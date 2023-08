Doodle vs. Easy Shifts: A comparação da programação da equipe

Na agitação do mundo dos negócios atual, o programação da equipe_BR/staff-scheduling/ eficaz se tornou a base do sucesso.

Como disse certa vez o experiente empresário Richard Branson, "Tempo é o novo dinheiro". O impacto de uma programação de equipe bem organizada na produtividade e na eficiência é inegável. E é por isso que estamos mergulhando em uma comparação direta de duas ferramentas de agendamento populares: Doodle e Easy Shifts.

No movimentado mundo dos negócios, onde tempo é dinheiro e organização é fundamental, a programação eficaz da equipe é um ingrediente vital para o sucesso.

Como um sábio empresário disse certa vez: "A maneira de se manter à frente é gerenciar os recursos com sabedoria". Nesse jogo de alto risco, escolher a ferramenta certa pode fazer a balança pender a seu favor.

Vamos nos aprofundar em uma comparação lado a lado de duas soluções populares de agendamento: Doodle e Easy Shifts. Você está pronto para uma batalha de proporções épicas, ou pelo menos tão épica quanto um software de agendamento pode ser?

Aperte os cintos, pois vamos embarcar nesse confronto de agendamento de pessoal.

Experimente grátis Não é necessário cartão de crédito

Apresentando o Doodle

Quando se trata de agendamento de equipe, a escolha da ferramenta certa é crucial para empresas, líderes, freelancers e empreendedores.

Com demandas cada vez maiores do nosso tempo, a necessidade de soluções de agendamento eficientes e fáceis de usar tornou-se mais importante do que nunca. É aí que entra o Doodle.

Fundada em Zurique, na Suíça, em 2007, a Doodle é uma das favoritas do mundo ferramenta de agendamento. Por meio do Group Poll, os gerentes podem organizar com eficiência os horários da equipe com apenas alguns cliques.

Ao criar enquetes, convidar participantes e sincronizar com aplicativos de calendário populares, como o Google Calendar, o Doodle elimina o incômodo da coordenação manual. Com as atualizações em tempo real e a programação automática de eventos, não é de se admirar que o Doodle seja o preferido dos profissionais.

Mas ele não para por aí. O Booking Page e o 1:1 facilitam a organização de reuniões e a automatização de agendas.

Os usuários relataram que economizam até 45 minutos por semana em comparação com os métodos tradicionais de agendamento. Além disso, um plano Doodle Professional Team oferece o Admin Console, permitindo que os gerentes monitorem o desempenho da equipe, analisem a frequência das reuniões e gerem relatórios abrangentes.

O que é o Easy Shifts?

O Easy Shifts é outra ferramenta de agendamento de equipe que ajuda a gerenciar e automatizar as rotas de seus funcionários.

O Easy Shifts oferece uma grande variedade de recursos que tornarão sua vida, bem, fácil. Estamos falando de disponibilidade de turnos, em que você pode dizer "adeus" ao habitual jogo de batalha naval com escalas.

Ele também possui vários outros recursos, inclusive a troca de turnos, para quando alguém tiver algum imprevisto de última hora. Sua equipe pode trocar de turno mais rapidamente do que você pode clicar com os dedos.

Assim como o Doodle, o Easy Shifts tem ferramentas de análise para ajudá-lo a acompanhar o desempenho dos funcionários. Além disso, acompanhe aspectos como pontualidade e o desempenho da sua equipe.

Graças a ferramentas como o Doodle e o Easy Shifts, você terá todas as informações necessárias na ponta dos dedos. E no mundo acelerado de hoje, quem não quer economizar tempo em tarefas administrativas para se concentrar nas coisas que realmente importam?

Qual ferramenta é melhor para mim?

Primeiramente, vamos falar sobre a facilidade de uso.

O Doodle é especializado em criar e compartilhar enquetes on-line com apenas alguns cliques. Até mesmo o empresário mais ocupado pode apreciar a simplicidade e a intuitividade da plataforma. O Easy Shifts, por sua vez, enfatiza a facilidade de gerenciamento de turnos.

Embora ambas as ferramentas se saiam bem em termos de facilidade de uso, o Doodle leva vantagem quando se trata de velocidade e eficiência.

As opções de personalização são imprescindíveis em qualquer ferramenta de agendamento, e tanto o Doodle quanto o Easy Shifts têm tudo o que você precisa.

O Doodle vai além com recursos como prazos para resposta, configurações de fuso horário e integração com o Google Calendar, Outlook e Apple Calendar.

O Easy Shifts, conhecido por seus recursos robustos de agendamento de pessoal, oferece modelos personalizáveis e notificações para manter todos informados.

A integração perfeita do Doodle com aplicativos de calendário populares faz dele a melhor opção para empresários e líderes de negócios em trânsito. O Easy Shifts, embora seja uma poderosa ferramenta de agendamento por si só, atualmente oferece menos opções de integração. Se você deseja conectar suas ferramentas de agendamento com outras plataformas, o Doodle pode ser a melhor opção para você.

Um aspecto crucial a ser observado ao comparar essas duas ferramentas são suas principais áreas de foco.

O Doodle se destaca no agendamento de reuniões, eventos e compromissos, fornecendo um sistema de votação fácil de usar. Por outro lado, o Easy Shifts pode ajudar no gerenciamento de turnos.