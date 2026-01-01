Möten är avgörande för alla företags framgång. Men att hitta perfekta mötestider som passar alla kan vara besvärligt och tidskrävande – särskilt när man planerar gruppmöten.

Om du regelbundet skickar många e-postmeddelanden för att försöka hitta mötes tider som passar alla, kan ett verktyg för att fastställa tillgänglighet vara precis vad du behöver. Låt oss titta på fördelarna med att använda programvara för att fastställa tillgänglighet och hur du kan använda olika Doodle-verktyg för att hitta mötes tider som passar alla perfekt.

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Fördelarna med programvara för tillgänglighetshantering

Att boka möten kan ibland kännas som en logistisk mardröm, särskilt när man måste jonglera flera olika scheman. Så här gör man: tillgänglighetskalender kan vara till nytta.

Tidsbesparing: Mycket tid går åt till att planera möten. Till exempel, två av fem arbetstagare I stora organisationer går upp till 30 minuter åt till att leta efter en ledig möteslokal.

Programvara för tillgänglighetshantering kan hjälpa dig att spara tid genom att du kan boka lokaler i förväg inför möten.

Det kan också förkorta den tid det tar att boka möten. Med programvara som hanterar tillgänglighet kan du boka tid med bara några få klick, vilket eliminerar behovet av fram- och tillbaka-mejl eller telefonsamtal.

Ökad flexibilitet: Med ett verktyg för tillgänglighetsgrupper kan du erbjuda deltagarna fler alternativ för mötestider, vilket gör det enklare att hitta en tid som passar alla.

Dessutom kan verktyg för tillgänglighetshantering i kombination med mobilappar göra det möjligt för alla parter att hantera sina scheman varifrån som helst.

Med mobilappar kan parterna boka möten och göra ändringar var de än befinner sig. Detta kan vara särskilt fördelaktigt om man ofta är på resande fot eller arbetar på distans.

Ökat samarbete: Att själv planera möten, särskilt gruppmöten, kan vara svårt. Ett verktyg för tillgänglighetsgrupper kan underlätta arbetet genom att främja samarbetet.

Med programvara för tillgänglighetshantering kan du synkronisera flera kalendrar, samordna scheman och låta deltagarna ange sin tillgänglighet.

Doodle kan hantera din tillgänglighet på flera olika sätt

Att boka möten kan vara stressigt, men ett verktyg för att avstämma tillgänglighet med rätt funktioner kan göra processen till en barnlek. Här är några av de funktioner som Doodle erbjuder och som kan göra mötesbokningen smidigare.

Booking Page: När scheman inte stämmer överens kan det vara svårt att boka möten med kunder eller kollegor. Med Doodle Booking Page , kan du boka tid med vem som helst utan att behöva oroa dig för att det blir dubbelbokningar.

Du behöver bara koppla din kalender till Doodle och ange när du är tillgänglig.

Dela sedan helt enkelt en länk till din Booking Page, så att kunder eller kollegor kan boka möten vid de tider som passar dem bäst. När de har gjort det kommer mötet att visas i båda kalendrarna.

Och det är inte allt som funktionen ”Booking Page” har att erbjuda. Du kan sätta en gräns för antalet bokningar för att undvika att bli överhopad med fler bokningar än du hinner hantera. Dessutom kan du skicka påminnelser till dem som bokar för att förhindra att de uteblir.

Group Poll: Att be flera personer ange när de är tillgängliga eller att gå igenom en massa kalendrar för att hitta lämpliga tidpunkter kan vara besvärligt och tidskrävande. Med Doodle Group Poll , behöver du inte göra något av detta.

Skapa helt enkelt ett möte, ange olika tider och låt de inbjudna välja vilka tider de föredrar. Dessutom kommer Doodle att påminna dem om att rösta om de inte gör det.

1:1 Enskilda möten: En-till-en-möten är ett utmärkt sätt att bygga upp personliga relationer med kunder eller kollegor. Till skillnad från gruppmöten, som fokuserar på frågor som berör många deltagare, riktar en-till-en-möten in sig på en enskild persons frågor, såsom utmaningar, förväntningar och karriärmål.

Men när det gäller schemaläggningen individuella möten är inte helt enkelt.

Även om det kan verka enklare att boka in dem än att boka in gruppmöten, medför en-till-en-möten sina egna unika utmaningar. Om du till exempel arbetar i en liten arbetsmiljö kan det vara svårt att ordna ett en-till-en-möte för att diskutera känsliga frågor utan att andra hör vad som sägs.

Doodle 1:1-funktionen gör processen smidig. Förbered möten i förväg genom att välja en privat plats och sätta upp en dagordning. Skapa helt enkelt ett möte, föreslå mötes tider och låt deltagarna välja vad som passar dem bäst. När de har gjort det kommer evenemanget att visas i båda era kalendrar.

Integrationer: Genom att synkronisera flera kalendrar kan du samordna scheman med dina kunder eller kollegor. Doodle integreras smidigt med populära kalendertjänster, såsom Google Kalender, Outlook Kalender och Apple Kalender, vilket underlättar samordningen.

Dessutom kan den integreras med populära plattformar för videokonferenser som Zoom, Google Meet och Microsoft Teams, vilket gör att du kan skapa länkar till videokonferenser automatiskt och utan krångel.

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Hitta lediga mötestider på ett enkelt sätt

Oavsett om du är frilansare som regelbundet bokar enskilda möten med kunder eller en säljare som vill göra det enkelt att boka möten, kan Doodle hjälpa dig att snabbt och effektivt hitta mötes tider som passar alla inblandade.

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