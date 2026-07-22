Doodle vs. Easy Shifts: En jämförelse av personalplaneringsverktyg

I dagens hektiska affärsvärld är effektiv personalplanering har blivit en hörnsten för framgång.

Som den erfarne entreprenören Richard Branson en gång sa: ”Tid är det nya pengarna.” Det går inte att förneka vilken inverkan ett välorganiserat personalschema har på produktiviteten och effektiviteten. Och det är just därför vi nu gör en direkt jämförelse mellan två populära schemaläggningsverktyg: Doodle och Easy Shifts.

I den hektiska affärsvärlden, där tid är pengar och organisation är avgörande, är en effektiv personalplanering en avgörande faktor för framgång.

Som en klok entreprenör en gång sa: ”Det enda sättet att ligga steget före är att förvalta resurserna klokt.” I det här spelet där insatserna är höga kan valet av rätt verktyg tippa vågskålen till din fördel.

Vi ska göra en jämförelse mellan två populära schemaläggningsverktyg: Doodle och Easy Shifts. Är du redo för en kamp av episka proportioner – eller åtminstone så episk som schemaläggningsprogram kan bli?

Spänn fast säkerhetsbältena – nu ger vi oss in i den här kampen om personalplaneringen.

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Vi presenterar Doodle

När det gäller personalplanering är det avgörande för företag, chefer, frilansare och företagare att välja rätt verktyg.

I takt med att kraven på vår tid blir allt större har behovet av effektiva och användarvänliga schemaläggningslösningar blivit viktigare än någonsin. Det är här Doodle kommer in i bilden.

Doodle grundades i Zürich, Schweiz, år 2007 och är en av världens mest populära planeringsverktyg . Med gruppomröstningar kan chefer effektivt lägga upp personalscheman med bara några klick.

Genom att skapa omröstningar, bjuda in deltagare och synkronisera med populära kalenderappar, till exempel Google Kalender , Doodle gör slut på besväret med manuell samordning. Lägg till uppdateringar i realtid och automatisk schemaläggning av evenemang, så är det inte konstigt att Doodle är så populärt bland yrkesverksamma.

Men det stannar inte där. Bokningssidan och 1:1 gör det till en barnlek att boka möten och automatisera scheman.

Användare har uppgett att de sparar upp till 45 minuter per vecka jämfört med traditionella schemaläggningsmetoder. Dessutom ingår Admin Console i Doodle Professional Team-abonnemanget, vilket gör det möjligt för chefer att övervaka teamets prestationer, analysera mötesfrekvensen och skapa omfattande rapporter.

Vad är Easy Shifts?

Easy Shifts är ett annat verktyg för personalplanering som hjälper dig att hantera och automatisera dina medarbetares arbetsscheman.

Easy Shifts erbjuder ett smörgåsbord av funktioner som kommer att göra ditt liv, ja, enklare. Vi pratar om tillgänglighet för arbetspass, där du kan säga ”hejdå” till det vanliga ”Sjöstrid”-spelet med scheman.

Det finns också en rad andra funktioner, bland annat möjligheten att byta skift, till exempel när någon plötsligt blir förhindrad i sista minuten. Din personal kan byta skift snabbare än du hinner knäppa med fingrarna.

Precis som Doodle har Easy Shifts analysverktyg som hjälper dig att hålla koll på medarbetarnas prestationer. Dessutom kan du följa upp saker som punktlighet och hur bra ditt team presterar.

Tack vare appar som Doodle och Easy Shifts har du all nödvändig information direkt till hands. Och i dagens hektiska värld – vem vill inte spara tid på administrativa sysslor för att istället kunna fokusera på det som verkligen betyder något?

Vilket verktyg passar bäst för mig?

Låt oss först och främst prata om användarvänligheten.

Doodle är specialiserat på att skapa och dela omröstningar online med bara några få klick. Även den mest upptagna företagaren kan uppskatta plattformens enkelhet och intuitiva användarvänlighet. Easy Shifts, å sin sida, lägger tonvikten på smidig skiftplanering.

Även om båda verktygen är användarvänliga har Doodle ett övertag när det gäller hastighet och effektivitet.

Anpassningsmöjligheter är ett måste för alla schemaläggningsverktyg, och både Doodle och Easy Shifts erbjuder just det.

Doodle går ett steg längre med funktioner som svarstidsfrister, inställningar för tidszoner och integration med Google Kalender, Outlook och Apples kalender .

Easy Shifts, som är känt för sina kraftfulla funktioner för personalplanering, erbjuder anpassningsbara mallar och aviseringar som ser till att alla hålls informerade.

Doodles smidiga integration med populära kalenderappar gör det till ett förstahandsval för entreprenörer och företagsledare som är mycket på resande fot. Easy Shifts är visserligen ett kraftfullt schemaläggningsverktyg i sig, men erbjuder för närvarande färre integrationsmöjligheter. Om du lägger stor vikt vid att koppla samman dina schemaläggningsverktyg med dina övriga plattformar kan Doodle vara det bättre valet för dig.

En viktig aspekt att beakta när man jämför dessa två verktyg är deras huvudsakliga inriktningar.

Doodle är utmärkt för att planera möten, evenemang och tidsbokningar tack vare ett lättanvänt omröstningssystem. Easy Shifts kan å sin sida hjälpa till med arbetsschemaläggning.