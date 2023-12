Doodle vs. 10to8: qual software de agendamento é melhor?

Doodle: Simplificando o agendamento com facilidade

O Doodle é amplamente reconhecido como uma das favoritas do mundo ferramentas de agendamento. Com seu conjunto de três produtos principais - Booking Page, Group Poll e 1:1s - o Doodle oferece uma solução abrangente para as necessidades de agendamento.

A Booking Page permite que os usuários definam sua disponibilidade e a compartilhem sem esforço por meio de um simples link.

O Group Poll permite a rápida coleta de preferências de data e hora de vários participantes, facilitando a tomada de decisões.

Além disso, o Doodle 1:1s facilita o agendamento de reuniões individuais.

10to8: soluções abrangentes de reserva

Assim como o Doodle, o 10to8 oferece aos usuários um poderoso conjunto de recursos para agilizar o agendamento.

Ele oferece uma série de ferramentas projetadas para simplificar o processo de agendamento para empresas e profissionais. Com o 10to8, os usuários podem gerenciar facilmente os compromissos, enviar lembretes automáticos e sincronizar suas agendas em vários calendários.

O software também inclui recursos como formulários de reserva on-line personalizáveis e a capacidade de aceitar pagamentos no momento da reserva.

"Você está livre na quarta-feira?", "Que tal na sexta-feira às 16h?", "Quando podemos conversar sobre o projeto?".

Provavelmente todos nós já passamos por isso, recebendo um fluxo constante de mensagens como essas para colegas. Isso é frustrante e prejudica muito nossa produtividade.

É por isso que o agendamento eficiente é vital para empresas e profissionais que desejam economizar tempo e aumentar a produtividade. O software de agendamento de compromissos se tornou uma ferramenta valiosa, simplificando o processo de agendamento de reuniões e gerenciamento de disponibilidade.

Hoje, compararemos duas soluções populares de agendamento: Doodle e 10to8. Vamos nos aprofundar em seus recursos, facilidade de uso, opções de integração, atendimento ao cliente e muito mais para ajudá-lo a determinar qual software atende melhor às suas necessidades.

Vamos nos enfrentar

Facilidade de uso: Tanto o Doodle quanto o 10to8 priorizam designs fáceis de usar e fluxos de trabalho intuitivos.

O design minimalista e a configuração simples do Doodle facilitam a criação e o compartilhamento de disponibilidade pelos usuários, independentemente de suas habilidades técnicas.

O 10to8, por outro lado, oferece um conjunto mais abrangente de recursos, o que pode exigir uma curva de aprendizado um pouco mais acentuada. No entanto, quando os usuários se familiarizarem com a interface, poderão aproveitar todo o potencial dos recursos do 10to8.

Opções de integração: No que se refere a integrações, o Doodle se destaca pela integração perfeita com plataformas de calendário populares, como o Google Calendar, Outlook e Apple Calendar. Isso permite que os usuários sincronizem suas agendas sem esforço.

O 10to8, por outro lado, oferece integrações com uma série de aplicativos de terceiros, incluindo software de CRM, gateways de pagamento e ferramentas de marketing. Essa flexibilidade permite que os usuários otimizem seu fluxo de trabalho conectando o 10to8 à sua pilha de software existente.

Suporte ao cliente: Tanto a Doodle quanto a 10to8 priorizam a satisfação do cliente e oferecem canais de suporte confiáveis.

O Doodle fornece uma base de conhecimento e tutoriais abrangentes. Sua equipe de suporte é ágil e está pronta para ajudar os usuários quando necessário.

Da mesma forma, a 10to8 oferece um sistema de suporte robusto. Os usuários podem contar com a assistência imediata da equipe da 10to8 para resolver quaisquer problemas que encontrarem.

Pontos de venda exclusivos: A USP do Doodle está em sua simplicidade e facilidade de uso. Ele se destaca em cenários em que o compartilhamento rápido de disponibilidade e a tomada de decisões em grupo são essenciais.

Por outro lado, a 10to8 se distingue por seu conjunto abrangente de recursos, atendendo a empresas que exigem recursos avançados de reserva, como pagamentos on-line, formulários personalizáveis e lembretes automatizados.

Comparação de preços: O preço é uma consideração importante para empresas de todos os tamanhos.

O Doodle oferece planos gratuitos e premium. Os planos premium desbloqueiam recursos adicionais, como marca personalizada e remoção de anúncios. Você pode pagar anualmente ou mensalmente, com preços a partir de US$ 6,95.

O 10to8 segue um modelo de preços semelhante, com planos gratuitos e pagos que oferecem funcionalidades mais avançadas. Ele oferece apenas planos anuais a partir de US$ 7,20. Ao contrário do Doodle, no entanto, você está limitado ao número de compromissos que pode marcar.

É importante avaliar suas necessidades específicas e seu orçamento para determinar qual estrutura de preços se alinha melhor com suas exigências.

Por que o Doodle assume a liderança

Após uma comparação completa, o Doodle surge como o software de agendamento recomendado.

Seu design fácil de usar, o compartilhamento de calendário e a capacidade de simplificar o agendamento de grupos fazem dele a opção ideal para empresas, empreendedores e freelancers que buscam soluções eficientes de agendamento.

Entretanto, é importante avaliar suas necessidades e preferências exclusivas antes de tomar uma decisão final. Tanto o Doodle quanto o 10to8 oferecem recursos valiosos que podem aprimorar seus processos de agendamento, portanto, considere seus requisitos específicos para fazer uma escolha informada.

No final, quer você escolha o Doodle ou o 10to8, a implementação de um sistema confiável de agendamento on-line, sem dúvida, economizará seu tempo, aumentará a produtividade e melhorará a eficiência geral de suas tarefas de agendamento.

Lembre-se de visitar os sites oficiais da Doodle e da 10to8 para obter informações detalhadas sobre seus recursos, planos de preços e para explorar suas ofertas em primeira mão.