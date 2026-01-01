Las reuniones son esenciales para el éxito de cualquier empresa. Pero encontrar el horario perfecto para todos puede ser tedioso y llevar mucho tiempo, sobre todo si se trata de reuniones de grupo.

Si envía regularmente numerosos correos electrónicos intentando encontrar horarios de reunión convenientes para todos, una herramienta de fijación de disponibilidad podría ser lo que necesita. Veamos las ventajas de utilizar un software de fijación de disponibilidad y cómo puedes utilizar varias herramientas de Doodle para encontrar las horas de reunión ideales para todos.

Las ventajas del software de fijación de disponibilidad

Programar reuniones a veces puede parecer una pesadilla logística, especialmente cuando se hacen malabares con múltiples horarios. He aquí cómo un calendario de disponibilidad puede ser beneficioso.

Ahorro de tiempo: Se pierde mucho tiempo programando reuniones. Por ejemplo, dos de cada cinco trabajadores en las grandes organizaciones pierden hasta 30 minutos buscando un lugar de reunión disponible.

Prueba Doodle

El software de fijación de disponibilidad puede ayudarle a ahorrar tiempo permitiéndole reservar lugares antes de las reuniones.

También puede reducir el tiempo que se tarda en programar las reuniones. Con el software de fijación de disponibilidad, puede organizar el tiempo con sólo unos clics, eliminando la necesidad de correos electrónicos o llamadas telefónicas.

Mayor flexibilidad: Una herramienta de fijación de disponibilidad puede permitir ofrecer a las partes más opciones de horarios de reunión, lo que facilita encontrar un momento adecuado para todos.

Además, las herramientas de fijación de disponibilidad con aplicaciones móviles pueden permitir a todas las partes gestionar sus horarios desde cualquier lugar.

Con las aplicaciones móviles, las partes pueden organizar reuniones y realizar cambios desde cualquier lugar. Esto puede ser especialmente beneficioso si te desplazas a menudo o trabajas a distancia.

Mayor colaboración: Programar reuniones uno solo, sobre todo reuniones de grupo, puede resultar complicado. Una herramienta para fijar la disponibilidad puede aliviar la carga facilitando la colaboración.

Con este software, puedes sincronizar varios calendarios, coordinar los horarios y permitir que las partes establezcan su disponibilidad.

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Doodle puede gestionar su disponibilidad de varias maneras

Programar reuniones puede ser estresante, pero una herramienta de gestión de la disponibilidad con las funciones adecuadas puede hacer que el proceso sea pan comido. Doodle te ofrece varias funciones que te ayudarán a organizar tus reuniones.

Página de reservas: Los conflictos de horarios pueden dificultar la organización de reuniones con clientes o compañeros. Con Doodle's Booking Page, puedes concertar una cita con cualquier persona sin tener que preocuparte por la doble reserva.

Sólo tienes que conectar tu calendario a Doodle y establecer tus horas disponibles.

A continuación, sólo tienes que compartir un enlace a tu página de reservas para que tus clientes o compañeros puedan reservar en el horario que prefieran. Y una vez que lo hagan, la reunión aparecerá en ambos calendarios.

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Y eso no es todo lo que ofrece la página de reservas. Puedes limitar el número de reservas para evitar que te inunden con más de las que puedes gestionar. Además, puedes enviar recordatorios a las personas que hagan reservas para evitar que no se presenten.

Encuestas de grupo: Pedir a varias personas que indiquen cuándo están disponibles o escanear numerosos calendarios para encontrar horarios adecuados puede ser tedioso y llevar mucho tiempo. Con de Doodle Encuestas de grupo, no tendrás que hacer nada de esto.

Basta con crear una reunión, enumerar varias horas y permitir que los invitados elijan sus horas preferidas. Además, si los invitados no votan, Doodle les recordará que lo hagan.

Reuniones 1:1: Las reuniones individuales son una forma excelente de cultivar las relaciones personales con clientes o colegas. A diferencia de las reuniones de grupo, que se centran en cuestiones que afectan a muchos participantes, las reuniones individuales se centran en los problemas de una sola persona, como los retos, las expectativas y los objetivos profesionales.

Sin embargo, programar reuniones individuales no es sencillo.

Aunque programarlas pueda parecer más fácil que programar reuniones de grupo, las reuniones individuales conllevan sus propios retos. Por ejemplo, si trabajas en un espacio reducido, organizar una reunión individual para hablar de temas delicados sin que te oigan los demás puede resultar complicado.

Doodle 1:1 puede facilitarte el proceso. Prepara las reuniones con antelación eligiendo un lugar privado y estableciendo un orden del día. Sólo tienes que crear una reunión, proponer un horario y dejar que los participantes elijan el que más les convenga. Una vez que lo hagan, el evento aparecerá en los calendarios de ambos.

Integraciones: Sincronizar varios calendarios puede permitirte coordinar horarios con tus clientes o compañeros. Doodle se integra perfectamente con los servicios de calendario más populares, como Google Calendar, Outlook Calendar y Apple Calendar, facilitando la coordinación.

Además, se integra con las plataformas de videoconferencia más populares, como Zoom, Google Meet y Microsoft Teams, lo que te permite crear enlaces de videoconferencia de forma automática y sin complicaciones.

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Encuentre fácilmente las horas de reunión disponibles

Tanto si eres un autónomo que programa regularmente reuniones individuales con clientes como si eres un vendedor que quiere facilitar la reserva de reuniones, Doodle puede hacer que encontrar horas de reunión convenientes para todas las partes sea rápido y eficiente.

¿Quieres olvidarte de los problemas para encontrar horarios de reunión disponibles? Regístrate en Doodle hoy mismo.