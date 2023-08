Doodle vs. Easy Shifts : Comparaison de la planification du personnel

Dans l'effervescence du monde des affaires d'aujourd'hui, un staff scheduling efficace est devenu la pierre angulaire de la réussite.

Comme l'a dit Richard Branson, un entrepreneur avisé, "le temps est le nouvel argent". L'impact d'un planning du personnel bien organisé sur la productivité et l'efficacité est indéniable. C'est pourquoi nous nous sommes lancés dans une comparaison directe de deux outils de planification populaires : Doodle et Easy Shifts : Doodle et Easy Shifts.

Dans le monde trépidant des affaires, où le temps c'est de l'argent et où l'organisation est essentielle, la planification efficace du personnel est un ingrédient vital de la réussite.

Comme l'a dit un jour un entrepreneur avisé, "pour garder une longueur d'avance, il faut gérer judicieusement les ressources". Dans ce jeu aux enjeux considérables, le choix du bon outil peut faire pencher la balance en votre faveur.

Nous allons nous pencher sur une comparaison côte à côte de deux solutions de planification populaires : Doodle et Easy Shifts. Êtes-vous prêt pour une bataille aux proportions épiques, ou du moins aussi épiques qu'un logiciel de planification peut l'être ?

Attachez vos ceintures, nous nous lançons dans cette confrontation de planification du personnel.

Présentation de Doodle

Lorsqu'il s'agit de planifier le travail du personnel, le choix du bon outil est crucial pour les entreprises, les dirigeants, les indépendants et les entrepreneurs.

Notre temps étant de plus en plus sollicité, le besoin de solutions de planification efficaces et conviviales est devenu plus important que jamais. C'est là que Doodle intervient.

Fondé à Zurich, en Suisse, en 2007, Doodle est l'un des préférés au monde outil de planification. Grâce à Group Poll, les responsables peuvent organiser efficacement l'emploi du temps de leur personnel en quelques clics.

En créant des sondages, en invitant des participants et en se synchronisant avec les applications de calendrier les plus courantes, telles que Google Calendar, Doodle élimine les difficultés liées à la coordination manuelle. Ajoutez à cela des mises à jour en temps réel et une programmation automatique des événements et il n'est pas étonnant que Doodle soit plébiscité par les professionnels.

Mais ce n'est pas tout. Booking Page et 1:1 facilitent l'organisation de réunions et l'automatisation des plannings.

Les utilisateurs ont déclaré gagner jusqu'à 45 minutes par semaine par rapport aux méthodes traditionnelles de planification. De plus, le plan Doodle Professional Team offre la console d'administration, qui permet aux managers de surveiller les performances de l'équipe, d'analyser la fréquence des réunions et de générer des rapports complets.

Qu'est-ce que Easy Shifts ?

Easy Shifts est un autre outil de planification du personnel qui vous aide à gérer et à automatiser les rotations de vos employés.

Easy Shifts offre une multitude de fonctionnalités qui vous faciliteront la vie. Nous parlons ici de la disponibilité des équipes, où vous pouvez dire "bye-bye" à l'habituel jeu de bataille navale avec les plannings.

Il propose également un certain nombre d'autres fonctions, dont le remplacement d'équipes, pour les cas où quelqu'un doit faire face à un imprévu de dernière minute. Votre personnel peut changer d'équipe plus rapidement que vous ne le feriez en claquant des doigts.

Comme Doodle, Easy Shifts dispose d'outils d'analyse pour vous aider à surveiller les performances de vos employés. De plus, vous pouvez suivre des éléments tels que la ponctualité et constater à quel point votre équipe est performante.

Grâce à Doodle et Easy Shifts, vous aurez toutes les informations nécessaires à portée de main. Et dans le monde rapide d'aujourd'hui, qui ne veut pas gagner du temps sur les tâches administratives pour se concentrer sur les choses qui comptent vraiment ?

Quel outil me convient le mieux ?

Tout d'abord, parlons de la facilité d'utilisation.

Doodle est spécialisé dans la création et le partage de sondages en ligne en quelques clics. Même l'entrepreneur le plus occupé peut apprécier la simplicité et l'intuitivité de la plateforme. Easy Shifts, quant à lui, met l'accent sur la facilité de gestion des équipes.

Si les deux outils sont bien conçus en termes de convivialité, Doodle l'emporte en termes de rapidité et d'efficacité.

Les options de personnalisation sont indispensables pour tout outil de planification, et Doodle et Easy Shifts vous couvrent tous les deux.

Doodle va encore plus loin avec des fonctionnalités telles que les délais de réponse, les paramètres de fuseau horaire et l'intégration avec Google Calendar, Outlook et Apple Calendar.

Easy Shifts, connu pour ses fonctions robustes de planification du personnel, propose des modèles personnalisables et des notifications pour tenir tout le monde au courant.

L'intégration transparente de Doodle avec les applications de calendrier les plus courantes en fait un choix de premier ordre pour les entrepreneurs et les chefs d'entreprise en déplacement. Easy Shifts, bien qu'il s'agisse d'un outil de planification puissant, offre actuellement moins d'options d'intégration. Si vous souhaitez connecter vos outils de planification à vos autres plateformes, Doodle est peut-être le meilleur choix pour vous.

Un aspect crucial à noter lors de la comparaison de ces deux outils est leur domaine de prédilection.

Doodle excelle dans la planification de réunions, d'événements et de rendez-vous grâce à un système de sondage facile à utiliser. D'autre part, Easy Shifts peut aider à la gestion des équipes.