenvoud en intuïtiviteit van het platform te waarderen. Easy Shifts legt daarentegen de nadruk op eenvoudig dienstroosterbeheer.

Hoewel beide tools goed scoren op het gebied van gebruiksvriendelijkheid, heeft Doodle de overhand als het gaat om snelheid en efficiëntie.

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Aanpassingsmogelijkheden zijn onmisbaar voor elke planningsapp, en zowel Doodle als Easy Shifts bieden die mogelijkheden.

Doodle gaat een stapje verder met functies zoals deadlines voor reacties, tijdzone-instellingen en integratie met Google Calendar, Outlook en Apple Calendar .

Easy Shifts, bekend om zijn krachtige functies voor personeelsplanning, biedt aanpasbare sjablonen en meldingen om iedereen op de hoogte te houden.

Dankzij de naadloze integratie van Doodle met populaire agenda-apps is het een topkeuze voor ondernemers en leidinggevenden die veel onderweg zijn. Easy Shifts is op zich weliswaar een krachtige planningstool, maar biedt momenteel minder integratiemogelijkheden. Als je er veel waarde aan hecht om je planningstools te koppelen aan je andere platforms, is Doodle misschien wel de betere keuze voor jou.

Een belangrijk punt om op te letten bij het vergelijken van deze twee tools zijn hun belangrijkste aandachtsgebieden.

Doodle is superhandig voor het plannen van vergaderingen, evenementen en afspraken dankzij een gebruiksvriendelijk stemsysteem. Easy Shifts is daarentegen handig voor het beheren van dienstroosters.