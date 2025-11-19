5 Vorlagen für Meetings, die jeder Architekt nutzen sollte

Als Architekt verbringst du deine Tage damit, den Spagat zwischen Kunden, Beratern, Bauunternehmern und Stadtverwaltungen zu schaffen. Dein Kalender füllt sich schnell. Die falsche Besprechung zur falschen Zeit kann ein Projekt verlangsamen, Nacharbeit verursachen und die abrechenbaren Stunden verringern.

Die Lösung ist einfach: Verwende eine kleine Anzahl von wiederverwendbaren Besprechungsvorlagen. Jede Vorlage sollte einen klaren Zweck, eine kurze Tagesordnung, Vorbereitungsschritte und eine einheitliche Vorgehensweise bei der Terminplanung haben. In diesem Leitfaden findest du fünf praktische Besprechungsvorlagen für Architekten und Architektinnen und erfährst, wie du sie mit Doodle nutzen kannst, um Stunden zu sparen und das Hin und Her zu reduzieren.

Die Herausforderung für Architekten

Architekten koordinieren viele Rollen und Phasen in einem Projekt:

Besprechungen zur Wohnungssuche

Konzept- und Entwurfsprüfungen

Kollisionsprüfungen mit Beratern

Ortsbegehungen und Besprechungen mit der Bauaufsicht

Genehmigungs- und Planungsgespräche

Ohne eine Struktur wird jedes Treffen zu einer individuellen Arbeit, die Zeit kostet.

Häufige Problempunkte

Endlose E-Mail-Threads, um einen Termin zu finden

Nicht-Erscheinen aufgrund unklarer Erinnerungen oder Orte

Tagesordnungen, die sich verschieben und Entscheidungen, die nicht getroffen werden

Verzögerungen, die sich in Zeichnungen, Einreichungen und Gebühren niederschlagen

Stunden, die mit unbezahlten Beratungen statt mit abrechenbarer Arbeit verbracht werden

Warum dies für Architekten wichtig ist

Besprechungen prägen Anforderungen, Entwurfsrichtung und Bauentscheidungen. Eine gute Sitzungsstruktur schützt dein Honorar und deinen Zeitplan.

Klare Vorlagen helfen dir:

Verkürzung der Projektlaufzeiten durch weniger Verwirrung

das Vertrauen des Kunden durch einheitliche Berührungspunkte zu stärken

Entscheidungen festhalten, die Bestand haben, und Nacharbeit reduzieren

Dein Team bleibt konzentriert, effizient und abrechenbar

Im Folgenden findest du fünf fertige Vorlagen mit Tagesordnungen und Doodle-Einstellungen, die du sofort einsetzen kannst.

Vorlage 1: Kundenentdeckung und -aufnahme

Zweck: Einen Kunden qualifizieren, Ziele definieren und den vorläufigen Umfang festlegen

Dauer: 30-45 Minuten

Teilnehmende: Architekt, Entscheidungsträger des Kunden, Miteigentümer oder Partner

Tagesordnung

Ziele und Vision (2 Minuten pro Person) Standort und Zwänge Budget und Zeitrahmen Entscheidungsträger und Genehmigungsverfahren Nächste Schritte

Checkliste vorbereiten

Überprüfe das Lead-Formular, die Adresse des Standorts und die grundlegenden Unterlagen

Wähle 1-2 relevante Projektbeispiele aus

Fragen vorbereiten, die gestellt werden müssen

Doodle einrichten

Verwende eine Buchungsseite, damit potenzielle Kunden sich selbst über deine tatsächliche Verfügbarkeit anmelden können

Verbinde Google/Outlook/Apple Kalender

Füge automatische Erinnerungen und Videokonferenzen hinzu

Verbinde Stripe, wenn du für Beratungen Geld verlangst

Mustereinladung

Titel: Kundentermin für [Projekt/Adresse]

Beschreibung: Wir besprechen die Ziele, den Kontext der Website, das Budget und den Zeitplan. Bitte halte einen Link für eine Umfrage oder einen Eintrag bereit.

Bewährte Praktiken

Halte es kurz, um deine Zeit zu schonen

Schließe mit einem klaren nächsten Schritt ab

Verwende Doodle 1:1, um einem einzelnen Lead nur ein paar kuratierte Zeiten anzubieten

Vorlage 2: Konzeptbesprechung mit dem Kunden

Zweck: Abstimmung über frühe Konzepte und Freigabe der Richtung

Dauer: 60 Minuten

Teilnehmer/innen: Architekt, PM, Entscheidungsträger des Kunden, optional Innenarchitekt

Tagesordnung

Rekapitulieren der Ziele und Zwänge Präsentation von 2-3 Konzepten mit Vor- und Nachteilen Erörterung der Kosten und des Zeitplans Entscheidungen und Risiken festhalten Genehmigungen bestätigen und nächsten Meilenstein festlegen

Checkliste vorbereiten

Zeichnungen/Folien zu einem Deck zusammenstellen

Eine einfache Kostenaufstellung vorbereiten

Definiere Entscheidungskriterien

Doodle-Einrichtung

Verwende Gruppenumfragen, wenn sich mehrere Beteiligte auf einen Zeitpunkt einigen müssen

Fristen und automatische Erinnerungen setzen

Doodle Pro verwenden, um eine klare Beschreibung des Meetings zu erstellen und ein Branding hinzuzufügen

Entscheidungen festhalten

Füge eine Abschlussfolie mit den Entscheidungen hinzu

Versende eine Zusammenfassung innerhalb von 24 Stunden

Bewährte Praktiken

Beschränke dich auf 2-3 Optionen

Zeitplan für jeden Diskussionsblock

Zeichne das Gespräch auf (mit Zustimmung)

Vorlage 3: Berater-Koordinationssynchronisation

Zweck: Konflikte lösen, Verantwortlichkeiten abstimmen und Modelle in Bewegung halten

Dauer: 45-60 Minuten

Teilnehmende: Architekt, Statiker, Planer, Bauleiter, Landschaftsarchitekten, Spezialisten

Tagesordnung

Meilensteine und Überprüfung des Zeitplans Überprüfung von Zeichnungen/Modellen Verantwortungsmatrix Entscheidungen + Eigentümer Liefertermine + nächster Kontaktpunkt

Vorbereitungs-Checkliste

Veröffentliche das aktuelle Modell und die PDFs mindestens 24 Stunden vor dem Termin

Identifiziere die fünf wichtigsten Konflikte oder Risiken

Dateibenennung/Austauschstandards klären

Doodle einrichten

Verwende Gruppenumfragen für eine firmenübergreifende Abstimmung (bis zu 1000 Teilnehmer)

Ausblenden von Teilnehmerdetails, wenn firmenübergreifender Datenschutz gewünscht wird

Gebuchte Meetings werden automatisch mit Kalendern und Videolinks synchronisiert

Checkliste für die Nachbereitung

Versende aktualisierte Modelle und ein einseitiges Entscheidungsprotokoll

Verwende einen Anmeldungsbogen, wenn du strukturierte Zeitfenster für Berater brauchst

Beste Praktiken

Halte die Gruppe klein und phasenspezifisch

Wöchentlicher Rhythmus in DD; zweiwöchentlich in CDs

Verwende Doodle 1:1 für Breakout-Themen

Vorlage 4: Koordination der Auftragnehmer und Baustellenbesprechung

Zweck: Baufortschritt, Beantwortung von RFIs, Überprüfung der Bedingungen vor Ort

Dauer: 30-60 Minuten vor Ort + 30 Minuten Besprechung

Teilnehmer/innen: Architekt/Bauleiter, Bauleiter, Bauleiter, wichtige Subunternehmer, Vertreter des Eigentümers

Tagesordnung:

Sicherheit + Zugang Überprüfung der Arbeiten vor Ort + Attrappen Offene RFIs + Einreichungen Änderungen + Genehmigungen Aktionspunkte

Checkliste vorbereiten

Aktuelle Zeichnungen, RFI-Protokoll und Kamera mitbringen

Wetter und Zugang zur Baustelle prüfen

Tools für die Punchlist bereithalten

Doodle einrichten

Verwende eine Buchungsseite, damit der Auftraggeber wiederkehrende Baustellentreffen nur dann bucht, wenn du verfügbar bist

Füge die Adresse der Baustelle und Details zum Parken hinzu

Verwende Doodle 1:1 für einmalige Untertreffen

Bewährte Praktiken vor Ort

Verbinde Fotos mit Aktionspunkten

Verwende eine einfache Vorlage für den Erfahrungsbericht

Versende Zusammenfassungen am selben Tag, um Streitigkeiten zu vermeiden

Vorlage 5: Genehmigungs- und Planungsbesprechung vor der Antragstellung

Zweck: Klärung von Fragen zum Code und Reduzierung von Wiedervorlagen

Dauer: 45 Minuten

Teilnehmer: Architekt, Planungs-/Bauamt, manchmal Bauherr oder Zivilist

Tagesordnung

Projektzusammenfassung + Zoneneinteilung Wichtige Fragen zum Code Erforderliche Studien + Einreichungen Zeitplan und Prüfungsweg Nächste Schritte

Checkliste zur Vorbereitung

Zweiseitiges Exposé mit Lageplan und Massenangaben

Auflistung von Fragen zum Code (mit Zitaten)

Bringe frühere Genehmigungen mit, falls hilfreich

Doodle-Einrichtung

(Genau: viele Agenturen verlangen immer noch eine E-Mail, um zu buchen.)

Nutze Doodle 1:1, um ein paar Zeitfenster vorzuschlagen, die beide Kalender berücksichtigen

Nimm die Tagesordnung in die Einladung auf; KI-Beschreibungen können hilfreich sein

Bei Meetings mit mehreren Abteilungen schicke eine Gruppenumfrage, um die Verfügbarkeit abzustimmen

Bewährte Praktiken

Verlange eine schriftliche Bestätigung der Dolmetschungen

Erfasse die Namen und Titel der Teilnehmer

Versende eine kurze schriftliche Zusammenfassung

Häufig zu vermeidende Fehler

Zu viele Ziele in einem Treffen - beschränke dich auf ein Hauptergebnis

Lange E-Mail-Threads - teile stattdessen einen Link zur Terminplanung

Keine Vorbereitungsmaterialien - schicke Zeichnungen/Modelle mindestens einen Tag im Voraus

Keine Erinnerungen - aktiviere automatische Erinnerungen, um ein Nichterscheinen zu verhindern

Kein Entscheidungsprotokoll - schließe jedes Treffen mit Eigentümern und Datum ab

Tools und Lösungen für eine schnellere Terminplanung

Buchungsseite

Ideal für Kundenanrufe, bezahlte Beratungen, Ortsbesichtigungen

Zeigt deine tatsächliche Verfügbarkeit

Fügt Video-Links hinzu

Unterstützt Stripe für Zahlungen

Anpassbare Arbeitszeiten, Puffer und Standorte

1:1

Hervorragend geeignet für Anrufe mit nur einer Person (Beamte, Vertreter, schnelle Nachfassaktionen)

Biete eine kuratierte Liste von Zeiten an

Verhindert doppelte Buchungen

Gruppenabfragen

Am besten für Entwurfsbesprechungen und Beraterabstimmungen

Bis zu 1000 Teilnehmer einladen

Fristen und Erinnerungen setzen

Teilnehmerdetails ausblenden

Anmeldeformulare

Nützlich für Workshops, Studiobesprechungen, Anbieterdemos

Erstellen Sie Zeitfenster mit begrenzten Plätzen

Teilnehmer wählen selbst ein Zeitfenster aus

Hilfreiche Integrationen

Google, Outlook und Apple Kalender

Zoom, Google Meet, Cisco Webex, Microsoft Teams

Zapier → Aufgaben in Asana, Trello oder Slack auslösen

Doodle Pro / Teams-Vorteile

KI-generierte Agenden

Benutzerdefiniertes Branding + Logo

Werbefreies Erlebnis

Teilnehmerdetails ausblenden

Sicherheit auf Unternehmensniveau

Beispiele aus der Praxis

Studio mit Wohnsitz

Bezahlte 30-minütige Beratung über die Buchungsseite (Stripe) → höhere Anwesenheitsrate

Nutzt Gruppenumfragen für Konzeptbesprechungen mit Paaren

GC bucht Besichtigungen nur am Freitagmorgen über eine eigene Buchungsseite

Mittelgroßes kommerzielles Unternehmen

Nutzt Group Polls vierteljährlich, um wöchentliche Berater-Synchronisationen festzulegen

Nutzt 1:1 mit zwei kuratierten Zeitfenstern für Genehmigungsgespräche

Verwendet Sign-up Sheets während der CDs für Beraterübergabegespräche

Gemeinschaftsprojekt

Erstellt ein Sign-up Sheet mit 8 Slots × 10 Plätzen für einen Tag der offenen Tür

Doodle verbirgt die Details der Teilnehmer für den Datenschutz

Wichtigste Erkenntnisse

Verwende fünf zentrale Meeting-Vorlagen, um Zeit zu sparen und Reibungsverluste zu reduzieren

Kombiniere jede Vorlage mit dem richtigen Doodle-Tool

Versende Vorbereitungsdateien und verwende automatische Erinnerungen, um Nichterscheinen zu vermeiden

Protokolliere Genehmigungen, Eigentümer und Termine bei jeder Besprechung

Erfasse Zahlungen für bezahlte Beratungen mit Stripe

Beginne mit einer besseren Terminplanung

Du brauchst nicht mehr Meetings - du brauchst bessere.

Nutze diese fünf Meeting-Vorlagen für Architekten, füge sie in deinen Kalender ein und überlasse Doodle die Buchung, Erinnerungen und Video-Links.

Bist du bereit, die Terminplanung zu vereinfachen? Erstelle deine erste Vorlage und sende deinen Link noch heute.