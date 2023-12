Doodle vs. 10to8: Welche Planungssoftware ist besser?

Doodle: Vereinfachung der Terminplanung mit Leichtigkeit

Doodle ist weithin als eines der weltweit beliebtesten Terminplanungs-Tools anerkannt. Mit seinen drei Kernprodukten - Buchungsseite, Gruppenabfrage und 1:1 - bietet Doodle eine umfassende Lösung für Terminplanungsanforderungen.

Die Buchungsseite ermöglicht es den Nutzern, ihre Verfügbarkeit einzustellen und sie mühelos über einen einfachen Link zu teilen.

Die Gruppenabfrage ermöglicht das schnelle Sammeln von Datums- und Zeitpräferenzen von mehreren Teilnehmern und erleichtert so die Entscheidungsfindung.

Mit Doodle 1:1 ist es für Einzelpersonen ein Kinderspiel, persönliche Treffen zu planen.

10to8: Umfassende Buchungslösungen

Wie Doodle bietet auch 10to8 seinen Nutzern eine Reihe von leistungsstarken Funktionen zur Optimierung der Terminplanung.

Es bietet eine Reihe von Tools, die den Buchungsprozess für Unternehmen und Freiberufler vereinfachen. Mit 10to8 können Nutzer ganz einfach Termine verwalten, automatische Erinnerungen versenden und ihre Zeitpläne mit verschiedenen Kalendern synchronisieren.

Die Software enthält auch Funktionen wie anpassbare Online-Buchungsformulare und die Möglichkeit, Zahlungen zum Zeitpunkt der Buchung zu akzeptieren.

"Haben Sie am Mittwoch Zeit?", "Wie wäre es mit Freitag um 16 Uhr?", "Wann können wir über das Projekt sprechen?"

Wahrscheinlich haben wir alle schon einmal einen ständigen Strom solcher Nachrichten an Kollegen erhalten. Das ist frustrierend und beeinträchtigt unsere Produktivität enorm.

Aus diesem Grund ist eine effiziente Terminplanung für Unternehmen und Berufstätige, die Zeit sparen und ihre Produktivität steigern wollen, von entscheidender Bedeutung. Terminplanungssoftware hat sich zu einem wertvollen Instrument entwickelt, das die Buchung von Besprechungen und die Verwaltung der Verfügbarkeit vereinfacht.

Heute werden wir zwei beliebte Terminplanungslösungen vergleichen: Doodle und 10to8. Wir gehen auf die Funktionen, die Benutzerfreundlichkeit, die Integrationsmöglichkeiten, den Kundenservice und vieles mehr ein, um Ihnen bei der Entscheidung zu helfen, welche Software Ihren Anforderungen am besten entspricht.

♪ Let's go head-to-head

Benutzerfreundlichkeit: Sowohl Doodle als auch 10to8 legen Wert auf ein benutzerfreundliches Design und intuitive Arbeitsabläufe.

Das minimalistische Design von Doodle und die unkomplizierte Einrichtung machen es den Nutzern leicht, Verfügbarkeiten zu erstellen und zu teilen - unabhängig von ihren technischen Fähigkeiten.

10to8 hingegen bietet einen umfangreicheren Funktionsumfang, der unter Umständen eine etwas steilere Lernkurve erfordert. Sobald sich die Benutzer jedoch mit der Benutzeroberfläche vertraut gemacht haben, können sie das volle Potenzial von 10to8 ausschöpfen.

Integrationsmöglichkeiten: Bei den Integrationen glänzt Doodle durch die nahtlose Integration mit gängigen Kalenderplattformen wie Google Calendar, Outlook und Apple Calendar. Dies ermöglicht es den Nutzern, ihre Termine mühelos zu synchronisieren.

10to8 hingegen bietet Integrationen mit einer Reihe von Drittanbieter-Anwendungen, darunter CRM-Software, Zahlungs-Gateways und Marketing-Tools. Dank dieser Flexibilität können die Nutzer ihre Arbeitsabläufe optimieren, indem sie 10to8 mit ihrer bestehenden Software verbinden.

Kundensupport: Sowohl Doodle als auch 10to8 legen großen Wert auf Kundenzufriedenheit und bieten zuverlässige Support-Kanäle.

Doodle bietet eine umfassende Wissensdatenbank und Tutorials. Das Support-Team ist reaktionsschnell und bereit, den Benutzern bei Bedarf zu helfen.

In ähnlicher Weise bietet 10to8 ein solides Supportsystem. Die Nutzer können sich darauf verlassen, dass das 10to8-Team ihnen bei der Lösung von Problemen schnell hilft.

Alleinstellungsmerkmale: Das Alleinstellungsmerkmal von Doodle liegt in seiner Einfachheit und Benutzerfreundlichkeit. Es eignet sich hervorragend für Szenarien, in denen eine schnelle gemeinsame Nutzung der Verfügbarkeit und Entscheidungsfindung in der Gruppe wichtig sind.

Im Gegensatz dazu zeichnet sich 10to8 durch seinen umfassenden Funktionsumfang aus und richtet sich an Unternehmen, die erweiterte Buchungsfunktionen wie Online-Zahlungen, anpassbare Formulare und automatische Erinnerungen benötigen.

Preisvergleich: Die Preisgestaltung ist eine wichtige Überlegung für Unternehmen jeder Größe.

Doodle bietet sowohl kostenlose als auch Premium-Pläne an. Die Premium-Pläne schalten zusätzliche Funktionen wie individuelles Branding und das Entfernen von Werbung frei. Sie können entweder jährlich oder monatlich zahlen, die Preise beginnen bei 6,95 $.

10to8 verfolgt ein ähnliches Preismodell, wobei die kostenlosen und kostenpflichtigen Tarife erweiterte Funktionen bieten. Es bietet nur Jahrespläne ab $7,20 an. Im Gegensatz zu Doodle ist jedoch die Anzahl der Termine, die Sie vereinbaren können, begrenzt.

Es ist wichtig, Ihre spezifischen Bedürfnisse und Ihr Budget zu bewerten, um festzustellen, welche Preisstruktur am besten zu Ihren Anforderungen passt.

Doodle ausprobieren Richten Sie Ihr kostenloses Konto ein - keine Kreditkarte erforderlich

Warum Doodle die Nase vorn hat

Nach einem gründlichen Vergleich kristallisiert sich Doodle als die empfohlene Planungssoftware heraus.

Das benutzerfreundliche Design, die nahtlose Kalenderfreigabe und die Möglichkeit, die Planung von Gruppen zu vereinfachen, machen Doodle zur idealen Wahl für Unternehmen, Unternehmer und Freiberufler, die nach effizienten Terminplanungslösungen suchen.

Es ist jedoch wichtig, dass Sie Ihre individuellen Bedürfnisse und Vorlieben ermitteln, bevor Sie eine endgültige Entscheidung treffen. Sowohl Doodle als auch 10to8 bieten wertvolle Funktionen, die Ihre Planungsprozesse verbessern können. Daher sollten Sie Ihre spezifischen Anforderungen berücksichtigen, um eine fundierte Entscheidung treffen zu können.

Ganz gleich, ob Sie sich für Doodle oder 10to8 entscheiden, die Implementierung eines zuverlässigen Online-Buchungssystems spart Ihnen zweifellos Zeit, steigert die Produktivität und verbessert die Gesamteffizienz Ihrer Terminplanungsaufgaben.

Vergessen Sie nicht, die offiziellen Websites von Doodle und 10to8 zu besuchen, um detaillierte Informationen über ihre Funktionen und Preispläne zu erhalten und ihre Angebote aus erster Hand kennenzulernen.