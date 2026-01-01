Doodle vs. 10to8: ¿Qué software de programación es mejor?

Doodle: Simplificar la programación con facilidad

Doodle es ampliamente reconocida como una de las favoritas en todo el mundo herramientas de programación. Con su paquete de tres productos principales - Booking Page, Group Poll y 1:1s - Doodle ofrece una solución completa para las necesidades de programación.

Booking Page permite a los usuarios establecer su disponibilidad y compartirla sin esfuerzo a través de un simple enlace.

La encuesta en grupo permite recopilar rápidamente las preferencias de fecha y hora de varios participantes, lo que facilita la toma de decisiones.

Además, Doodle's 1:1s hace que sea muy fácil para las personas programar reuniones individuales.

10to8: Soluciones integrales de reservas

Al igual que Doodle, 10to8 proporciona a los usuarios un potente conjunto de funciones para agilizar la programación.

Crear una encuesta de grupo

Ofrece una serie de herramientas diseñadas para simplificar el proceso de reserva para empresas y profesionales. Con 10to8, los usuarios pueden gestionar fácilmente las citas, enviar recordatorios automáticos y sincronizar sus agendas en varios calendarios.

El software también incluye funciones como formularios de reserva en línea personalizables y la posibilidad de aceptar pagos en el momento de la reserva.

"¿Estás libre el miércoles?", "¿Y el viernes a las 16.00?", "¿Cuándo podemos hablar del proyecto?".

Probablemente todos hemos pasado por lo mismo al recibir un flujo constante de mensajes como estos de nuestros colegas. Es frustrante y supone una enorme merma de nuestra productividad.

Por eso, una programación eficiente es vital para las empresas y los profesionales que buscan ahorrar tiempo y aumentar la productividad. El software de programación de citas se ha convertido en una valiosa herramienta que agiliza el proceso de reservar reuniones y gestionar la disponibilidad.

Hoy compararemos dos soluciones de programación de citas muy populares: Doodle y 10to8. Profundizaremos en sus características, facilidad de uso, opciones de integración, servicio de atención al cliente y mucho más para ayudarte a determinar qué software se adapta mejor a tus necesidades.

Let's go head-to-head

Facilidad de uso: Tanto Doodle como 10to8 priorizan los diseños fáciles de usar y los flujos de trabajo intuitivos.

Crear una encuesta de grupo

El diseño minimalista de Doodle y su sencilla configuración permiten a los usuarios crear y compartir disponibilidad sin esfuerzo, independientemente de sus conocimientos técnicos.

10to8, por otro lado, ofrece un conjunto más amplio de funciones, que pueden requerir una curva de aprendizaje ligeramente más pronunciada. Sin embargo, una vez que los usuarios se familiarizan con la interfaz, pueden aprovechar todo el potencial de las capacidades de 10to8.

Opciones de integración: En cuanto a integraciones, Doodle brilla por integrarse a la perfección con plataformas de calendario populares, como Google Calendar, Outlook y Apple Calendar. Esto permite a los usuarios sincronizar sus calendarios sin esfuerzo.

10to8, por su parte, ofrece integraciones con una serie de aplicaciones de terceros, como software CRM, pasarelas de pago y herramientas de marketing. Esta flexibilidad permite a los usuarios agilizar su flujo de trabajo conectando 10to8 con su pila de software existente.

**Tanto Doodle como 10to8 dan prioridad a la satisfacción del cliente y ofrecen canales de asistencia fiables.

Doodle ofrece una completa base de conocimientos y tutoriales. Su equipo de soporte es receptivo y está listo para ayudar a los usuarios cuando sea necesario.

Del mismo modo, 10to8 ofrece un sólido sistema de asistencia. Los usuarios pueden confiar en la rápida asistencia del equipo de 10to8 para resolver cualquier problema que se les presente.

Crear una encuesta de grupo

**El punto fuerte de Doodle es su sencillez y facilidad de uso. Destaca en situaciones en las que es esencial compartir rápidamente la disponibilidad y tomar decisiones en grupo.

Por el contrario, 10to8 se distingue por su amplio conjunto de funciones, dirigidas a empresas que requieren funciones avanzadas de reserva, como pagos en línea, formularios personalizables y recordatorios automáticos.

Comparación de precios: El precio es un factor importante para empresas de todos los tamaños.

Doodle ofrece planes gratuitos y premium. Los planes premium desbloquean funciones adicionales como la personalización de la marca y la eliminación de anuncios. Puedes pagar anual o mensualmente, con precios que empiezan en 6,95 $.

10to8 sigue un modelo de precios similar, con planes gratuitos y de pago que ofrecen funciones más avanzadas. Sólo ofrece planes anuales a partir de 7,20 dólares. A diferencia de Doodle, sin embargo, estás limitado en el número de citas que puedes concertar.

Es importante evaluar tus necesidades específicas y tu presupuesto para determinar qué estructura de precios se ajusta mejor a tus requisitos.

Por qué Doodle lleva la delantera

Tras una exhaustiva comparación, Doodle emerge como el software de programación recomendado.

Crear una encuesta de grupo

Su diseño fácil de usar, la posibilidad de compartir el calendario y la capacidad de simplificar la programación de grupos lo convierten en la opción ideal para empresas, emprendedores y autónomos que buscan soluciones de programación eficientes.

Sin embargo, es importante evaluar tus necesidades y preferencias antes de tomar una decisión final. Tanto Doodle como 10to8 ofrecen valiosas funciones que pueden mejorar tus procesos de programación, así que ten en cuenta tus requisitos específicos para tomar una decisión informada.

Al final, tanto si elige Doodle como 10to8, la implementación de un sistema de reservas en línea fiable le ahorrará tiempo, aumentará la productividad y mejorará la eficiencia general de sus tareas de programación.

Recuerda visitar los sitios web oficiales de Doodle y 10to8 para obtener información detallada sobre sus características, planes de precios y explorar sus ofertas de primera mano.