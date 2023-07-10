Bekijk je beschikbaarheid allemaal op één plek met Doodle

Planning is lastig – dat weten we allemaal. Of je nu je weg moet vinden tussen al die vergaderingen, sollicitatiegesprekken en bijpraatsessies op het werk, of juist genoeg tijd moet vinden om bij te praten met familie en vrienden.

Het hebben van een beschikbaarheidsschema en alles opschrijven op een plek waar je het kunt zien, helpt, en Doodle kan dat mogelijk maken.

Automatiseer je planning met onze gratis online planningstools Zo hoef je niet meer heen en weer te mailen en kun je mensen ontmoeten wanneer het jou uitkomt. Gemiddeld bespaar je zo tot wel 45 minuten per week, zodat je je kunt concentreren op belangrijkere dingen.

Maak een Groepspoll

Hoe kan Doodle me helpen om mijn beschikbaarheid in kaart te brengen?

Maak eerst een Doodle-account aan en koppel je agendatool. Zodra je op je dashboard bent, kun je een Boekingspagina aanmaken – zodat je die kunt gebruiken als een beschikbaarheidscontrole .

Klik rechtsboven op ‘Maak een Doodle’ en kies ‘Boekingspagina’. Je kunt ook op ‘Maak een nieuwe Boekingspagina’ klikken. In het eerste gedeelte vul je de belangrijke gegevens in, zoals waar de pagina voor dient, een eventuele beschrijving en of videoconferenties mogelijk zijn.

Om het beste uit de Boekingspagina te halen als een beschikbaarheidstracker , dus is het belangrijk dat je het volgende deel goed invult. Hier bepaal je wanneer je beschikbaar wilt zijn. Hier vind je ook de instellingen voor de meldingen – onmisbaar als je Doodle als geautomatiseerde beschikbaarheids-app .

Een van de leukste functies is de optie ‘maximaal aantal vergaderingen per dag’. Die werkt een beetje zoals een beschikbaarheidscalculator . Zodra je het totale aantal afspraken hebt bereikt dat je voor die dag wilt, kun je via je Boekingspagina geen nieuwe afspraken meer maken.

Als je meerdere agenda’s gebruikt, is het belangrijk om ervoor te zorgen dat de juiste agenda is gekoppeld. Zo kan de Boekingspagina je beschikbaarheidsset , zodat mensen alleen een afspraak maken op momenten dat je beschikbaar bent en dat je dat ook wilt.

Met een Doodle Professional Met je account kun je zoveel Boekingspagina's aanmaken als je wilt. Dit is ideaal als je verschillende klanten wilt beheren en voor elk van hen een eigen beschikbaarheid wilt instellen.

Maak een Groepspoll

Je kunt ook de beschikbaarheid voor een groep bekijken

De boekingspagina is onmisbaar om de beschikbaarheid op één plek te kunnen zien als je wilt dat mensen een afspraak met je kunnen maken. Maar als je veel mensen bij elkaar wilt brengen, dan hoef je niet verder te zoeken dan Groepspoll.

Je kunt een snelle enquête door in te loggen op je Doodle-account en ‘Groepspoll’ te kiezen. Vul de gegevens in, kies geschikte tijdstippen en voor je het weet heb je een tijdstip gevonden waarop iedereen kan samenkomen. Doodle is echt de tool voor het plannen van groepsbijeenkomsten .

Wat nog beter is dan het heen-en-weer-mailen achter je te kunnen laten, is dat je onze gratis planning-app gratis. Als je toegang wilt tot geavanceerdere functies, zoals het verwijderen van advertenties, een eigen huisstijl of het beperken van reacties van deelnemers, kun je upgraden naar Doodle Professional.

Maak een Groepspoll

Beschikbaar zijn hoeft niet moeilijk te zijn

Doodle is echt de beschikbaarheids-app om je tijd te besparen en je productiviteit te maximaliseren.

Of je een potentiële nieuwe medewerker nu zoveel mogelijk beschikbaarheid voor een interview Of je nu zo veel mogelijk wilt doen of gewoon tijd wilt vrijmaken voor vrienden en familie: met Doodle zie je alles wat je te doen hebt – allemaal op één plek.