5 plantillas de reuniones que todo arquitecto debería utilizar

Como arquitecto, te pasas el día haciendo equilibrios entre clientes, asesores, contratistas y funcionarios municipales. Tu calendario se llena rápidamente. Una reunión equivocada en el momento equivocado puede ralentizar un proyecto, causar repeticiones y reducir las horas facturables.

La solución es sencilla: utiliza un pequeño conjunto de plantillas de reuniones reutilizables. Cada plantilla debe tener un objetivo claro, un orden del día breve, pasos previos y una forma coherente de programar. En esta guía, obtendrás cinco prácticas plantillas de reuniones para arquitectos, además de cómo ejecutarlas con Doodle para ahorrar horas y reducir las idas y venidas.

Prueba Doodle No se necesita tarjeta de crédito

El reto de los profesionales de la arquitectura

Los arquitectos coordinan muchas funciones y fases a lo largo de un proyecto:

Llamadas de admisión residencial

Revisiones de concepto y diseño

Comprobaciones de desajustes de los consultores

Visitas a la obra y reuniones de AC

Conversaciones sobre permisos y planificación

Sin una estructura, cada reunión se convierte en un trabajo personalizado que se come el tiempo.

Puntos críticos habituales

Interminables hilos de correos electrónicos para encontrar una hora

No te presentas debido a recordatorios o lugares poco claros

Órdenes del día que se desvían y decisiones que se pierden

Retrasos que repercuten en los planos, las entregas y los honorarios.

Horas dedicadas a consultas no remuneradas en lugar de trabajo facturable

Por qué es importante para los arquitectos

Las reuniones determinan los requisitos, la dirección del diseño y las decisiones de construcción. Una sólida estructura de reuniones protege tus honorarios y tu calendario.

Las plantillas claras te ayudan a:

Acortar los plazos del proyecto reduciendo la confusión

Mejorar la confianza del cliente mediante puntos de contacto coherentes

Tomar decisiones firmes y reducir la repetición del trabajo

Mantener a tu equipo centrado, eficiente y facturable

A continuación encontrarás cinco plantillas listas para arquitectos, con agendas y configuraciones de Doodle que puedes utilizar hoy mismo.

Plantilla 1: Descubrimiento y admisión de clientes

Objetivo: Cualificar a un cliente potencial, definir objetivos y establecer un alcance preliminar

Duración: 30-45 minutos

Asistentes: Arquitecto, responsable de la toma de decisiones del cliente, cualquier copropietario o socio

Agenda

Objetivos y visión (2 minutos por persona) Emplazamiento + limitaciones Presupuesto + plazos Responsables + proceso de aprobación Siguientes pasos

Lista de control preparatoria

Revisa el formulario principal, la dirección del emplazamiento y los registros básicos

Elige 1-2 ejemplos de proyectos relevantes

Prepara las preguntas obligatorias

Configuración de Doodle

Utiliza una Página de Reservas para que los clientes potenciales se autorreserven según tu disponibilidad real

Conecta Google/Outlook/Apple Calendar

Añade recordatorios automáticos + videoconferencia

Conecta Stripe si cobras por consultas de pago

Ejemplo de invitación

Título Llamada de descubrimiento del cliente para [Proyecto/Dirección]

Descripción: Revisaremos los objetivos, el contexto del sitio, el presupuesto y el calendario. Por favor, ten preparada cualquier encuesta o enlace de listado.

Buenas prácticas

Sé breve para proteger tu tiempo

Termina con un siguiente paso claro

Utiliza Doodle 1:1 para ofrecer unas pocas veces curadas a un solo cliente potencial

Plantilla 2: Revisión del diseño conceptual con el cliente

Propósito: Alinear los primeros conceptos y aprobar la dirección

Duración: 60 minutos

Asistentes: Arquitecto, PM, responsable de la toma de decisiones del cliente, diseñador de interiores opcional

Agenda

Recordar objetivos y limitaciones Presenta 2-3 conceptos con pros/contras Debatir el coste y las implicaciones de las fases Toma decisiones + riesgos Confirmar aprobaciones + siguiente hito

Prepara la lista de control

Reúne los planos y diapositivas en un solo paquete

Preparar una descripción sencilla de los costes

Definir los criterios de decisión

Configuración de Doodle

Utiliza encuestas de grupo cuando varias partes interesadas deban ponerse de acuerdo sobre una hora

Establece plazos + recordatorios automáticos

Utiliza Doodle Pro para generar una descripción clara de la reunión y añadir marca

Captura las decisiones

Añade una diapositiva final con las decisiones

Envía un resumen en 24 horas

Buenas prácticas

Limitar a 2-3 opciones

Establece un marco temporal para cada bloque de debate

Graba la llamada (con consentimiento)

Plantilla 3: Sincronización de la coordinación de consultores

Objetivo: Resolver conflictos, alinear responsabilidades y mantener los modelos en movimiento

Duración: 45-60 minutos

Asistentes: Arquitecto, estructural, MEP, civil, paisajista, especialistas

Agenda

Hitos y revisión del calendario Revisión de planos/modelos Matriz de responsabilidades Decisiones + propietarios Fechas de entrega + siguiente punto de contacto

Lista de preparación

Publica el último modelo y los PDF al menos 24 horas antes

Identifica los cinco principales conflictos o riesgos

Aclara la nomenclatura de los archivos y las normas de intercambio

Configuración de Doodle

Utiliza encuestas de grupo para la coordinación entre empresas (hasta 1000 participantes)

Oculta los datos de los participantes si se prefiere la privacidad entre empresas

Las reuniones reservadas se sincronizan automáticamente con los calendarios con enlaces de vídeo

Lista de control de seguimiento

Envía modelos actualizados + un registro de decisiones de una página

Utiliza una Hoja de inscripción si necesitas franjas horarias estructuradas para la devolución de consultores

Mejores prácticas

Mantén el grupo pequeño y específico para cada fase

Cadencia semanal en DD; quincenal en CDs

Utiliza Doodle 1:1 para los temas de discusión

Plantilla 4: Reunión de coordinación y obra del contratista

Propósito: Mantener la construcción en marcha, responder a los RFI, revisar las condiciones sobre el terreno

Duración: 30-60 minutos in situ + 30 minutos de revisión

Asistentes: Arquitecto/Jefe de obra, PM de la CG, superintendente, subcontratistas clave, representante del propietario

Agenda

Seguridad y acceso Revisión del trabajo in situ + maquetas Solicitudes de información abiertas + presentaciones Cambios + aprobaciones Acciones

Lista de comprobación preparatoria

Llevar planos actuales, registro de RFI y cámara

Comprueba el tiempo y el acceso a la obra

Ten preparadas las herramientas de la lista de tareas

Configurar Doodle

Utiliza una Página de Reservas para que el CG reserve reuniones recurrentes sólo cuando estés disponible

Añade la dirección de la obra y los detalles del aparcamiento

Utiliza Doodle 1:1 para sub-reuniones puntuales

Buenas prácticas in situ

Vincula las fotos a los puntos de acción

Mantén una plantilla de informe de campo sencilla

Envía resúmenes el mismo día para reducir las disputas

Plantilla 5: Reunión previa a la solicitud de permisos y planificación

Propósito: Aclarar las dudas sobre el código y reducir los reenvíos

Duración: 45 minutos

Asistentes: Arquitecto, funcionario de urbanismo/construcción, a veces cliente o civil

Orden del día

Resumen del proyecto + zonificación Cuestiones clave del código Estudios requeridos + presentaciones Calendario + vía de revisión Pasos siguientes

Lista de preparación

Resumen de dos páginas con plano del sitio + masa

Lista de preguntas sobre el código (con citas)

Trae las aprobaciones anteriores, si son útiles

Configuración de Doodle

(Preciso: muchas agencias siguen exigiendo el correo electrónico para reservar).

Utiliza Doodle 1:1 para proponer unas ventanas de tiempo que respeten ambos calendarios

Incluye la agenda en la invitación; las descripciones de la IA pueden ayudar

Para reuniones de varios departamentos, envía una Encuesta de Grupo para alinear la disponibilidad

Mejores prácticas

Pide confirmación por escrito de las interpretaciones

Anota los nombres y cargos de los asistentes

Envía un breve resumen escrito

Errores comunes que debes evitar

Demasiados objetivos en una reunión - cíñete a un resultado principal

Largos hilos de correo electrónico: en su lugar, comparte un enlace de programación

Sin material de preparación - envía dibujos/modelos al menos con un día de antelación

Sin recordatorios - activa recordatorios automáticos para evitar que no te presentes

Sin registro de decisiones - cierra cada reunión con los propietarios + fechas

Herramientas y soluciones para una planificación más rápida

Página de reservas

Ideal para llamadas de clientes, consultas remuneradas, visitas a obra

Muestra tu disponibilidad real

Añade enlaces de vídeo

Admite Stripe para pagos

Horas de trabajo, topes y ubicaciones personalizables

1:1

Genial para llamadas unipersonales (funcionarios municipales, suplentes, seguimientos rápidos)

Ofrece una lista curada de horarios

Evita las reservas dobles

Sondeos de grupo

Lo mejor para revisiones de diseño + sincronización de consultores

Invita hasta 1000 participantes

Establece plazos y recordatorios

Oculta los datos de los participantes

Hojas de inscripción

Útil para talleres, críticas de estudio, demostraciones de proveedores

Crea franjas horarias con límite de plazas

Los participantes eligen su franja horaria

Integraciones útiles

Calendarios de Google, Outlook y Apple

Zoom, Google Meet, Cisco Webex, Microsoft Teams

Zapier → activa tareas en Asana, Trello o Slack

Ventajas de Doodle Pro / Teams

Agendas generadas por IA

Marca y logotipo personalizados

Experiencia sin publicidad

Oculta los detalles de los participantes

Seguridad de nivel empresarial

Ejemplos reales

Estudio residencial

Utiliza una consulta de pago de 30 minutos a través de la página de reservas (Stripe) → mayor tasa de asistencia

Utiliza encuestas de grupo para revisar conceptos con parejas

El CG reserva paseos por el lugar sólo los viernes por la mañana a través de una Página de Reservas personalizada

Empresa comercial de tamaño medio

Utiliza encuestas de grupo trimestralmente para establecer sincronizaciones semanales de consultores

Utiliza el 1:1 con dos ventanas de tiempo definidas para las conversaciones sobre permisos

Utiliza hojas de registro durante los CD para las revisiones de los consultores

Proyecto comunitario

Crea una Hoja de Inscripción con 8 plazas × 10 plazas para una jornada de puertas abiertas

Doodle oculta los detalles de los asistentes para mayor privacidad

Puntos clave

Utiliza cinco plantillas de reuniones básicas para proteger el tiempo y reducir la fricción

Combina cada plantilla con la herramienta Doodle adecuada

Envía archivos de preparación y utiliza recordatorios automáticos para evitar ausencias

Registra aprobaciones, propietarios y fechas en cada reunión

Cobra los pagos de las consultas de pago con Stripe

Empieza a programar mejor

No necesitas más reuniones, sino mejores.

Empieza a utilizar estas cinco plantillas de reuniones para arquitectos, conéctalas a tu calendario y deja que Doodle se encargue de las reservas, los recordatorios y los enlaces de vídeo.

¿Preparado para simplificar la programación? Crea tu primera plantilla y envía tu enlace hoy mismo.