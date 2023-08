Møder er afgørende for enhver virksomheds succes. Men det kan være besværligt og tidskrævende at finde de perfekte mødetidspunkter, der passer til alle - især når der skal planlægges gruppemøder.

Hvis du jævnligt sender mange e-mails i forsøget på at finde passende mødetider for alle, kan et værktøj til fastlæggelse af tilgængelighed være det, du har brug for. Lad os se på fordelene ved at bruge tilgængelighedssæt-software, og hvordan du kan bruge forskellige Doodle-værktøjer til at finde mødetider, der er ideelle for alle.

Fordelene ved software til fastlæggelse af tilgængelighed

Planlægning af møder kan nogle gange føles som et logistisk mareridt, især når man jonglerer med flere forskellige tidsplaner. Her er, hvordan en tilgængelighedskalender kan være en fordel.

Tidsbesparende: En masse tid går til spilde ved planlægning af møder. For eksempel spilder to ud af fem medarbejdere i store organisationer op til 30 minutter på at lede efter et ledigt mødested.

Software til fastsættelse af tilgængelighed kan hjælpe dig med at spare tid ved at lade dig reservere mødesteder før møder.

Det kan også forkorte den tid, det tager at planlægge møder. Med tilgængelighedssæt-software kan du arrangere tid med få klik, så du slipper for at skulle bruge e-mails eller telefonopkald frem og tilbage.

Forbedret fleksibilitet: Med et tilgængelighedssætningsværktøj kan du give parterne flere muligheder for mødetidspunkter, hvilket gør det lettere at finde et passende tidspunkt for alle.

Derudover kan værktøjer til at fastsætte tilgængelighed med mobilapps give alle parter mulighed for at administrere deres tidsplaner fra et hvilket som helst sted.

Med mobilapps kan parterne oprette møder og foretage ændringer fra et hvilket som helst sted. Dette kan især være en fordel, hvis du ofte er på farten eller arbejder eksternt.

Øget samarbejde: Det kan være en udfordring at planlægge møder helt alene, især gruppemøder. Et værktøj til fastsættelse af tilgængelighed kan lette byrden ved at lette samarbejdet.

Med en software til at indstille tilgængelighed kan du synkronisere flere kalendere, koordinere tidsplaner og give parterne mulighed for at indstille deres tilgængelighed.

Doodle kan administrere din tilgængelighed på en række forskellige måder

Det kan være stressende at planlægge møder, men et værktøj til at indstille tilgængelighed med de rigtige funktioner kan gøre processen til en leg. Her er forskellige funktioner, som Doodle tilbyder, og som kan gøre planlægningen mindre besværlig.

Booking Page: Modstridende tidsplaner kan gøre det udfordrende at arrangere møder med kunder eller kolleger. Med Doodles Booking Page kan du aftale tid med hvem som helst uden at bekymre dig om dobbeltbooking.

Du skal blot forbinde din kalender med Doodle og angive dine tilgængelige timer.

Derefter skal du blot dele et link til din Booking Page, så kunder eller kolleger kan foretage bookinger på deres foretrukne tidspunkter. Og når de gør det, vil mødet blive vist i begge kalendere.

Og det er ikke alt, hvad Booking Page-funktionen tilbyder. Du kan sætte et loft over antallet af bookinger, så du undgår at blive oversvømmet af flere, end du kan håndtere. Desuden kan du sende påmindelser til personer, der foretager bookinger, for at forhindre, at de ikke møder op.

Gruppeafstemninger: Det kan være besværligt og tidskrævende at bede flere personer om at oplyse, hvornår de er ledige, eller at scanne mange kalendere for at finde passende tidspunkter. Med Doodles Group Polls behøver du ikke at gøre nogen af disse ting.

Du skal blot oprette et møde, angive forskellige tidspunkter og lade de inviterede vælge deres foretrukne tidspunkter. Hvis de inviterede ikke stemmer, vil Doodle desuden minde dem om at gøre det.

1:1-møder: En-til-en-møder er en fremragende måde at opdyrke personlige relationer med kunder eller kolleger på. I modsætning til gruppemøder, hvor der fokuseres på spørgsmål, der berører mange deltagere, begrænser en-til-en-møder deres fokus til en enkelt persons spørgsmål, f.eks. udfordringer, forventninger og karrieremål.

Det er dog ikke ligetil at planlægge en-til-en-møde.

Selv om det kan synes lettere at planlægge dem end at planlægge gruppemøder, har en-til-en-samtaler deres egne unikke udfordringer. Hvis du f.eks. arbejder i et lille arbejdsrum, kan det være en udfordring at arrangere et enkeltmøde for at drøfte følsomme emner uden for ørenvidde af andre mennesker.

Doodles 1:1 kan gøre processen problemfri. Forbered møderne i forvejen ved at vælge et privat sted og opstille en dagsorden. Du skal blot oprette et møde, foreslå mødetidspunkter og lade deltagerne vælge, hvad der passer dem bedst. Når de gør det, vises begivenheden i begge jeres kalendere.

Integrationer: Synkronisering af flere kalendere kan give dig mulighed for at koordinere tidsplaner med dine kunder eller kolleger. Doodle integrerer problemfrit med populære kalendertjenester, såsom Google Calendar, Outlook Calendar og Apple Calendar, hvilket letter koordineringen.

Desuden integreres den med populære videokonferenceplatforme som Zoom, Google Meet og Microsoft Teams, så du kan oprette videokonferenceforbindelser automatisk med et minimum af besvær.

Find ledige mødetider på den nemme måde

Uanset om du er en freelancer, der regelmæssigt planlægger individuelle møder med kunder, eller en sælger, der ønsker at gøre det nemt at booke møder, kan Doodle gøre det hurtigt og effektivt at finde passende mødetider for alle parter.

