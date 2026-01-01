किसी भी व्यवसाय की सफलता के लिए बैठकें अनिवार्य हैं। लेकिन सभी के लिए उपयुक्त बैठक समय ढूँढना थकाऊ और समय-साध्य हो सकता है – विशेषकर समूह बैठकों का समय निर्धारित करते समय।

यदि आप नियमित रूप से सभी के लिए सुविधाजनक बैठक समय खोजने के लिए कई ईमेल भेजते हैं, तो एक उपलब्धता सेट टूल आपके लिए उपयुक्त हो सकता है। आइए उपलब्धता सेट सॉफ़्टवेयर के उपयोग के लाभों और आप विभिन्न Doodle टूल्स का उपयोग करके सभी के लिए आदर्श बैठक समय कैसे खोज सकते हैं, इस पर नज़र डालें।

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उपलब्धता सेट सॉफ़्टवेयर के लाभ

मीटिंग्स शेड्यूल करना कभी-कभी एक लॉजिस्टिकल दुःस्वप्न जैसा महसूस हो सकता है, खासकर जब कई शेड्यूल को एक साथ संभालना हो। यहाँ बताया गया है कि कैसे एक उपलब्धता कैलेंडर लाभदायक हो सकता है।

समय की बचत: बैठकों का समय निर्धारित करने में बहुत समय बर्बाद होता है। उदाहरण के लिए, पाँच में से दो कर्मचारी बड़ी संस्थाओं में उपलब्ध बैठक स्थल की तलाश में 30 मिनट तक का समय बर्बाद होता है।

उपलब्धता सेट सॉफ़्टवेयर आपको बैठकों से पहले स्थान आरक्षित करने की सुविधा देकर आपका समय बचाने में मदद कर सकता है।

यह बैठकों को शेड्यूल करने में लगने वाले समय को भी कम कर सकता है। उपलब्धता सेट करने वाले सॉफ़्टवेयर के साथ, आप केवल कुछ ही क्लिक में समय निर्धारित कर सकते हैं, जिससे बार-बार ईमेल या फोन कॉल करने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है।

बढ़ी हुई लचीलापन: एक उपलब्धता सेट टूल आपको पार्टियों को अधिक बैठक समय विकल्प प्रदान करने में सक्षम बनाता है, जिससे सभी के लिए उपयुक्त समय खोजना आसान हो जाता है।

इसके अतिरिक्त, मोबाइल ऐप्स के साथ उपलब्धता सेट टूल्स सभी पक्षों को कहीं से भी अपने कार्यक्रमों का प्रबंधन करने की अनुमति दे सकते हैं।

मोबाइल ऐप्स के साथ, पार्टियाँ किसी भी स्थान से मीटिंग्स सेट कर सकती हैं और बदलाव कर सकती हैं। यह विशेष रूप से तब फायदेमंद हो सकता है जब आप अक्सर यात्रा में रहते हैं या दूर से काम करते हैं।

बढ़ी हुई सहभागिता: सभी बैठकों, विशेषकर समूह बैठकों, का स्वयं समय-निर्धारण करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। एक उपलब्धता सेट टूल सहयोग को सुगम बनाकर इस बोझ को कम कर सकता है।

उपलब्धता सेट सॉफ़्टवेयर के साथ, आप कई कैलेंडर सिंक कर सकते हैं, शेड्यूल समन्वयित कर सकते हैं और पक्षों को अपनी उपलब्धता निर्धारित करने की अनुमति दे सकते हैं।

Doodle आपकी उपलब्धता को विभिन्न तरीकों से प्रबंधित कर सकता है।

मीटिंग्स शेड्यूल करना तनावपूर्ण हो सकता है, लेकिन सही सुविधाओं वाला एक उपलब्धता सेट टूल इस प्रक्रिया को बेहद आसान बना सकता है। यहाँ Doodle द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न सुविधाएँ हैं जो शेड्यूलिंग की झंझट को दूर कर सकती हैं।

बुकिंग पेज: टकराते हुए कार्यक्रम ग्राहकों या सहकर्मियों के साथ बैठकें आयोजित करना चुनौतीपूर्ण बना सकते हैं। Doodle के साथ बुकिंग पेज , आप किसी के साथ भी डबल-बुकिंग की चिंता किए बिना समय निर्धारित कर सकते हैं।

आपको बस अपने कैलेंडर को Doodle से कनेक्ट करना है और अपनी उपलब्ध घंटों को सेट करना है।

फिर बस अपने बुकिंग पेज का लिंक साझा करें, जिससे ग्राहक या सहकर्मी अपनी पसंदीदा समय पर बुकिंग कर सकें। और एक बार जब वे बुकिंग कर लेंगे, तो मीटिंग दोनों कैलेंडरों में दिखाई देगी।

और बुकिंग पेज फीचर यहीं खत्म नहीं होता। आप बुकिंग की संख्या सीमित कर सकते हैं ताकि आप संभाल से अधिक बुकिंग से बच सकें। साथ ही, आप बुकिंग करने वाले लोगों को रिमाइंडर भेज सकते हैं ताकि वे न आएं (नो-शो) न करें।

ग्रुप पोलकई लोगों से यह पूछना कि वे कब उपलब्ध हैं या उपयुक्त समय खोजने के लिए कई कैलेंडर स्कैन करना थकाऊ और समय-साध्य हो सकता है। Doodle के साथ ग्रुप पोल , आपको इनमें से कोई भी काम करने की ज़रूरत नहीं है।

बस एक मीटिंग बनाएं, विभिन्न समय सूचीबद्ध करें और आमंत्रितों को उनके पसंदीदा समय चुनने दें। साथ ही, यदि आमंत्रित वोट नहीं करते हैं, तो Doodle उन्हें वोट करने की याद दिलाएगा।

एक-एक बैठकें: एक-एक बैठकें ग्राहकों या सहकर्मियों के साथ व्यक्तिगत संबंधों को विकसित करने का एक उत्कृष्ट तरीका हैं। समूह बैठकों के विपरीत, जो कई प्रतिभागियों को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर केंद्रित होती हैं, एक-एक बैठकें अपने ध्यान को एक व्यक्ति के मुद्दों—जैसे चुनौतियाँ, अपेक्षाएँ और करियर लक्ष्य—पर सीमित करती हैं।

हालांकि, समय-निर्धारण एक-एक करके बैठकें सीधा नहीं है।

जबकि समूह बैठकों की तुलना में एक-एक बैठकें निर्धारित करना आसान लग सकता है, एक-एक बैठकें अपनी अनूठी चुनौतियाँ लेकर आती हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप एक छोटे कार्यक्षेत्र में काम करते हैं, तो अन्य लोगों की सुनने की पहुँच से दूर संवेदनशील मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक-एक बैठक आयोजित करना चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है।

Doodle का 1:1 फीचर इस प्रक्रिया को परेशानी-मुक्त बना सकता है। एक निजी स्थान चुनकर और एजेंडा तय करके बैठकों के लिए पहले से तैयारी करें। बस एक मीटिंग बनाएँ, बैठक के समय प्रस्तावित करें और प्रतिभागियों को अपनी सुविधा अनुसार चुनने दें। एक बार वे ऐसा कर लें, तो यह कार्यक्रम आपके दोनों कैलेंडरों में दिखाई देगा।

एकीकरण: कई कैलेंडर सिंक करने से आप अपने ग्राहकों या सहकर्मियों के साथ शेड्यूल समन्वय कर सकते हैं। Doodle लोकप्रिय कैलेंडर सेवाओं जैसे Google Calendar, Outlook Calendar और Apple Calendar के साथ सहजता से एकीकृत होता है, जिससे समन्वय आसान हो जाता है।

इसके अलावा, यह ज़ूम, गूगल मीट और माइक्रोसॉफ्ट टीम्स जैसे लोकप्रिय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफ़ॉर्म के साथ एकीकृत होता है, जिससे आप न्यूनतम झंझट के साथ स्वचालित रूप से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग लिंक बना सकते हैं।

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आसान तरीके से उपलब्ध बैठक समय खोजें

चाहे आप एक फ्रीलांसर हों जो नियमित रूप से ग्राहकों के साथ एक-एक करके बैठकें निर्धारित करते हों, या एक सेल्समैन हों जो बैठकों की बुकिंग को आसान बनाना चाहता हो, Doodle सभी पक्षों के लिए सुविधाजनक बैठक समय ढूंढना त्वरित और कुशल बना सकता है।

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