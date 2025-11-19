Planificación
5 plantillas de reuniones que todo arquitecto debería utilizar
Tiempo de lectura: 10 minutos
Como arquitecto, te pasas el día haciendo equilibrios entre clientes, asesores, contratistas y funcionarios municipales. Tu calendario se llena rápidamente. Una reunión equivocada en el momento equivocado puede ralentizar un proyecto, causar repeticiones y reducir las horas facturables.
La solución es sencilla: utiliza un pequeño conjunto de plantillas de reuniones reutilizables. Cada plantilla debe tener un objetivo claro, un orden del día breve, pasos previos y una forma coherente de programar. En esta guía, obtendrás cinco prácticas plantillas de reuniones para arquitectos, además de cómo ejecutarlas con Doodle para ahorrar horas y reducir las idas y venidas.
El reto de los profesionales de la arquitectura
Los arquitectos coordinan muchas funciones y fases a lo largo de un proyecto:
Llamadas de admisión residencial
Revisiones de concepto y diseño
Comprobaciones de desajustes de los consultores
Visitas a la obra y reuniones de AC
Conversaciones sobre permisos y planificación
Sin una estructura, cada reunión se convierte en un trabajo personalizado que se come el tiempo.
Puntos críticos habituales
Interminables hilos de correos electrónicos para encontrar una hora
No te presentas debido a recordatorios o lugares poco claros
Órdenes del día que se desvían y decisiones que se pierden
Retrasos que repercuten en los planos, las entregas y los honorarios.
Horas dedicadas a consultas no remuneradas en lugar de trabajo facturable
Por qué es importante para los arquitectos
Las reuniones determinan los requisitos, la dirección del diseño y las decisiones de construcción. Una sólida estructura de reuniones protege tus honorarios y tu calendario.
Las plantillas claras te ayudan a:
Acortar los plazos del proyecto reduciendo la confusión
Mejorar la confianza del cliente mediante puntos de contacto coherentes
Tomar decisiones firmes y reducir la repetición del trabajo
Mantener a tu equipo centrado, eficiente y facturable
A continuación encontrarás cinco plantillas listas para arquitectos, con agendas y configuraciones de Doodle que puedes utilizar hoy mismo.
Plantilla 1: Descubrimiento y admisión de clientes
Objetivo: Cualificar a un cliente potencial, definir objetivos y establecer un alcance preliminar
Duración: 30-45 minutos
Asistentes: Arquitecto, responsable de la toma de decisiones del cliente, cualquier copropietario o socio
Agenda
Objetivos y visión (2 minutos por persona)
Emplazamiento + limitaciones
Presupuesto + plazos
Responsables + proceso de aprobación
Siguientes pasos
Lista de control preparatoria
Revisa el formulario principal, la dirección del emplazamiento y los registros básicos
Elige 1-2 ejemplos de proyectos relevantes
Prepara las preguntas obligatorias
Configuración de Doodle
Utiliza una Página de Reservas para que los clientes potenciales se autorreserven según tu disponibilidad real
Conecta Google/Outlook/Apple Calendar
Añade recordatorios automáticos + videoconferencia
Conecta Stripe si cobras por consultas de pago
Ejemplo de invitación
Título Llamada de descubrimiento del cliente para [Proyecto/Dirección]
Descripción: Revisaremos los objetivos, el contexto del sitio, el presupuesto y el calendario. Por favor, ten preparada cualquier encuesta o enlace de listado.
Buenas prácticas
Sé breve para proteger tu tiempo
Termina con un siguiente paso claro
Utiliza Doodle 1:1 para ofrecer unas pocas veces curadas a un solo cliente potencial
Plantilla 2: Revisión del diseño conceptual con el cliente
Propósito: Alinear los primeros conceptos y aprobar la dirección
Duración: 60 minutos
Asistentes: Arquitecto, PM, responsable de la toma de decisiones del cliente, diseñador de interiores opcional
Agenda
Recordar objetivos y limitaciones
Presenta 2-3 conceptos con pros/contras
Debatir el coste y las implicaciones de las fases
Toma decisiones + riesgos
Confirmar aprobaciones + siguiente hito
Prepara la lista de control
Reúne los planos y diapositivas en un solo paquete
Preparar una descripción sencilla de los costes
Definir los criterios de decisión
Configuración de Doodle
Utiliza encuestas de grupo cuando varias partes interesadas deban ponerse de acuerdo sobre una hora
Establece plazos + recordatorios automáticos
Utiliza Doodle Pro para generar una descripción clara de la reunión y añadir marca
Captura las decisiones
Añade una diapositiva final con las decisiones
Envía un resumen en 24 horas
Buenas prácticas
Limitar a 2-3 opciones
Establece un marco temporal para cada bloque de debate
Graba la llamada (con consentimiento)
Plantilla 3: Sincronización de la coordinación de consultores
Objetivo: Resolver conflictos, alinear responsabilidades y mantener los modelos en movimiento
Duración: 45-60 minutos
Asistentes: Arquitecto, estructural, MEP, civil, paisajista, especialistas
Agenda
Hitos y revisión del calendario
Revisión de planos/modelos
Matriz de responsabilidades
Decisiones + propietarios
Fechas de entrega + siguiente punto de contacto
Lista de preparación
Publica el último modelo y los PDF al menos 24 horas antes
Identifica los cinco principales conflictos o riesgos
Aclara la nomenclatura de los archivos y las normas de intercambio
Configuración de Doodle
Utiliza encuestas de grupo para la coordinación entre empresas (hasta 1000 participantes)
Oculta los datos de los participantes si se prefiere la privacidad entre empresas
Las reuniones reservadas se sincronizan automáticamente con los calendarios con enlaces de vídeo
Lista de control de seguimiento
Envía modelos actualizados + un registro de decisiones de una página
Utiliza una Hoja de inscripción si necesitas franjas horarias estructuradas para la devolución de consultores
Mejores prácticas
Mantén el grupo pequeño y específico para cada fase
Cadencia semanal en DD; quincenal en CDs
Utiliza Doodle 1:1 para los temas de discusión
Plantilla 4: Reunión de coordinación y obra del contratista
Propósito: Mantener la construcción en marcha, responder a los RFI, revisar las condiciones sobre el terreno
Duración: 30-60 minutos in situ + 30 minutos de revisión
Asistentes: Arquitecto/Jefe de obra, PM de la CG, superintendente, subcontratistas clave, representante del propietario
Agenda
Seguridad y acceso
Revisión del trabajo in situ + maquetas
Solicitudes de información abiertas + presentaciones
Cambios + aprobaciones
Acciones
Lista de comprobación preparatoria
Llevar planos actuales, registro de RFI y cámara
Comprueba el tiempo y el acceso a la obra
Ten preparadas las herramientas de la lista de tareas
Configurar Doodle
Utiliza una Página de Reservas para que el CG reserve reuniones recurrentes sólo cuando estés disponible
Añade la dirección de la obra y los detalles del aparcamiento
Utiliza Doodle 1:1 para sub-reuniones puntuales
Buenas prácticas in situ
Vincula las fotos a los puntos de acción
Mantén una plantilla de informe de campo sencilla
Envía resúmenes el mismo día para reducir las disputas
Plantilla 5: Reunión previa a la solicitud de permisos y planificación
Propósito: Aclarar las dudas sobre el código y reducir los reenvíos
Duración: 45 minutos
Asistentes: Arquitecto, funcionario de urbanismo/construcción, a veces cliente o civil
Orden del día
Resumen del proyecto + zonificación
Cuestiones clave del código
Estudios requeridos + presentaciones
Calendario + vía de revisión
Pasos siguientes
Lista de preparación
Resumen de dos páginas con plano del sitio + masa
Lista de preguntas sobre el código (con citas)
Trae las aprobaciones anteriores, si son útiles
Configuración de Doodle
(Preciso: muchas agencias siguen exigiendo el correo electrónico para reservar).
Utiliza Doodle 1:1 para proponer unas ventanas de tiempo que respeten ambos calendarios
Incluye la agenda en la invitación; las descripciones de la IA pueden ayudar
Para reuniones de varios departamentos, envía una Encuesta de Grupo para alinear la disponibilidad
Mejores prácticas
Pide confirmación por escrito de las interpretaciones
Anota los nombres y cargos de los asistentes
Envía un breve resumen escrito
Errores comunes que debes evitar
Demasiados objetivos en una reunión - cíñete a un resultado principal
Largos hilos de correo electrónico: en su lugar, comparte un enlace de programación
Sin material de preparación - envía dibujos/modelos al menos con un día de antelación
Sin recordatorios - activa recordatorios automáticos para evitar que no te presentes
Sin registro de decisiones - cierra cada reunión con los propietarios + fechas
Herramientas y soluciones para una planificación más rápida
Página de reservas
Ideal para llamadas de clientes, consultas remuneradas, visitas a obra
Muestra tu disponibilidad real
Añade enlaces de vídeo
Admite Stripe para pagos
Horas de trabajo, topes y ubicaciones personalizables
1:1
Genial para llamadas unipersonales (funcionarios municipales, suplentes, seguimientos rápidos)
Ofrece una lista curada de horarios
Evita las reservas dobles
Sondeos de grupo
Lo mejor para revisiones de diseño + sincronización de consultores
Invita hasta 1000 participantes
Establece plazos y recordatorios
Oculta los datos de los participantes
Hojas de inscripción
Útil para talleres, críticas de estudio, demostraciones de proveedores
Crea franjas horarias con límite de plazas
Los participantes eligen su franja horaria
Integraciones útiles
Calendarios de Google, Outlook y Apple
Zoom, Google Meet, Cisco Webex, Microsoft Teams
Zapier → activa tareas en Asana, Trello o Slack
Ventajas de Doodle Pro / Teams
Agendas generadas por IA
Marca y logotipo personalizados
Experiencia sin publicidad
Oculta los detalles de los participantes
Seguridad de nivel empresarial
Ejemplos reales
Estudio residencial
Utiliza una consulta de pago de 30 minutos a través de la página de reservas (Stripe) → mayor tasa de asistencia
Utiliza encuestas de grupo para revisar conceptos con parejas
El CG reserva paseos por el lugar sólo los viernes por la mañana a través de una Página de Reservas personalizada
Empresa comercial de tamaño medio
Utiliza encuestas de grupo trimestralmente para establecer sincronizaciones semanales de consultores
Utiliza el 1:1 con dos ventanas de tiempo definidas para las conversaciones sobre permisos
Utiliza hojas de registro durante los CD para las revisiones de los consultores
Proyecto comunitario
Crea una Hoja de Inscripción con 8 plazas × 10 plazas para una jornada de puertas abiertas
Doodle oculta los detalles de los asistentes para mayor privacidad
Puntos clave
Utiliza cinco plantillas de reuniones básicas para proteger el tiempo y reducir la fricción
Combina cada plantilla con la herramienta Doodle adecuada
Envía archivos de preparación y utiliza recordatorios automáticos para evitar ausencias
Registra aprobaciones, propietarios y fechas en cada reunión
Cobra los pagos de las consultas de pago con Stripe
Empieza a programar mejor
No necesitas más reuniones, sino mejores.
Empieza a utilizar estas cinco plantillas de reuniones para arquitectos, conéctalas a tu calendario y deja que Doodle se encargue de las reservas, los recordatorios y los enlaces de vídeo.
¿Preparado para simplificar la programación? Crea tu primera plantilla y envía tu enlace hoy mismo.
