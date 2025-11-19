5 Vorlagen für Meetings, die jeder Architekt nutzen sollte

Als Architekt verbringst du deine Tage damit, den Spagat zwischen Kunden, Beratern, Bauunternehmern und Stadtverwaltungen zu schaffen. Dein Kalender füllt sich schnell. Die falsche Besprechung zur falschen Zeit kann ein Projekt verlangsamen, Nacharbeit verursachen und die abrechenbaren Stunden verringern.
Die Lösung ist einfach: Verwende eine kleine Anzahl von wiederverwendbaren Besprechungsvorlagen. Jede Vorlage sollte einen klaren Zweck, eine kurze Tagesordnung, Vorbereitungsschritte und eine einheitliche Vorgehensweise bei der Terminplanung haben. In diesem Leitfaden findest du fünf praktische Besprechungsvorlagen für Architekten und Architektinnen und erfährst, wie du sie mit Doodle nutzen kannst, um Stunden zu sparen und das Hin und Her zu reduzieren.
Die Herausforderung für Architekten
Architekten koordinieren viele Rollen und Phasen in einem Projekt:
Besprechungen zur Wohnungssuche
Konzept- und Entwurfsprüfungen
Kollisionsprüfungen mit Beratern
Ortsbegehungen und Besprechungen mit der Bauaufsicht
Genehmigungs- und Planungsgespräche
Ohne eine Struktur wird jedes Treffen zu einer individuellen Arbeit, die Zeit kostet.
Häufige Problempunkte
Endlose E-Mail-Threads, um einen Termin zu finden
Nicht-Erscheinen aufgrund unklarer Erinnerungen oder Orte
Tagesordnungen, die sich verschieben und Entscheidungen, die nicht getroffen werden
Verzögerungen, die sich in Zeichnungen, Einreichungen und Gebühren niederschlagen
Stunden, die mit unbezahlten Beratungen statt mit abrechenbarer Arbeit verbracht werden
Warum dies für Architekten wichtig ist
Besprechungen prägen Anforderungen, Entwurfsrichtung und Bauentscheidungen. Eine gute Sitzungsstruktur schützt dein Honorar und deinen Zeitplan.
Klare Vorlagen helfen dir:
Verkürzung der Projektlaufzeiten durch weniger Verwirrung
das Vertrauen des Kunden durch einheitliche Berührungspunkte zu stärken
Entscheidungen festhalten, die Bestand haben, und Nacharbeit reduzieren
Dein Team bleibt konzentriert, effizient und abrechenbar
Im Folgenden findest du fünf fertige Vorlagen mit Tagesordnungen und Doodle-Einstellungen, die du sofort einsetzen kannst.
Vorlage 1: Kundenentdeckung und -aufnahme
Zweck: Einen Kunden qualifizieren, Ziele definieren und den vorläufigen Umfang festlegen
Dauer: 30-45 Minuten
Teilnehmende: Architekt, Entscheidungsträger des Kunden, Miteigentümer oder Partner
Tagesordnung
Ziele und Vision (2 Minuten pro Person)
Standort und Zwänge
Budget und Zeitrahmen
Entscheidungsträger und Genehmigungsverfahren
Nächste Schritte
Checkliste vorbereiten
Überprüfe das Lead-Formular, die Adresse des Standorts und die grundlegenden Unterlagen
Wähle 1-2 relevante Projektbeispiele aus
Fragen vorbereiten, die gestellt werden müssen
Doodle einrichten
Verwende eine Buchungsseite, damit potenzielle Kunden sich selbst über deine tatsächliche Verfügbarkeit anmelden können
Verbinde Google/Outlook/Apple Kalender
Füge automatische Erinnerungen und Videokonferenzen hinzu
Verbinde Stripe, wenn du für Beratungen Geld verlangst
Mustereinladung
Titel: Kundentermin für [Projekt/Adresse]
Beschreibung: Wir besprechen die Ziele, den Kontext der Website, das Budget und den Zeitplan. Bitte halte einen Link für eine Umfrage oder einen Eintrag bereit.
Bewährte Praktiken
Halte es kurz, um deine Zeit zu schonen
Schließe mit einem klaren nächsten Schritt ab
Verwende Doodle 1:1, um einem einzelnen Lead nur ein paar kuratierte Zeiten anzubieten
Vorlage 2: Konzeptbesprechung mit dem Kunden
Zweck: Abstimmung über frühe Konzepte und Freigabe der Richtung
Dauer: 60 Minuten
Teilnehmer/innen: Architekt, PM, Entscheidungsträger des Kunden, optional Innenarchitekt
Tagesordnung
Rekapitulieren der Ziele und Zwänge
Präsentation von 2-3 Konzepten mit Vor- und Nachteilen
Erörterung der Kosten und des Zeitplans
Entscheidungen und Risiken festhalten
Genehmigungen bestätigen und nächsten Meilenstein festlegen
Checkliste vorbereiten
Zeichnungen/Folien zu einem Deck zusammenstellen
Eine einfache Kostenaufstellung vorbereiten
Definiere Entscheidungskriterien
Doodle-Einrichtung
Verwende Gruppenumfragen, wenn sich mehrere Beteiligte auf einen Zeitpunkt einigen müssen
Fristen und automatische Erinnerungen setzen
Doodle Pro verwenden, um eine klare Beschreibung des Meetings zu erstellen und ein Branding hinzuzufügen
Entscheidungen festhalten
Füge eine Abschlussfolie mit den Entscheidungen hinzu
Versende eine Zusammenfassung innerhalb von 24 Stunden
Bewährte Praktiken
Beschränke dich auf 2-3 Optionen
Zeitplan für jeden Diskussionsblock
Zeichne das Gespräch auf (mit Zustimmung)
Vorlage 3: Berater-Koordinationssynchronisation
Zweck: Konflikte lösen, Verantwortlichkeiten abstimmen und Modelle in Bewegung halten
Dauer: 45-60 Minuten
Teilnehmende: Architekt, Statiker, Planer, Bauleiter, Landschaftsarchitekten, Spezialisten
Tagesordnung
Meilensteine und Überprüfung des Zeitplans
Überprüfung von Zeichnungen/Modellen
Verantwortungsmatrix
Entscheidungen + Eigentümer
Liefertermine + nächster Kontaktpunkt
Vorbereitungs-Checkliste
Veröffentliche das aktuelle Modell und die PDFs mindestens 24 Stunden vor dem Termin
Identifiziere die fünf wichtigsten Konflikte oder Risiken
Dateibenennung/Austauschstandards klären
Doodle einrichten
Verwende Gruppenumfragen für eine firmenübergreifende Abstimmung (bis zu 1000 Teilnehmer)
Ausblenden von Teilnehmerdetails, wenn firmenübergreifender Datenschutz gewünscht wird
Gebuchte Meetings werden automatisch mit Kalendern und Videolinks synchronisiert
Checkliste für die Nachbereitung
Versende aktualisierte Modelle und ein einseitiges Entscheidungsprotokoll
Verwende einen Anmeldungsbogen, wenn du strukturierte Zeitfenster für Berater brauchst
Beste Praktiken
Halte die Gruppe klein und phasenspezifisch
Wöchentlicher Rhythmus in DD; zweiwöchentlich in CDs
Verwende Doodle 1:1 für Breakout-Themen
Vorlage 4: Koordination der Auftragnehmer und Baustellenbesprechung
Zweck: Baufortschritt, Beantwortung von RFIs, Überprüfung der Bedingungen vor Ort
Dauer: 30-60 Minuten vor Ort + 30 Minuten Besprechung
Teilnehmer/innen: Architekt/Bauleiter, Bauleiter, Bauleiter, wichtige Subunternehmer, Vertreter des Eigentümers
Tagesordnung:
Sicherheit + Zugang
Überprüfung der Arbeiten vor Ort + Attrappen
Offene RFIs + Einreichungen
Änderungen + Genehmigungen
Aktionspunkte
Checkliste vorbereiten
Aktuelle Zeichnungen, RFI-Protokoll und Kamera mitbringen
Wetter und Zugang zur Baustelle prüfen
Tools für die Punchlist bereithalten
Doodle einrichten
Verwende eine Buchungsseite, damit der Auftraggeber wiederkehrende Baustellentreffen nur dann bucht, wenn du verfügbar bist
Füge die Adresse der Baustelle und Details zum Parken hinzu
Verwende Doodle 1:1 für einmalige Untertreffen
Bewährte Praktiken vor Ort
Verbinde Fotos mit Aktionspunkten
Verwende eine einfache Vorlage für den Erfahrungsbericht
Versende Zusammenfassungen am selben Tag, um Streitigkeiten zu vermeiden
Vorlage 5: Genehmigungs- und Planungsbesprechung vor der Antragstellung
Zweck: Klärung von Fragen zum Code und Reduzierung von Wiedervorlagen
Dauer: 45 Minuten
Teilnehmer: Architekt, Planungs-/Bauamt, manchmal Bauherr oder Zivilist
Tagesordnung
Projektzusammenfassung + Zoneneinteilung
Wichtige Fragen zum Code
Erforderliche Studien + Einreichungen
Zeitplan und Prüfungsweg
Nächste Schritte
Checkliste zur Vorbereitung
Zweiseitiges Exposé mit Lageplan und Massenangaben
Auflistung von Fragen zum Code (mit Zitaten)
Bringe frühere Genehmigungen mit, falls hilfreich
Doodle-Einrichtung
(Genau: viele Agenturen verlangen immer noch eine E-Mail, um zu buchen.)
Nutze Doodle 1:1, um ein paar Zeitfenster vorzuschlagen, die beide Kalender berücksichtigen
Nimm die Tagesordnung in die Einladung auf; KI-Beschreibungen können hilfreich sein
Bei Meetings mit mehreren Abteilungen schicke eine Gruppenumfrage, um die Verfügbarkeit abzustimmen
Bewährte Praktiken
Verlange eine schriftliche Bestätigung der Dolmetschungen
Erfasse die Namen und Titel der Teilnehmer
Versende eine kurze schriftliche Zusammenfassung
Häufig zu vermeidende Fehler
Zu viele Ziele in einem Treffen - beschränke dich auf ein Hauptergebnis
Lange E-Mail-Threads - teile stattdessen einen Link zur Terminplanung
Keine Vorbereitungsmaterialien - schicke Zeichnungen/Modelle mindestens einen Tag im Voraus
Keine Erinnerungen - aktiviere automatische Erinnerungen, um ein Nichterscheinen zu verhindern
Kein Entscheidungsprotokoll - schließe jedes Treffen mit Eigentümern und Datum ab
Tools und Lösungen für eine schnellere Terminplanung
Buchungsseite
Ideal für Kundenanrufe, bezahlte Beratungen, Ortsbesichtigungen
Zeigt deine tatsächliche Verfügbarkeit
Fügt Video-Links hinzu
Unterstützt Stripe für Zahlungen
Anpassbare Arbeitszeiten, Puffer und Standorte
1:1
Hervorragend geeignet für Anrufe mit nur einer Person (Beamte, Vertreter, schnelle Nachfassaktionen)
Biete eine kuratierte Liste von Zeiten an
Verhindert doppelte Buchungen
Gruppenabfragen
Am besten für Entwurfsbesprechungen und Beraterabstimmungen
Bis zu 1000 Teilnehmer einladen
Fristen und Erinnerungen setzen
Teilnehmerdetails ausblenden
Anmeldeformulare
Nützlich für Workshops, Studiobesprechungen, Anbieterdemos
Erstellen Sie Zeitfenster mit begrenzten Plätzen
Teilnehmer wählen selbst ein Zeitfenster aus
Hilfreiche Integrationen
Google, Outlook und Apple Kalender
Zoom, Google Meet, Cisco Webex, Microsoft Teams
Zapier → Aufgaben in Asana, Trello oder Slack auslösen
Doodle Pro / Teams-Vorteile
KI-generierte Agenden
Benutzerdefiniertes Branding + Logo
Werbefreies Erlebnis
Teilnehmerdetails ausblenden
Sicherheit auf Unternehmensniveau
Beispiele aus der Praxis
Studio mit Wohnsitz
Bezahlte 30-minütige Beratung über die Buchungsseite (Stripe) → höhere Anwesenheitsrate
Nutzt Gruppenumfragen für Konzeptbesprechungen mit Paaren
GC bucht Besichtigungen nur am Freitagmorgen über eine eigene Buchungsseite
Mittelgroßes kommerzielles Unternehmen
Nutzt Group Polls vierteljährlich, um wöchentliche Berater-Synchronisationen festzulegen
Nutzt 1:1 mit zwei kuratierten Zeitfenstern für Genehmigungsgespräche
Verwendet Sign-up Sheets während der CDs für Beraterübergabegespräche
Gemeinschaftsprojekt
Erstellt ein Sign-up Sheet mit 8 Slots × 10 Plätzen für einen Tag der offenen Tür
Doodle verbirgt die Details der Teilnehmer für den Datenschutz
Wichtigste Erkenntnisse
Verwende fünf zentrale Meeting-Vorlagen, um Zeit zu sparen und Reibungsverluste zu reduzieren
Kombiniere jede Vorlage mit dem richtigen Doodle-Tool
Versende Vorbereitungsdateien und verwende automatische Erinnerungen, um Nichterscheinen zu vermeiden
Protokolliere Genehmigungen, Eigentümer und Termine bei jeder Besprechung
Erfasse Zahlungen für bezahlte Beratungen mit Stripe
Beginne mit einer besseren Terminplanung
Du brauchst nicht mehr Meetings - du brauchst bessere.
Nutze diese fünf Meeting-Vorlagen für Architekten, füge sie in deinen Kalender ein und überlasse Doodle die Buchung, Erinnerungen und Video-Links.
Bist du bereit, die Terminplanung zu vereinfachen? Erstelle deine erste Vorlage und sende deinen Link noch heute.