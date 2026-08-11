Doodle vs. Easy Shifts: Der Personaleinsatzplanungsvergleich

In der hektischen Geschäftswelt von heute ist eine effektive Personaleinsatzplanung zu einem Eckpfeiler des Erfolgs geworden.

Wie der kluge Unternehmer Richard Branson einmal sagte: "Zeit ist das neue Geld". Die Auswirkungen einer gut organisierten Personalplanung auf Produktivität und Effizienz sind unbestreitbar. Aus diesem Grund vergleichen wir zwei beliebte Terminplanungs-Tools miteinander: Doodle und Easy Shifts.

In der hektischen Geschäftswelt, in der Zeit Geld ist und Organisation der Schlüssel zum Erfolg, ist eine effektive Personaleinsatzplanung ein entscheidender Faktor für den Erfolg.

Wie ein weiser Unternehmer einmal sagte: "Der Weg zum Erfolg führt über den richtigen Umgang mit den Ressourcen". In diesem Spiel, bei dem viel auf dem Spiel steht, kann die Wahl des richtigen Tools den Ausschlag zu Ihren Gunsten geben.

Wir vergleichen zwei beliebte Lösungen für die Personaleinsatzplanung miteinander: Doodle und Easy Shifts. Sind Sie bereit für eine Schlacht epischen Ausmaßes, oder zumindest so episch, wie eine Planungssoftware sein kann?

Dann schnallen Sie sich an, wenn wir uns auf diesen Showdown der Personalplanung einlassen.

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Doodle stellt sich vor

Bei der Personaleinsatzplanung ist die Wahl des richtigen Tools für Unternehmen, Führungskräfte, Freiberufler und Unternehmer entscheidend.

Da die Anforderungen an unsere Zeit immer höher werden, ist der Bedarf an effizienten und benutzerfreundlichen Lösungen für die Terminplanung wichtiger denn je. Hier kommt Doodle ins Spiel.

Doodle wurde 2007 in Zürich, Schweiz, gegründet und ist eines der weltweit beliebtesten Terminplanungs-Tools. Mit Group Poll können Manager mit nur wenigen Klicks die Termine ihrer Mitarbeiter effizient planen.

Durch das Erstellen von Umfragen, das Einladen von Teilnehmern und die Synchronisierung mit beliebten Kalender-Apps wie Google Calendar erspart Doodle die mühsame manuelle Koordination. Dank Echtzeit-Updates und automatischer Terminplanung ist es kein Wunder, dass Doodle bei Fachleuten sehr beliebt ist.

Aber das ist noch nicht alles. Booking Page und 1:1 machen die Organisation von Besprechungen und die Automatisierung von Terminen zu einem Kinderspiel.

Benutzer haben berichtet, dass sie bis zu 45 Minuten pro Woche im Vergleich zu traditionellen Terminplanungsmethoden einsparen. Zudem bietet Doodle Professional Team die Admin-Konsole, mit der Manager die Teamleistung überwachen, die Häufigkeit von Meetings analysieren und umfassende Berichte erstellen können.

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Was ist Easy Shifts?

Easy Shifts ist ein weiteres Tool für die Personaleinsatzplanung, das Ihnen hilft, die Dienstpläne Ihrer Mitarbeiter zu verwalten und zu automatisieren.

Easy Shifts bietet ein Sammelsurium an Funktionen, die Ihnen das Leben leicht machen. Wir sprechen hier von Schichtverfügbarkeit, bei der Sie sich von der üblichen Partie "Battleship" mit Zeitplänen verabschieden können.

Darüber hinaus gibt es noch eine Reihe anderer Funktionen, wie z. B. den Schichttausch, wenn jemandem in letzter Minute etwas dazwischenkommt. Ihre Mitarbeiter können Schichten schneller tauschen, als Sie mit den Fingern klicken können.

Wie Doodle verfügt auch Easy Shifts über Analysetools, mit denen Sie die Leistung Ihrer Mitarbeiter im Auge behalten können. Außerdem können Sie Dinge wie Pünktlichkeit und die Leistung Ihres Teams verfolgen.

Dank Doodle und Easy Shifts haben Sie alle notwendigen Informationen immer griffbereit. Und wer möchte in der heutigen schnelllebigen Welt nicht Zeit für Verwaltungsaufgaben einsparen, um sich auf die wirklich wichtigen Dinge zu konzentrieren?

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Welches Tool ist besser für mich?

Lassen Sie uns zunächst über die Benutzerfreundlichkeit sprechen.

Doodle ist darauf spezialisiert, Online-Umfragen mit nur wenigen Klicks zu erstellen und zu teilen. Selbst der vielbeschäftigte Unternehmer kann die Einfachheit und Intuitivität der Plattform zu schätzen wissen. Easy Shifts hingegen legt den Schwerpunkt auf die einfache Verwaltung von Schichten.

Während beide Tools in Bezug auf die Benutzerfreundlichkeit gut abschneiden, hat Doodle die Oberhand, wenn es um Geschwindigkeit und Effizienz geht.

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Anpassungsmöglichkeiten sind ein Muss für jedes Planungstool, und sowohl Doodle als auch Easy Shifts bieten sie an.

Doodle geht mit Funktionen wie Antwortfristen, Zeitzoneneinstellungen und Integration mit Google Calendar, Outlook und Apple Calendar weit darüber hinaus.

Easy Shifts, bekannt für seine robusten Personalplanungsfunktionen, bietet anpassbare Vorlagen und Benachrichtigungen, damit alle auf dem Laufenden bleiben.

Die nahtlose Integration von Doodle in gängige Kalender-Apps macht es zur ersten Wahl für Unternehmer und Führungskräfte, die viel unterwegs sind. Easy Shifts ist zwar ein leistungsfähiges Planungstool, bietet aber derzeit weniger Integrationsmöglichkeiten. Wenn Sie Ihre Terminplanungs-Tools mit anderen Plattformen verbinden möchten, ist Doodle vielleicht die bessere Wahl für Sie.

Ein entscheidender Aspekt beim Vergleich dieser beiden Tools sind ihre Hauptschwerpunkte.

Doodle zeichnet sich bei der Planung von Meetings, Veranstaltungen und Terminen durch ein einfach zu bedienendes Abstimmungssystem aus. Easy Shifts hingegen kann bei der Verwaltung von Schichten helfen.