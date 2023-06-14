Doodle: Planningen maken een stuk makkelijker

Doodle wordt algemeen gezien als een van de populairste ter wereld planningstools . Met zijn pakket van drie kernproducten – Boekingspagina's, Groepspoll en 1-op-1-gesprekken – biedt Doodle een complete oplossing voor al je planningbehoeften.

Via de boekingspagina kunnen gebruikers hun beschikbaarheid instellen en die moeiteloos delen via een simpele link.

Met de groepspoll kun je snel de voorkeuren voor datum en tijd van meerdere deelnemers verzamelen, wat het nemen van beslissingen een stuk makkelijker maakt.

Bovendien maken de 1-op-1-afspraken van Doodle het voor iedereen supermakkelijk om één-op-één-afspraken in te plannen.

10to8: Uitgebreide boekingsoplossingen

Net als Doodle biedt 10to8 gebruikers een krachtige reeks functies om het plannen te vereenvoudigen.

Maak een Groepspoll

Het biedt een reeks tools die zijn ontworpen om het boekingsproces voor bedrijven en professionals te vereenvoudigen. Met 10to8 kunnen gebruikers eenvoudig afspraken beheren, automatische herinneringen versturen en hun agenda’s tussen verschillende kalenders synchroniseren.

De software biedt ook functies zoals aanpasbare online boekingsformulieren en de mogelijkheid om betalingen direct bij het boeken te accepteren.

“Heb je woensdag tijd?”, “En vrijdag om 16.00 uur?”, “Wanneer kunnen we het over het project hebben?” We hebben het waarschijnlijk allemaal wel eens meegemaakt: een constante stroom van dit soort berichtjes naar collega’s. Het is frustrerend en het kost ons enorm veel productiviteit.

Daarom is efficiënte planning van cruciaal belang voor bedrijven en professionals die tijd willen besparen en hun productiviteit willen verhogen. Afspraak planningssoftware is een handig hulpmiddel geworden dat het boeken van vergaderingen en het beheren van de beschikbaarheid een stuk eenvoudiger maakt.

Vandaag vergelijken we twee populaire oplossingen voor het plannen van afspraken: Doodle en 10to8. We gaan dieper in op hun functies, gebruiksgemak, integratiemogelijkheden, klantenservice en nog veel meer, zodat je kunt bepalen welke software het beste bij je past.

Laten we het tegen elkaar opnemen

Gebruiksgemak: Zowel Doodle als 10to8 leggen de nadruk op gebruiksvriendelijke ontwerpen en intuïtieve werkprocessen.

Maak een Groepspoll

Dankzij het minimalistische ontwerp en de eenvoudige installatie van Doodle kunnen gebruikers moeiteloos hun beschikbaarheid aangeven en delen – ongeacht hun technische kennis.

10to8 biedt daarentegen een uitgebreider pakket aan functies, waardoor de leercurve misschien iets steiler is. Maar zodra gebruikers eenmaal vertrouwd zijn met de interface, kunnen ze het volledige potentieel van 10to8 benutten.

Integratiemogelijkheden: Als het op integraties aankomt, blinkt Doodle uit door naadloos te integreren met populaire agenda-platforms, zoals Google Calendar , Outlook en Apple Calendar. Zo kunnen gebruikers hun agenda’s moeiteloos synchroniseren.

10to8 biedt daarentegen integraties met allerlei apps van derden, zoals CRM-software, betaalgateways en marketingtools. Dankzij deze flexibiliteit kunnen gebruikers hun workflow stroomlijnen door 10to8 te koppelen aan hun bestaande softwarepakket.

Klantenservice: Zowel Doodle als 10to8 stellen klanttevredenheid voorop en bieden betrouwbare ondersteuningskanalen.

Doodle biedt een uitgebreide kennisbank en handleidingen. Hun supportteam reageert snel en staat klaar om gebruikers te helpen wanneer dat nodig is.

Ook 10to8 biedt een degelijk ondersteuningssysteem. Gebruikers kunnen rekenen op snelle hulp van het 10to8-team om eventuele problemen op te lossen.

Maak een Groepspoll

Unieke verkoopargumenten: Het unieke aan Doodle is dat het zo simpel en gebruiksvriendelijk is. Het komt goed van pas in situaties waarin het snel delen van beschikbaarheid en gezamenlijke besluitvorming essentieel zijn.

Daarentegen onderscheidt 10to8 zich door zijn uitgebreide functieset, die is afgestemd op bedrijven die geavanceerde boekingsmogelijkheden nodig hebben, zoals online betalingen, aanpasbare formulieren en automatische herinneringen.

Prijsvergelijking: Prijszetting is een belangrijke factor voor bedrijven van elke omvang.

Doodle biedt zowel gratis als premium-abonnementen aan. Met de premium-abonnementen krijg je toegang tot extra functies, zoals een eigen huisstijl en het verwijderen van advertenties. Je kunt jaarlijks of maandelijks betalen, met prijzen vanaf $6,95.

10to8 hanteert een vergelijkbaar prijsmodel, met gratis en betaalde abonnementen die meer geavanceerde functies bieden. Er zijn alleen jaarabonnementen beschikbaar, vanaf $7,20. In tegenstelling tot Doodle geldt er echter een limiet op het aantal afspraken dat je kunt maken.

Het is belangrijk om je specifieke behoeften en budget in kaart te brengen, zodat je kunt bepalen welke prijsstructuur het beste bij je wensen past.

Waarom Doodle de leiding neemt

Na een grondige vergelijking komt Doodle naar voren als de aanbevolen planningsoftware.

Maak een Groepspoll

Het gebruiksvriendelijke ontwerp, de naadloze agenda delen en de mogelijkheid om groepsplanning te vereenvoudigen, maken het een ideale keuze voor bedrijven, ondernemers en freelancers die op zoek zijn naar efficiënte planningsoplossingen.

Het is echter belangrijk om eerst je eigen behoeften en voorkeuren in kaart te brengen voordat je een definitieve beslissing neemt. Zowel Doodle als 10to8 bieden handige functies die je planningsprocessen kunnen verbeteren, dus houd rekening met je specifieke wensen om een weloverwogen keuze te maken.

Uiteindelijk maakt het niet uit of je voor Doodle of 10to8 kiest: het invoeren van een betrouwbaar online boekingssysteem zal je ongetwijfeld tijd besparen, je productiviteit verhogen en de algehele efficiëntie van je planningswerkzaamheden verbeteren.

Vergeet niet om de officiële websites van Doodle en 10to8 te bezoeken voor gedetailleerde informatie over hun functies en tariefplannen, en om hun aanbod zelf te ontdekken.