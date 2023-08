As reuniões são essenciais para o sucesso de qualquer empresa. No entanto, encontrar horários de reunião perfeitos que funcionem para todos pode ser entediante e demorado, principalmente quando se trata de agendar reuniões em grupo.

Se você envia regularmente vários e-mails tentando encontrar horários de reunião convenientes para todos, uma ferramenta de definição de disponibilidade pode ser o que você precisa. Vejamos os benefícios do uso do software de definição de disponibilidade e como você pode usar várias ferramentas do Doodle para encontrar os horários de reunião ideais para todos.

Experimente o Doodle Configure sua conta gratuita - não é necessário cartão de crédito

Os benefícios do software de definição de disponibilidade

O agendamento de reuniões às vezes pode parecer um pesadelo logístico, especialmente quando se faz malabarismo com várias agendas. Veja como um calendário de disponibilidade pode ser benéfico.

Economia de tempo: Perde-se muito tempo agendando reuniões. Por exemplo, dois em cada cinco funcionários em grandes organizações perdem até 30 minutos procurando um local de reunião disponível.

O software de definição de disponibilidade pode ajudá-lo a economizar tempo, permitindo que você reserve os locais antes das reuniões.

Ele também pode reduzir o tempo necessário para agendar reuniões. Com o software de definição de disponibilidade, você pode marcar um horário com apenas alguns cliques, eliminando a necessidade de e-mails ou chamadas telefônicas.

Maior flexibilidade: Uma ferramenta de definição de disponibilidade pode permitir que você ofereça às partes mais opções de horário de reunião, facilitando a busca de um horário adequado para todos.

Além disso, as ferramentas de definição de disponibilidade com aplicativos móveis podem permitir que todas as partes gerenciem suas agendas de qualquer lugar.

Com os aplicativos móveis, as partes podem marcar reuniões e fazer alterações de qualquer lugar. Isso pode ser particularmente benéfico se você estiver sempre em movimento ou trabalhar remotamente.

Maior colaboração: Agendar reuniões sozinho, especialmente reuniões em grupo, pode ser um desafio. Uma ferramenta de definição de disponibilidade pode diminuir o ônus ao facilitar a colaboração.

Com o software de definição de disponibilidade, você pode sincronizar vários calendários, coordenar programações e permitir que as partes definam sua disponibilidade.

O Doodle pode gerenciar sua disponibilidade de várias maneiras

Agendar reuniões pode ser estressante, mas uma ferramenta de definição de disponibilidade com os recursos certos pode facilitar o processo. Veja a seguir vários recursos que o Doodle oferece e que podem eliminar o incômodo do agendamento.

Página de agendamento: Agendas conflitantes podem dificultar a organização de reuniões com clientes ou colegas. Com a do Doodle Página de agendamento, você pode marcar um horário com qualquer pessoa sem se preocupar com agendamentos duplos.

Basta conectar seu calendário ao Doodle e definir seus horários disponíveis.

Em seguida, basta compartilhar um link para sua Booking Page, permitindo que clientes ou colegas façam reservas nos horários de sua preferência. E assim que eles fizerem isso, a reunião aparecerá em ambos os calendários.

E isso não é tudo o que o recurso Booking Page oferece. Você pode limitar o número de agendamentos para evitar ser inundado com mais do que pode suportar. Além disso, você pode enviar lembretes às pessoas que fizerem reservas para evitar o não comparecimento.

Enquetes de grupo: Pedir a várias pessoas que digam quando estão disponíveis ou examinar vários calendários para encontrar horários adequados pode ser tedioso e demorado. Com as Group Polls do Doodle, você não precisa fazer nada disso.

Basta criar uma reunião, listar vários horários e permitir que os convidados escolham seus horários preferidos. Além disso, se os convidados não votarem, o Doodle os lembrará de fazer isso.

Reuniões 1:1: Reuniões individuais são uma excelente maneira de cultivar relacionamentos pessoais com clientes ou colegas. Ao contrário das reuniões em grupo, que se concentram em questões que afetam muitos participantes, as reuniões individuais se concentram nas questões de um único indivíduo, como desafios, expectativas e metas de carreira.

Entretanto, o agendamento de reuniões individuais não é simples.

Embora o agendamento possa parecer mais fácil do que o agendamento de reuniões em grupo, as reuniões individuais têm seus próprios desafios. Por exemplo, se você trabalha em um espaço de trabalho pequeno, marcar uma reunião individual para discutir questões delicadas fora do alcance dos ouvidos de outras pessoas pode ser um desafio.

O 1:1 do Doodle pode tornar o processo descomplicado. Prepare-se para as reuniões com antecedência, escolhendo um local privado e definindo uma agenda. Basta criar uma reunião, propor horários de reunião e permitir que os participantes escolham o que for melhor para eles. Assim que o fizerem, o evento aparecerá em seus calendários.

Integrações: A sincronização de vários calendários pode permitir que você coordene as agendas com seus clientes ou colegas. O Doodle se integra perfeitamente a serviços de calendário populares, como o Google Calendar, o Outlook Calendar e o Apple Calendar, facilitando a coordenação.

Além disso, ele se integra a plataformas populares de videoconferência, como Zoom, Google Meet e Microsoft Teams, permitindo que você crie links de videoconferência automaticamente com o mínimo de esforço.

Experimente grátis Não é necessário cartão de crédito

Encontre horários de reuniões disponíveis de maneira fácil

Seja você um freelancer que agenda regularmente reuniões individuais com clientes ou um vendedor que deseja facilitar o agendamento de reuniões, o Doodle pode tornar rápido e eficiente encontrar horários de reunião convenientes para todas as partes.

Deseja eliminar o incômodo de encontrar horários de reuniões disponíveis? Registre-se no Doodle hoje mesmo.