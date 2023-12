Doodle vs. 10to8 : Quel est le meilleur logiciel de planification ?

Doodle : Simplifier la planification en toute simplicité

Doodle est largement reconnu comme l'un des préférés au monde outils de planification. Avec sa suite de trois produits de base - Booking Page, Group Poll et 1:1s - Doodle offre une solution complète pour les besoins de planification.

Booking Page permet aux utilisateurs de définir leurs disponibilités et de les partager sans effort par le biais d'un simple lien.

Le sondage de groupe permet de recueillir rapidement les préférences de date et d'heure de plusieurs participants, facilitant ainsi la prise de décision.

De plus, la fonction 1:1s de Doodle permet aux individus de planifier des réunions individuelles en toute simplicité.

10to8 : solutions complètes de réservation

Comme Doodle, 10to8 offre aux utilisateurs un ensemble de fonctions puissantes pour rationaliser la planification.

Il offre une gamme d'outils conçus pour simplifier le processus de réservation pour les entreprises et les professionnels. Avec 10to8, les utilisateurs peuvent facilement gérer leurs rendez-vous, envoyer des rappels automatiques et synchroniser leur emploi du temps entre plusieurs calendriers.

Le logiciel comprend également des fonctionnalités telles que des formulaires de réservation en ligne personnalisables et la possibilité d'accepter des paiements au moment de la réservation.

"Êtes-vous libre mercredi ?", "Pourquoi pas vendredi à 16 heures ?", "Quand pouvons-nous parler du projet ?".

Nous avons probablement tous été confrontés à un flux constant de messages de ce type adressés à nos collègues. C'est frustrant et cela nuit considérablement à notre productivité.

C'est pourquoi une planification efficace est essentielle pour les entreprises et les professionnels qui cherchent à gagner du temps et à augmenter leur productivité. Les logiciels de planification sont devenus des outils précieux, qui rationalisent le processus de réservation des réunions et de gestion des disponibilités.

Aujourd'hui, nous allons comparer deux solutions de planification populaires : Doodle et 10to8. Nous examinerons leurs caractéristiques, leur facilité d'utilisation, leurs options d'intégration, leur service clientèle et bien d'autres choses encore, afin de vous aider à déterminer quel logiciel répond le mieux à vos besoins.

Allons-y en tête-à-tête

Facilité d'utilisation: Doodle et 10to8 privilégient tous deux les conceptions conviviales et les flux de travail intuitifs.

Le design minimaliste et la configuration simple de Doodle permettent aux utilisateurs de créer et de partager facilement la disponibilité, quelles que soient leurs compétences techniques.

10to8, en revanche, offre un ensemble plus complet de fonctionnalités, ce qui peut nécessiter une courbe d'apprentissage un peu plus raide. Cependant, une fois que les utilisateurs se sont familiarisés avec l'interface, ils peuvent exploiter tout le potentiel des capacités de 10to8.

Options d'intégration:En ce qui concerne les intégrations, Doodle brille par son intégration transparente avec les plateformes de calendrier les plus courantes, telles que Google Calendar, Outlook et Apple Calendar. Cela permet aux utilisateurs de synchroniser leurs calendriers sans effort.

10to8, quant à lui, propose des intégrations avec une série d'applications tierces, notamment des logiciels de gestion de la relation client, des passerelles de paiement et des outils de marketing. Cette flexibilité permet aux utilisateurs de rationaliser leur flux de travail en connectant 10to8 à leurs logiciels existants.

Support client: Doodle et 10to8 accordent tous deux une grande importance à la satisfaction de leurs clients et proposent des canaux de support fiables.

Doodle propose une base de connaissances complète et des tutoriels. Son équipe de support est réactive et prête à aider les utilisateurs en cas de besoin.

De même, 10to8 offre un système d'assistance solide. Les utilisateurs peuvent compter sur une assistance rapide de l'équipe de 10to8 pour résoudre tous les problèmes qu'ils rencontrent.

**L'avantage de Doodle réside dans sa simplicité et sa facilité d'utilisation. Il excelle dans les scénarios où le partage rapide des disponibilités et la prise de décision en groupe sont essentiels.

À l'inverse, 10to8 se distingue par son ensemble complet de fonctionnalités, destiné aux entreprises qui ont besoin de capacités de réservation avancées, telles que les paiements en ligne, les formulaires personnalisables et les rappels automatisés.

Comparaison des prix: Le prix est un élément important pour les entreprises de toutes tailles.

Doodle propose des plans gratuits et premium. Les plans premium débloquent des fonctionnalités supplémentaires telles que la personnalisation de l'image de marque et la suppression des publicités. Vous pouvez payer annuellement ou mensuellement à partir de 6,95 $.

10to8 suit un modèle de tarification similaire, avec des plans gratuits et payants offrant des fonctionnalités plus avancées. Il ne propose que des plans annuels à partir de 7,20 $. Contrairement à Doodle, vous êtes limité dans le nombre de rendez-vous que vous pouvez prendre.

Il est important d'évaluer vos besoins spécifiques et votre budget pour déterminer quelle structure tarifaire correspond le mieux à vos exigences.

Essayer Doodle Créez votre compte gratuit - aucune carte de crédit n'est requise

Pourquoi Doodle prend l'avantage

Après une comparaison approfondie, Doodle s'impose comme le logiciel de planification recommandé.

Sa conception conviviale, son partage de calendrier et sa capacité à simplifier la planification de groupe en font un choix idéal pour les entreprises, les entrepreneurs et les indépendants à la recherche de solutions de planification efficaces.

Cependant, il est important d'évaluer vos besoins et vos préférences avant de prendre une décision finale. Doodle et 10to8 offrent tous deux des fonctionnalités intéressantes qui peuvent améliorer vos processus de planification, alors tenez compte de vos besoins spécifiques pour faire un choix éclairé.

En fin de compte, que vous choisissiez Doodle ou 10to8, la mise en œuvre d'un système de réservation en ligne fiable vous permettra sans aucun doute de gagner du temps, d'augmenter votre productivité et d'améliorer l'efficacité globale de vos tâches de planification.

N'oubliez pas de visiter les sites officiels de Doodle et de 10to8 pour obtenir des informations détaillées sur leurs caractéristiques, leurs plans tarifaires et pour découvrir leurs offres de première main.