5 modelli di riunione che ogni architetto dovrebbe utilizzare

Tempo di lettura: 10 minuti

Limara Schellenberg
Limara Schellenberg

Aggiornato: 19 nov 2025

Architects in a meeting

    Come architetto, passi le tue giornate a conciliare clienti, consulenti, appaltatori e funzionari comunali. Il tuo calendario si riempie velocemente. Una riunione sbagliata al momento sbagliato può rallentare un progetto, causare ritocchi e ridurre le ore fatturabili.

    La soluzione è semplice: utilizzare una piccola serie di modelli di riunione riutilizzabili. Ogni modello deve avere uno scopo chiaro, un ordine del giorno breve, delle fasi di preparazione e un modo coerente di programmare. In questa guida troverai cinque pratici modelli di riunione per architetti, oltre a come gestirli con Doodle per risparmiare ore e ridurre il tira e molla.

    La sfida dei professionisti dell'architettura

    Gli architetti coordinano molti ruoli e fasi di un progetto:

    • Chiamate d'ingresso nel settore residenziale

    • Revisioni di concetti e progetti

    • Verifica dei contrasti con i consulenti

    • Visite al cantiere e incontri con la CA

    • Conversazioni su permessi e pianificazione

    Senza una struttura, ogni riunione si trasforma in un lavoro personalizzato che consuma tempo.

    Punti dolenti comuni

    • Infiniti scambi di email per trovare un orario

    • No-show a causa di promemoria o luoghi poco chiari

    • Agende che vanno alla deriva e decisioni che non vengono prese

    • Ritardi che si ripercuotono su disegni, progetti e parcelle.

    • Ore spese in consulenze non pagate invece che in lavori fatturabili.

    Perché questo è importante per gli architetti

    Le riunioni determinano i requisiti, la direzione del progetto e le decisioni di costruzione. Una solida struttura per le riunioni protegge il tuo onorario e il tuo programma.

    Modelli chiari ti aiutano a

    • Accorciare le tempistiche del progetto riducendo la confusione

    • Migliorare la fiducia del cliente grazie a punti di contatto coerenti

    • Acquisire le decisioni che rimangono valide e ridurre le rielaborazioni

    • Mantenere il tuo team concentrato, efficiente e fatturabile.

    Qui di seguito troverai cinque modelli pronti per l'architetto, con agende e impostazioni Doodle che potrai inserire già da oggi.

    Modello 1: Ricerca e acquisizione del cliente

    Scopo: Qualificare un cliente, definire gli obiettivi e stabilire l'ambito di applicazione preliminare

    Durata: 30-45 minuti

    Partecipanti: Architetto, responsabile decisionale del cliente, qualsiasi comproprietario o partner

    Ordine del giorno

    1. Obiettivi e visione (2 minuti a persona)

    2. Sito e vincoli

    3. Budget e tempistiche

    4. Decisori e processo di approvazione

    5. Prossimi passi

    Lista di controllo preliminare

    • Esamina il modulo di riferimento, l'indirizzo del sito e i dati di base

    • Scegli 1-2 esempi di progetti rilevanti

    • Prepara le domande obbligatorie

    Configurazione di Doodle

    • Utilizza una pagina di prenotazione in modo che i potenziali clienti si prenotino da soli in base alla tua reale disponibilità.

    • Collega il calendario di Google/Outlook/Apple

    • Aggiungi promemoria automatici + videoconferenza

    • Collega Stripe se fai pagare le consulenze a pagamento

    Esempio di invito

    Titolo: Invito alla scoperta del cliente per [progetto/indirizzo]

    Descrizione: Esamineremo gli obiettivi, il contesto del sito, il budget e la tempistica. Tieni pronti i link per i sondaggi o gli annunci.

    Migliori pratiche

    • Sii breve per salvaguardare il tuo tempo

    • Termina con un chiaro passo successivo

    • Usa Doodle 1:1 per offrire solo pochi momenti curati a un singolo lead.

    Modello 2: Revisione del design concettuale con il cliente

    Scopo: allinearsi sui primi concetti e approvare la direzione da seguire.

    Durata: 60 minuti

    Partecipanti: Architetto, PM, decisore del cliente, designer d'interni opzionale

    Ordine del giorno

    1. Riepilogo degli obiettivi e dei vincoli

    2. Presentare 2-3 concetti con i pro e i contro

    3. Discutere i costi e le implicazioni delle fasi

    4. Acquisire le decisioni e i rischi

    5. Confermare le approvazioni e la prossima tappa

    Prepara la lista di controllo

    • Assemblare disegni e diapositive in un unico documento

    • Preparare una semplice descrizione dei costi

    • Definire i criteri decisionali

    Impostazione del Doodle

    • Usa i sondaggi di gruppo quando più parti interessate devono accordarsi su un orario

    • Imposta scadenze e promemoria automatici

    • Usa Doodle Pro per generare una descrizione chiara della riunione e aggiungere il branding

    Cattura le decisioni

    • Aggiungi una diapositiva finale che elenchi le decisioni

    • Invia un riepilogo entro 24 ore

    Le migliori pratiche

    • Limita a 2-3 le opzioni

    • Pianifica il tempo di ogni blocco di discussione

    • Registra la chiamata (con il consenso)

    Modello 3: Sincronizzazione del coordinamento dei consulenti

    Scopo: Risolvere i conflitti, allinearsi sulle responsabilità e mantenere i modelli in movimento

    Durata: 45-60 minuti

    Partecipanti: Architetto, strutturale, MEP, civile, paesaggista, specialista

    Ordine del giorno

    1. Verifica delle tappe e del calendario

    2. Revisione di disegni/modelli

    3. Matrice delle responsabilità

    4. Decisioni + proprietari

    5. Date di consegna + prossimo punto di contatto

    Lista di controllo per la preparazione

    • Pubblicare il modello e i PDF più recenti almeno 24 ore prima

    • Identificare i cinque principali conflitti o rischi

    • Chiarire gli standard di denominazione/scambio dei file

    Impostazione di Doodle

    • Usa i sondaggi di gruppo per il coordinamento di più aziende (fino a 1000 partecipanti)

    • Nascondere i dettagli dei partecipanti se si preferisce la privacy tra le aziende

    • Le riunioni prenotate si sincronizzano automaticamente con i calendari con collegamenti video

    Lista di controllo per il follow-up

    • Invia modelli aggiornati + un registro delle decisioni di una pagina

    • Utilizza un foglio di registrazione se hai bisogno di orari strutturati per la restituzione dei consulenti.

    Le migliori pratiche

    • Mantieni il gruppo piccolo e specifico per ogni fase

    • Cadenza settimanale in DD; bisettimanale in CD

    • Utilizza Doodle 1:1 per gli argomenti di discussione.

    Modello 4: Riunione di coordinamento e cantiere con l'appaltatore

    Scopo: mantenere i lavori in corso, rispondere alle richieste di informazioni, esaminare le condizioni del cantiere.

    Durata: 30-60 minuti in cantiere + 30 minuti di revisione

    Partecipanti: Architetto/CA responsabile, PM del GC, supervisore, subappaltatori chiave, rappresentante del proprietario

    Ordine del giorno

    1. Sicurezza + accesso

    2. Revisione del lavoro in loco + mockup

    3. RFI aperte + invii

    4. Modifiche e approvazioni

    5. Punti di azione

    Lista di controllo preliminare

    • Porta i disegni aggiornati, il registro RFI e la macchina fotografica

    • Controlla il tempo e l'accesso al cantiere

    • Prepara gli strumenti per la punch list

    Configurazione di Doodle

    • Utilizza una pagina di prenotazione in modo che il CG prenoti le riunioni ricorrenti in cantiere solo quando sei disponibile.

    • Aggiungi l'indirizzo del cantiere e i dettagli del parcheggio

    • Utilizza Doodle 1:1 per incontri secondari una tantum

    Migliori pratiche in cantiere

    • Collega le foto ai punti d'azione

    • Tieni un semplice modello di rapporto sul campo

    • Invia i riepiloghi in giornata per ridurre le controversie

    Modello 5: Riunione di pre-applicazione per permessi e pianificazione

    Scopo: chiarire le domande relative al codice e ridurre le ripresentazioni

    Durata: 45 minuti

    Partecipanti: Architetto, funzionario di pianificazione/edilizia, a volte cliente o civile

    Ordine del giorno

    1. Riassunto del progetto + zonizzazione

    2. Domande chiave sul codice

    3. Studi richiesti + documenti da presentare

    4. Tempistica e percorso di revisione

    5. Passi successivi

    Lista di controllo preliminare

    • Brief di due pagine con planimetria del sito e struttura del progetto

    • Elenco delle domande relative al codice (con citazioni)

    • Porta le approvazioni precedenti se utili

    Impostazione di Doodle

    (Precisazione: molte agenzie richiedono ancora l'email per prenotare).

    • Usa Doodle 1:1 per proporre alcune finestre temporali che rispettino entrambi i calendari.

    • Includi l'ordine del giorno nell'invito; le descrizioni dell'intelligenza artificiale possono essere utili.

    • Per le riunioni di più dipartimenti, invia un sondaggio di gruppo per allineare le disponibilità.

    Migliori pratiche

    • Richiedi una conferma scritta delle interpretazioni

    • Acquisire i nomi e i titoli dei partecipanti

    • Invia un breve riassunto scritto

    Errori comuni da evitare

    • Troppi obiettivi in una riunione - limitati a un risultato primario

    • Lunghe discussioni via e-mail - condividi invece un link di pianificazione

    • Nessun materiale di preparazione - invia disegni/modelli con almeno un giorno di anticipo

    • Nessun promemoria - attiva i promemoria automatici per evitare di non presentarsi

    • Nessun registro delle decisioni: chiudi ogni riunione con i proprietari e le date.

    Strumenti e soluzioni per una programmazione più rapida

    Pagina di prenotazione

    Ideale per le chiamate ai clienti, le consulenze a pagamento, le visite al cantiere

    • Mostra la tua reale disponibilità

    • Aggiunge link a video

    • Supporta Stripe per i pagamenti

    • Orari, buffer e luoghi di lavoro personalizzabili

    1:1

    Ottimo per le chiamate di una sola persona (funzionari comunali, subalterni, follow-up veloci)

    • Offri un elenco di orari curati

    • Previene le doppie prenotazioni

    Sondaggi di gruppo

    Ideale per le revisioni dei progetti e le sincronizzazioni dei consulenti

    • Invita fino a 1000 partecipanti

    • Imposta scadenze e promemoria

    • Nascondi i dettagli dei partecipanti

    Fogli di iscrizione

    Utile per workshop, studi critici, dimostrazioni dei fornitori

    • Crea fasce orarie con limiti di posti

    • I partecipanti scelgono da soli una fascia oraria

    Integrazioni utili

    • Calendario di Google, Outlook e Apple

    • Zoom, Google Meet, Cisco Webex, Microsoft Teams

    • Zapier → attiva le attività in Asana, Trello o Slack

    Vantaggi di Doodle Pro / Teams

    • Agende generate dall'intelligenza artificiale

    • Marchio e logo personalizzati

    • Esperienza senza pubblicità

    • Nascondi i dettagli dei partecipanti

    • Sicurezza di livello aziendale

    Esempi di mondo reale

    Studio residenziale

    • Utilizza una consulenza a pagamento di 30 minuti tramite la pagina di prenotazione (Stripe) → tasso di partecipazione più alto

    • Utilizza i sondaggi di gruppo per le revisioni concettuali con le coppie

    • Il GC prenota le passeggiate in cantiere solo il venerdì mattina tramite una pagina di prenotazione personalizzata

    Azienda commerciale di medie dimensioni

    • Utilizza i sondaggi di gruppo trimestralmente per impostare le sincronizzazioni settimanali dei consulenti

    • Utilizza il rapporto 1:1 con due finestre temporali predefinite per le conversazioni sulle autorizzazioni

    • Utilizza i fogli di registrazione durante i CD per le revisioni dei consulenti.

    Progetto comunitario

    • Crea un foglio di iscrizione con 8 slot × 10 posti per un'open house

    • Doodle nasconde i dati dei partecipanti per garantire la privacy

    Punti di forza

    • Utilizza cinque modelli di riunione fondamentali per proteggere il tempo e ridurre l'attrito

    • Abbina ogni modello al giusto strumento Doodle

    • Invia i file di preparazione e usa i promemoria automatici per evitare di non presentarti.

    • Registra le approvazioni, i proprietari e le date di ogni riunione

    • Raccogli i pagamenti per le consulenze a pagamento con Stripe

    Iniziare a programmare meglio

    Non hai bisogno di più riunioni, ma di riunioni migliori.

    Inizia a usare questi cinque modelli di riunione per architetti, inseriscili nel tuo calendario e lascia che sia Doodle a gestire le prenotazioni, i promemoria e i collegamenti video.

    Sei pronto a semplificare la programmazione? Crea il tuo primo modello e invia il tuo link oggi stesso.

