Vergaderingen zijn essentieel voor het succes van elk bedrijf. Maar het vinden van de perfecte vergadermomenten die voor iedereen uitkomen, kan lastig en tijdrovend zijn – vooral bij het plannen van groepsvergaderingen.

Als je regelmatig heel veel e-mails verstuurt om geschikte vergadermomenten voor iedereen te vinden, is een tool voor het bepalen van beschikbare tijdstippen misschien wel precies wat je nodig hebt. Laten we eens kijken naar de voordelen van het gebruik van software voor het bepalen van beschikbare tijdstippen en hoe je verschillende Doodle-tools kunt gebruiken om vergadermomenten te vinden die voor iedereen ideaal zijn.

De voordelen van software voor het beheer van de beschikbaarheid

Het plannen van vergaderingen kan soms een logistieke nachtmerrie lijken, vooral als je met meerdere agenda’s moet jongleren. Zo werkt het: beschikbaarheidskalender kan nuttig zijn.

Tijdbesparend: Er gaat veel tijd verloren aan het plannen van vergaderingen. Bijvoorbeeld, twee op de vijf werknemers In grote organisaties gaan er wel 30 minuten verloren met het zoeken naar een beschikbare vergaderruimte.

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Met software voor het beheren van beschikbaarheid kun je tijd besparen door locaties al vóór vergaderingen te reserveren.

Het kan ook de tijd verkorten die nodig is om vergaderingen in te plannen. Met software die je beschikbaarheid bijhoudt, kun je met slechts een paar muisklikken een afspraak maken, waardoor je geen e-mails of telefoontjes meer heen en weer hoeft te sturen.

Meer flexibiliteit: Met een tool voor beschikbaarheidssets kun je partijen meer opties voor vergadertijden bieden, waardoor het makkelijker wordt om een tijdstip te vinden dat voor iedereen geschikt is.

Daarnaast zorgen tools voor het beheren van beschikbaarheid via mobiele apps ervoor dat alle betrokkenen hun agenda’s overal vandaan kunnen beheren.

Met mobiele apps kunnen partijen vanaf elke locatie afspraken maken en wijzigingen doorvoeren. Dit kan vooral handig zijn als je vaak onderweg bent of op afstand werkt.

Meer samenwerking: Het helemaal zelf plannen van vergaderingen, vooral groepsvergaderingen, kan best lastig zijn. Een tool voor beschikbaarheidsgroepen kan die last verlichten door de samenwerking te vergemakkelijken.

Met software voor het instellen van beschikbaarheid kun je meerdere agenda’s synchroniseren, roosters op elkaar afstemmen en gebruikers de mogelijkheid geven hun beschikbaarheid in te stellen.

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Met Doodle kun je je beschikbaarheid op allerlei manieren beheren

Het plannen van afspraken kan best stressvol zijn, maar met een tool voor het afstemmen van beschikbaarheid met de juiste functies wordt het een fluitje van een cent. Hier zijn een aantal functies die Doodle biedt en die het plannen een stuk makkelijker maken.

Boekingspagina: Door tegenstrijdige agenda’s kan het lastig zijn om afspraken te maken met klanten of collega’s. Met Doodle’s Boekingspagina , kun je met wie je maar wilt een afspraak maken zonder dat je je zorgen hoeft te maken over dubbele boekingen.

Je hoeft alleen maar je agenda aan Doodle te koppelen en je beschikbare uren in te stellen.

Deel vervolgens gewoon een link naar je Boekingspagina, zodat klanten of collega’s op hun gewenste tijdstippen een afspraak kunnen maken. Zodra ze dat doen, verschijnt de afspraak in beide agenda’s.

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En dat is nog niet alles wat de Boekingspagina te bieden heeft. Je kunt het aantal boekingen beperken om te voorkomen dat je overspoeld wordt met meer boekingen dan je aankunt. Bovendien kun je herinneringen sturen naar mensen die een boeking hebben gemaakt, om te voorkomen dat ze niet komen opdagen.

Groepspolls: Het kan best vervelend en tijdrovend zijn om meerdere mensen te vragen wanneer ze beschikbaar zijn of om talloze agenda’s door te spitten op zoek naar geschikte momenten. Met Doodle’s Groepspolls , je hoeft niets van dit alles te doen.

Maak gewoon een afspraak aan, zet verschillende tijdstippen op een rijtje en laat de genodigden hun voorkeurstijdstip kiezen. En als de genodigden niet stemmen, stuurt Doodle ze een herinnering.

1-op-1-gesprekken: Eén-op-één-gesprekken zijn een geweldige manier om persoonlijke banden met klanten of collega’s op te bouwen. In tegenstelling tot groepsbijeenkomsten, die zich richten op zaken die veel deelnemers aangaan, richten één-op-één-gesprekken zich specifiek op de zaken van één persoon, zoals uitdagingen, verwachtingen en carrièredoelen.

Maar wat de planning betreft één-op-één-gesprekken is niet zo simpel.

Hoewel het inplannen ervan misschien makkelijker lijkt dan het inplannen van groepsbijeenkomsten, brengen één-op-één-gesprekken hun eigen uitdagingen met zich mee. Als je bijvoorbeeld in een kleine werkruimte werkt, kan het een hele uitdaging zijn om een één-op-één-gesprek te regelen om gevoelige zaken te bespreken zonder dat anderen meeluisteren.

Met de 1:1-functie van Doodle verloopt het hele proces vlekkeloos. Bereid je vergaderingen van tevoren voor door een besloten locatie te kiezen en een agenda op te stellen. Maak gewoon een vergadering aan, stel een aantal tijdstippen voor en laat de deelnemers kiezen wat hen het beste uitkomt. Zodra ze dat hebben gedaan, verschijnt de afspraak in jullie beider agenda’s.

Integraties: Door meerdere agenda’s te synchroniseren, kun je afspraken afstemmen met je klanten of collega’s. Doodle werkt naadloos samen met populaire agendadiensten, zoals Google Calendar, Outlook Agenda en Apple Calendar, wat de afstemming een stuk makkelijker maakt.

Bovendien werkt het samen met populaire videoconferentieplatforms zoals Zoom, Google Meet en Microsoft Teams, waardoor je heel makkelijk en zonder gedoe automatisch links voor videoconferenties kunt aanmaken.

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Zoek op een makkelijke manier beschikbare vergadertijden

Of je nu een freelancer bent die regelmatig één-op-één-afspraken met klanten plant, of een verkoper die het boeken van afspraken makkelijk wil maken: met Doodle kun je snel en efficiënt geschikte tijdstippen vinden die voor iedereen goed uitkomen.

Wil je het gedoe met het zoeken naar beschikbare vergadermomenten achter je laten? Meld je dan aan voor Doodle vandaag.