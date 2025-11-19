5 sjablonen voor vergaderingen die elke architect zou moeten gebruiken
Bijgewerkt: 23 sep 2026
Als architect ben je de hele dag bezig met het in evenwicht houden van klanten, adviseurs, aannemers en gemeenteambtenaren. Je agenda raakt snel vol. De verkeerde vergadering op het verkeerde moment kan een project vertragen, extra werk veroorzaken en ten koste gaan van je factureerbare uren.
De oplossing is simpel: gebruik een klein aantal herbruikbare sjablonen voor vergaderingen. Elk sjabloon moet een duidelijk doel hebben, een korte agenda, voorbereidingsstappen en een vaste manier om de vergadering in te plannen. In deze gids krijg je vijf praktische vergaderschema’s voor architecten, plus tips om ze met Doodle te gebruiken, zodat je uren tijd bespaart en het heen-en-weer-gepraat vermindert.
De uitdaging waar architecten voor staan
Architecten coördineren allerlei taken en fasen binnen een project:
Intakegesprekken voor woonzorg
Concept- en ontwerpbeoordelingen
Controles op conflicten bij consultants
Rondleidingen op de locatie en CA-vergaderingen
Gesprekken over vergunningen en ruimtelijke ordening
Zonder structuur wordt elke vergadering een op maat gemaakt karwei dat veel tijd kost.
Veelvoorkomende knelpunten
Eindeloze e-mailconversaties om een tijdstip af te spreken
Niet opkomen dagen door onduidelijke herinneringen of locaties
Agenda’s die uit de hand lopen en beslissingen die in het niets verdwijnen
Vertragingen die hun weerslag hebben op tekeningen, indieningsdocumenten en kosten
Uren die je aan onbetaalde consulten hebt besteed in plaats van aan werk waarvoor je kunt factureren
Waarom dit belangrijk is voor architecten
Vergaderingen bepalen de eisen, de ontwerprichting en de bouwbeslissingen. Een strakke vergaderstructuur beschermt je honorarium en je planning.
Duidelijke sjablonen helpen je om:
Verkort de doorlooptijd van projecten door verwarring te verminderen
Versterk het vertrouwen van je klanten door middel van consistente contactmomenten
Zorg ervoor dat beslissingen blijven staan en dat er minder herwerk nodig is
Zorg ervoor dat je team gefocust, efficiënt en factureerbaar blijft
Hieronder vind je vijf kant-en-klare sjablonen met agenda’s en Doodle-instellingen die je vandaag nog kunt gebruiken.
Sjabloon 1: Kennismaking met de cliënt en intake
Doel: Een lead beoordelen, doelen vaststellen en de voorlopige omvang bepalen
Duur: 30–45 minuten
Deelnemers: architect, besluitvormer van de opdrachtgever, eventuele mede-eigenaar of partner
Agenda
Doelen en visie (2 minuten per persoon)
Locatie + beperkingen
Budget- en tijdschema-indicaties
Besluitvormers + goedkeuringsproces
Volgende stappen
Checklist ter voorbereiding
Controleer het leadformulier, het adres van de locatie en de basisgegevens
Kies 1–2 relevante projectvoorbeelden
Stel de vragen die je zeker moet stellen
Doodle instellen
Gebruik Boekingspagina's zodat potentiële klanten zelf kunnen boeken op basis van je daadwerkelijke beschikbaarheid
Google Calendar/Outlook/Apple Calendar koppelen
Automatische herinneringen toevoegen + videoconferenties
Koppel Stripe als je geld vraagt voor betaalde consulten
Voorbeelduitnodiging
Titel: Kennismakingsgesprek met klant voor [Project/Adres]
Beschrijving: We nemen de doelstellingen, de context van de site, het budget en de planning door. Zorg dat je eventuele links naar enquêtes of advertenties bij de hand hebt.
Beste praktijken
Houd het kort om je tijd te besparen
Sluit af met één duidelijke volgende stap
Gebruik Doodle 1:1 om één potentiële klant een paar zorgvuldig geselecteerde tijdstippen aan te bieden
Sjabloon 2: Bespreking van het conceptontwerp met de klant
Doel: Afstemming over de eerste ideeën en goedkeuring van de koers
Duur: 60 minuten
Deelnemers: architect, projectmanager, besluitvormer van de opdrachtgever, eventueel interieurontwerper
Agenda
Samenvatting: doelen + beperkingen
Geef 2–3 ideeën met voor- en nadelen
Bespreek de gevolgen voor de kosten en de fasering
Beslissingen en risico’s vastleggen
Goedkeuringen bevestigen + volgende mijlpaal
Checklist ter voorbereiding
Zet tekeningen/dia’s samen in één presentatie
Maak een eenvoudig kostenoverzicht
Stel beslissingscriteria vast
Doodle instellen
Gebruik groepspolls als meerdere belanghebbenden het eens moeten worden over een tijdstip
Stel deadlines in + automatische herinneringen
Gebruik Doodle Pro om een duidelijke beschrijving van de vergadering op te stellen en je huisstijl toe te voegen
Beslissingen vastleggen
Voeg een laatste dia toe met een overzicht van de beslissingen
Stuur binnen 24 uur een samenvatting
Beste praktijken
Beperk het tot 2–3 opties
Zet voor elk discussieblok een tijdslimiet
Neem het gesprek op (met toestemming)
Sjabloon 3: Afstemming tussen consultants
Doel: Conflicten oplossen, afstemmen over verantwoordelijkheden en ervoor zorgen dat de modellen blijven draaien
Duur: 45–60 minuten
Deelnemers: architecten, bouwkundigen, installatie-ingenieurs, civielingenieurs, landschapsarchitecten en specialisten
Agenda
Mijlpalen + controle van de planning
Beoordeling van tekeningen/modellen
Verantwoordelijkheidsmatrix
Beslissingen + eigenaren
Leveringsdata + volgende contactmoment
Checklist ter voorbereiding
Zet het nieuwste model en de PDF’s minstens 24 uur van tevoren online
Geef de vijf belangrijkste conflicten of risico’s aan
Maak de regels voor het benoemen en uitwisselen van bestanden duidelijk
Doodle instellen
Gebruik groepspolls voor samenwerking tussen meerdere bedrijven (maximaal 1000 deelnemers)
Verberg de gegevens van deelnemers als je de privacy tussen bedrijven wilt waarborgen
Geplande vergaderingen worden automatisch gesynchroniseerd met agenda’s, inclusief videolinks
Checklist voor de follow-up
Stuur de bijgewerkte modellen + een besluitverslag van één pagina
Gebruik een Inschrijflijst als je vaste tijdvakken nodig hebt voor de overdracht door consultants
Beste praktijken
Houd de groep klein en afgestemd op een bepaalde fase
Wekelijks in DD; tweewekelijks in CD’s
Gebruik Doodle 1:1 voor de onderwerpen van de werkgroepen
Sjabloon 4: Coördinatie tussen aannemers en bouwvergadering
Doel: De bouw op gang houden, vragen beantwoorden, de omstandigheden op de bouwplaats bekijken
Duur: 30–60 minuten ter plaatse + 30 minuten nabespreking
Aanwezigen: Hoofdarchitect/CA, projectmanager van de hoofdaannemer, bouwopzichter, belangrijkste onderaannemers, vertegenwoordiger van de opdrachtgever
Agenda
Veiligheid + toegankelijkheid
Bestaand ontwerp bekijken + mock-ups
Openstaande offerteaanvragen + ingediende offertes
Wijzigingen + goedkeuringen
Actiepunten
Checklist ter voorbereiding
Neem de actuele tekeningen, het RFI-logboek en de camera mee
Bekijk het weer + bereikbaarheid van de locatie
Zorg dat je de tools voor de punchlist bij de hand hebt
Doodle instellen
Gebruik een Boekingspagina, zodat de GC alleen terugkerende vergaderingen op de site boekt als jij beschikbaar bent
Voeg het adres van de locatie en parkeerinformatie toe
Gebruik Doodle 1:1 voor eenmalige bijeenkomsten
Beste praktijken ter plaatse
Koppel foto’s aan actiepunten
Zorg voor een eenvoudig sjabloon voor een veldrapport
Stuur dagelijkse overzichten om geschillen te voorkomen
Sjabloon 5: Vergadering voorafgaand aan de aanvraag voor een vergunning en ruimtelijke ordening
Doel: Vragen over de code verduidelijken en het aantal herinzendingen verminderen
Duur: 45 minuten
Deelnemers: architect, ambtenaar ruimtelijke ordening/bouwzaken, soms ook de opdrachtgever of een civiel ingenieur
Agenda
Projectoverzicht + bestemmingsplan
Belangrijke vragen over codes
Vereiste onderzoeken + in te dienen documenten
Tijdlijn + beoordelingstraject
Volgende stappen
Checklist ter voorbereiding
Twee pagina’s met plattegrond + volumestudie
Geef een overzicht van de vragen over code (met bronvermeldingen)
Neem eerdere goedkeuringen mee als dat handig is
Doodle instellen
(Klopt: bij veel reisbureaus moet je nog steeds via e-mail boeken.)
Gebruik Doodle 1:1 om een paar tijdvakken voor te stellen die in beide agenda’s passen
Zet de agenda in de uitnodiging; beschrijvingen van AI kunnen daarbij helpen
Stuur bij vergaderingen met meerdere afdelingen een Groepspoll rond om te kijken wie er beschikbaar is
Beste praktijken
Vraag om een schriftelijke bevestiging van de vertalingen
Noteer de namen en functies van de deelnemers
Stuur een korte schriftelijke samenvatting
Veelgemaakte fouten die je moet vermijden
Te veel doelen in één vergadering — houd het bij één hoofddoel
Lange e-mailconversaties — stuur in plaats daarvan een link voor het plannen van een afspraak
Geen voorbereidingsmateriaal — stuur tekeningen/modellen minstens een dag van tevoren
Geen herinneringen — schakel automatische herinneringen in om afzeggingen te voorkomen
Geen besluitverslag — sluit elke vergadering af met de namen van de betrokkenen en de data
Tools en oplossingen om sneller te plannen
Boekingspagina
Ideaal voor gesprekken met klanten, betaalde consulten en locatiebezoeken
Geeft je daadwerkelijke beschikbaarheid weer
Voegt videolinks toe
Ondersteunt Stripe voor betalingen
Flexibele werktijden, buffers en locaties
1:1
Ideaal voor gesprekken met één persoon (gemeenteambtenaren, onderaannemers, snelle follow-ups)
Bied een zorgvuldig samengestelde lijst met tijden aan
Voorkomt dubbele boekingen
Groepspolls
Ideaal voor ontwerpbeoordelingen en afstemming met adviseurs
Nodig tot 1000 deelnemers uit
Stel deadlines en herinneringen in
Deelnemersgegevens verbergen
Inschrijflijsten
Handig voor workshops, studiobesprekingen en demonstraties van leveranciers
Maak tijdvakken aan met een maximum aantal plaatsen
Deelnemers kiezen zelf een tijdstip
Handige integraties
Google Calendar, Outlook en Apple Calendar
Zoom, Google Meet, Cisco Webex, Microsoft Teams
Zapier → taken starten in Asana, Trello of Slack
Voordelen van Doodle Pro / Teams
Door AI gegenereerde agenda’s
Eigen huisstijl + logo
Een ervaring zonder advertenties
Deelnemersgegevens verbergen
Beveiliging op bedrijfsniveau
Voorbeelden uit de praktijk
Woonstudio
Maakt gebruik van een betaald adviesgesprek van 30 minuten via de Boekingspagina (Stripe) → hogere opkomst
Gebruikt groepspolls voor het bespreken van concepten met stellen
De GC-boekingensite werkt alleen op vrijdagochtend via een aangepaste Boekingspagina
Middelgroot commercieel bedrijf
Gebruikt elk kwartaal groepspolls om wekelijkse afstemmingsmomenten met consultants vast te stellen
Wordt 1:1 gebruikt met twee vooraf vastgestelde tijdvakken voor gesprekken over vergunningen
Gebruikt inschrijflijsten tijdens CD’s voor evaluaties bij het overdraaien van taken tussen consultants
Gemeenschapsproject
Maakt een Inschrijflijst aan met 8 tijdvakken × 10 plaatsen voor een open huis
Doodle verbergt de gegevens van deelnemers om hun privacy te beschermen
Belangrijkste punten
Gebruik vijf basissjablonen voor vergaderingen om tijd te besparen en wrijving te verminderen
Koppel elk sjabloon aan de juiste Doodle-tool
Stuur voorbereidingsbestanden en gebruik automatische herinneringen om afzeggingen te voorkomen
Noteer bij elke vergadering wie iets heeft goedgekeurd, wie de verantwoordelijke is en de datum
Inningen van betalingen voor betaalde consulten via Stripe
Ga aan de slag met een betere planning
Je hebt geen meer vergaderingen nodig — je hebt betere vergaderingen nodig.
Gebruik deze vijf vergadersjablonen voor architecten, voeg ze toe aan je agenda en laat Doodle de afspraken, herinneringen en videolinks regelen.
Klaar om het plannen makkelijker te maken? Maak vandaag nog je eerste sjabloon aan en stuur je link.
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