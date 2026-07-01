Doodle vs. 10to8: Vilket schemaläggningsprogram är bäst?

Doodle: Enkel och smidig schemaläggning

Doodle är allmänt erkänt som ett av världens mest populära planeringsverktyg . Med sina tre huvudprodukter – Booking Page, Group Poll och 1:1-möten – erbjuder Doodle en heltäckande lösning för schemaläggning.

På Booking Page kan användarna ange sin tillgänglighet och enkelt dela den via en länk.

Med ”Group Poll” kan man snabbt samla in uppgifter om önskade datum och tider från flera deltagare, vilket underlättar beslutsfattandet.

Dessutom gör Doodles funktion för 1:1-möten det enkelt för enskilda personer att boka möten på tu man hand.

10to8: Heltäckande bokningslösningar

Precis som Doodle erbjuder 10to8 användarna en rad kraftfulla funktioner för att effektivisera schemaläggningen.

Tjänsten erbjuder en rad verktyg som är utformade för att förenkla bokningsprocessen för företag och yrkesverksamma. Med 10to8 kan användarna enkelt hantera bokningar, skicka automatiska påminnelser och synkronisera sina scheman mellan olika kalendrar.

Programvaran innehåller även funktioner som anpassningsbara onlinebokningsformulär och möjligheten att ta emot betalningar redan vid bokningstillfället.

”Är du ledig på onsdag?”, ”Vad sägs om fredag kl. 16?”, ”När kan vi prata om projektet?” Vi har nog alla varit med om att få en ständig ström av sådana här meddelanden till våra kollegor. Det är frustrerande och drar ner vår produktivitet rejält.

Det är därför som effektiv tidsplanering är avgörande för företag och yrkesverksamma som vill spara tid och öka produktiviteten. Tidsbokning schemaläggningsprogram har blivit ett värdefullt verktyg som effektiviserar processen för att boka möten och hantera tillgänglighet.

Idag ska vi jämföra två populära schemaläggningsverktyg: Doodle och 10to8. Vi kommer att titta närmare på deras funktioner, användarvänlighet, integrationsmöjligheter, kundservice och mycket mer för att hjälpa dig att avgöra vilket verktyg som bäst passar dina behov.

Låt oss mäta våra krafter

Användarvänlighet: Både Doodle och 10to8 sätter användarvänlig design och intuitiva arbetsflöden i första rummet.

Doodles minimalistiska design och enkla installation gör det enkelt för användarna att skapa och dela sin tillgänglighet – oavsett vilka tekniska kunskaper de har.

10to8 erbjuder däremot en mer omfattande uppsättning funktioner, vilket kan innebära en något brantare inlärningskurva. Men så snart användarna har vant sig vid gränssnittet kan de utnyttja 10to8:s fulla potential.

Integrationsalternativ: När det gäller integrationer utmärker sig Doodle genom att smidigt integreras med populära kalenderplattformar, såsom Google Kalender , Outlook och Apple Kalender. Detta gör det möjligt för användarna att enkelt synkronisera sina scheman.

10to8 erbjuder däremot integrationer med en rad tredjepartsapplikationer, däribland CRM-programvara, betalningsgateways och marknadsföringsverktyg. Denna flexibilitet gör det möjligt för användarna att effektivisera sina arbetsflöden genom att koppla ihop 10to8 med sin befintliga programvarustack.

Kundsupport: Både Doodle och 10to8 sätter kundnöjdheten i första rummet och erbjuder pålitliga supportkanaler.

Doodle erbjuder en omfattande kunskapsbas och handledningar. Deras supportteam är lyhört och står redo att hjälpa användarna när det behövs.

På samma sätt erbjuder 10to8 ett gediget supportsystem. Användarna kan räkna med snabb hjälp från 10to8-teamet för att lösa eventuella problem som uppstår.

Unika försäljningsargument: Doodles unika försäljningsargument ligger i dess enkelhet och användarvänlighet. Det är särskilt lämpligt i situationer där snabb delning av tillgänglighet och gemensamma beslut är avgörande.

Däremot utmärker sig 10to8 genom sin omfattande funktionsuppsättning, som riktar sig till företag som behöver avancerade bokningsfunktioner, såsom onlinebetalningar, anpassningsbara formulär och automatiska påminnelser.

Prisjämförelse: Prissättningen är en viktig faktor för företag av alla storlekar.

Doodle erbjuder både gratis- och premiumabonnemang. Premiumabonnemangen ger tillgång till ytterligare funktioner, såsom anpassad varumärkesprofilering och borttagning av annonser. Du kan betala antingen årsvis eller månadsvis, med priser från 6,95 $.

10to8 följer en liknande prismodell, med både kostnadsfria och betalda abonnemang som erbjuder mer avancerade funktioner. Tjänsten erbjuder endast årsabonnemang med priser från 7,20 dollar. Till skillnad från Doodle finns det dock en begränsning på antalet bokningar du kan göra.

Det är viktigt att utvärdera dina specifika behov och din budget för att avgöra vilken prissättningsmodell som bäst passar dina behov.

Prova Doodle Inget kreditkort krävs

Varför Doodle ligger i täten

Efter en noggrann jämförelse framstår Doodle som det rekommenderade schemaläggningsprogrammet.

Den användarvänliga utformningen, den smidiga delning av kalendrar och möjligheten att förenkla gruppbokningar gör det till ett perfekt val för företag, entreprenörer och frilansare som söker effektiva bokningslösningar.

Det är dock viktigt att utvärdera just dina behov och önskemål innan du fattar ett slutgiltigt beslut. Både Doodle och 10to8 erbjuder värdefulla funktioner som kan förbättra dina schemaläggningsprocesser, så ta hänsyn till dina specifika behov för att kunna fatta ett välgrundat val.

Oavsett om du till slut väljer Doodle eller 10to8 kommer införandet av ett pålitligt onlinebokningssystem utan tvekan att spara tid, öka produktiviteten och förbättra den övergripande effektiviteten i ditt schemaläggningsarbete.

Kom ihåg att besöka Doodles och 10to8:s officiella webbplatser för att få detaljerad information om deras funktioner och prisplaner samt för att själv utforska deras utbud.