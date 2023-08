Les réunions sont essentielles à la réussite de toute entreprise. Mais trouver des horaires de réunion qui conviennent à tout le monde peut s'avérer fastidieux et chronophage, en particulier lorsqu'il s'agit de planifier des réunions de groupe.

Si vous envoyez régulièrement de nombreux courriels pour essayer de trouver des heures de réunion qui conviennent à tout le monde, un outil de définition des disponibilités pourrait être ce qu'il vous faut. Voyons quels sont les avantages d'un logiciel de définition des disponibilités et comment vous pouvez utiliser divers outils Doodle pour trouver des heures de réunion qui conviennent à tout le monde.

Les avantages du logiciel de définition des disponibilités

Planifier des réunions peut parfois ressembler à un cauchemar logistique, surtout lorsqu'on doit jongler avec plusieurs emplois du temps. Voici comment un calendrier des disponibilités peut s'avérer utile.

Gain de temps : On perd beaucoup de temps à organiser des réunions. Par exemple, deux travailleurs sur cinq dans les grandes entreprises perdent jusqu'à 30 minutes à chercher un lieu de réunion disponible.

Les logiciels de gestion des disponibilités peuvent vous aider à gagner du temps en vous permettant de réserver les lieux avant les réunions.

Il peut également réduire le temps nécessaire à la planification des réunions. Grâce au logiciel de définition des disponibilités, vous pouvez organiser des réunions en quelques clics seulement, ce qui vous évite d'envoyer des courriels ou de passer des appels téléphoniques.

Flexibilité accrue : Un outil de définition des disponibilités peut vous permettre d'offrir aux parties un plus grand nombre d'options d'horaires de réunion, ce qui facilite la recherche d'un horaire convenant à chacun.

En outre, les outils de définition des disponibilités dotés d'applications mobiles peuvent permettre à toutes les parties de gérer leur emploi du temps où qu'elles se trouvent.

Grâce aux applications mobiles, les parties peuvent organiser des réunions et apporter des modifications depuis n'importe quel endroit. Cela peut s'avérer particulièrement utile si vous êtes souvent en déplacement ou si vous travaillez à distance.

Collaboration accrue : Planifier des réunions tout seul, en particulier des réunions de groupe, peut s'avérer difficile. Un outil de définition des disponibilités peut alléger le fardeau en facilitant la collaboration.

Grâce à ce logiciel, vous pouvez synchroniser plusieurs calendriers, coordonner les horaires et permettre aux participants d'indiquer leurs disponibilités.

Doodle peut gérer votre disponibilité de différentes manières

Planifier des réunions peut être stressant, mais un outil de gestion des disponibilités doté des bonnes fonctionnalités peut faciliter le processus. Voici les différentes fonctionnalités offertes par Doodle qui peuvent faciliter la planification des réunions.

Page de réservation: Les conflits d'horaires peuvent rendre difficile l'organisation de réunions avec des clients ou des collègues. Avec la de Doodle Page de réservation, vous pouvez prendre rendez-vous avec n'importe qui sans vous soucier d'une double réservation.

Il vous suffit de connecter votre calendrier à Doodle et de définir vos heures disponibles.

Il vous suffit ensuite de partager un lien vers votre page de réservation, ce qui permet à vos clients ou collègues de réserver à l'heure de leur choix. Une fois qu'ils l'auront fait, la réunion apparaîtra sur les deux calendriers.

Et ce n'est pas tout ce qu'offre la fonction de page de réservation. Vous pouvez limiter le nombre de réservations afin d'éviter d'être submergé par plus de demandes que vous ne pouvez en traiter. De plus, vous pouvez envoyer des rappels aux personnes qui effectuent des réservations afin d'éviter les absences.

Sondages de groupe : Demander à plusieurs personnes d'indiquer quand elles sont disponibles ou parcourir de nombreux calendriers pour trouver les horaires qui conviennent peut être fastidieux et prendre beaucoup de temps. Avec les de Doodle Sondages de groupe, vous n'avez plus besoin de faire tout cela.

Il vous suffit de créer une réunion, d'indiquer plusieurs heures et de permettre aux invités de choisir l'heure qu'ils préfèrent. De plus, si les invités ne votent pas, Doodle leur rappellera de le faire.

Les rencontres individuelles sont un excellent moyen de cultiver des relations personnelles avec des clients ou des collègues. Contrairement aux réunions de groupe qui se concentrent sur des questions touchant de nombreux participants, les réunions individuelles se concentrent sur les problèmes d'une seule personne, tels que les défis, les attentes et les objectifs de carrière.

Cependant, il n'est pas facile de programmer des réunions individuelles.

Bien qu'il semble plus facile de les programmer que les réunions de groupe, les entretiens individuels posent des problèmes qui leur sont propres. Par exemple, si vous travaillez dans un petit espace, il peut s'avérer difficile d'organiser un entretien individuel pour discuter de questions sensibles à l'abri des oreilles des autres personnes.

Le service 1:1 de Doodle peut vous faciliter la tâche. Préparez les réunions à l'avance en choisissant un lieu privé et en établissant un ordre du jour. Il suffit de créer une réunion, de proposer des horaires et de laisser les participants choisir ce qui leur convient. Une fois qu'ils l'auront fait, l'événement apparaîtra sur vos deux calendriers.

Intégrations: La synchronisation de plusieurs calendriers peut vous permettre de coordonner vos horaires avec ceux de vos clients ou de vos collègues. Doodle s'intègre de manière transparente aux services de calendrier les plus courants, tels que Google Calendar, Outlook Calendar et Apple Calendar, facilitant ainsi la coordination.

De plus, il s'intègre aux plateformes de vidéoconférence les plus courantes telles que Zoom, Google Meet et Microsoft Teams, ce qui vous permet de créer automatiquement des liens de vidéoconférence avec un minimum d'efforts.

Trouver facilement des heures de réunion disponibles

Que vous soyez un indépendant qui planifie régulièrement des réunions en tête-à-tête avec ses clients ou un commercial qui souhaite faciliter la prise de rendez-vous, Doodle vous permet de trouver rapidement et efficacement des heures de réunion qui conviennent à toutes les parties.

Vous voulez vous débarrasser des tracas liés à la recherche d'heures de réunion disponibles ? Inscrivez-vous à Doodle dès aujourd'hui.