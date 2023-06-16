Hier is onze handleiding voor het synchroniseren van je Asana-projecten met Google Calendar - om je productiviteit te optimaliseren.

Stap één: Asana-regels instellen

Ga naar het project waarmee je Google Calendar wilt koppelen. Klik rechtsboven op ‘Aanpassen’, scroll naar ‘Regels’ en selecteer ‘+ Regel toevoegen’.

Kies Google Calendar en kies vervolgens een vooraf ingestelde regel of maak er zelf een aan.

Als je een aangepaste regel maakt, moet je een naam invoeren en een trigger en actie kiezen. Sluit af door op ‘Verbinden met Google Calendar-regels’ te klikken.

Vanaf hier moet je inloggen bij Google en de stappen volgen om de synchronisatie met Asana te bevestigen.

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Stap twee: Een Asana-project synchroniseren

Ga naar je project en klik op het dropdown-menu naast de naam ervan.

Klik op ‘Exporteren/Afdrukken’ en kies vervolgens ‘Synchroniseren met agenda’. Er gaat een nieuw venster open; kopieer de URL.

Ga naar Google Calendar en klik links op ‘Andere agenda’s’. Kies ‘Van URL’ en plak wat je uit Asana hebt gekopieerd.

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Stap drie: Synchroniseren met Mijn taken

Klik in ‘Mijn taken’ op het vervolgkeuzemenu ‘Acties’ en kies ‘Synchroniseren met agenda’.

Er verschijnt een nieuw venster; kopieer de URL.

Net als bij het synchroniseren van een project ga je naar Google Calendar en klik je aan de linkerkant op ‘Andere agenda’s’. Kies ‘Van URL’ en plak wat je uit Asana hebt gekopieerd.

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